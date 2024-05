WhatsApp-update voor Windows 11 introduceert drie nieuwe functies

Een nieuwe update voor WhatsApp op Windows 11 en Windows 10 voegt drie nieuwe functies toe: ondersteuning voor meerdere vensters, een nieuw hamburgermenu en een vernieuwde interface. Dit zijn ook hints naar de toevoeging van Meta AI-functies (daar komen we later op terug).

Windows Latest heeft deze update gespot, die de interface van WhatsApp moet stroomlijnen. Je moest voorheen worstelen met de grootte van het venster om je contacten en berichten tegelijkertijd te tonen, waarbij je vaak moest je kiezen tussen de twee. Nu kun je de contactenlijst verbergen in het menu, zodat de chat het volledige scherm in beslag kan nemen. Je kunt de contactenlijst eenvoudig weer open klikken via het menu.

Ten tweede kun je nu een chat openen in een nieuw venster als je een enkel gesprek wilt afzonderen. Je kunt ook meerdere chats openen als je niet de hele app open wilt hebben en slechts met een paar belangrijke mensen wil connecteren. Het chatvenster wordt ook met een eenvoudigere lay-out geopend om afleiding te minimaliseren.

Als laatste is er een nieuw hamburgermenu dat de app verdeelt in chats, gesprekken en statusupdates. Over het algemeen voegt de update nuttige nieuwe functies toe en ziet de app er gestroomlijnder uit.

Windows Latest suggereert dat het eenvoudige hamburgermenu ruimte kan maken voor een reeks Meta AI-functies in WhatsApp, zoals eerder dit jaar werd aangekondigd. Zo zou de zoekbalk kunnen worden gebruikt om vragen in te voeren voor Meta AI zonder een aparte chat te openen. De integratie van AI-assistenten in WhatsApp klinkt vergelijkbaar met de assistenten die vorig jaar werden geïntroduceerd op Instagram, waaronder bekende personages als Snoop Dogg.