Beste Sony-smartphones van 2022: vind de beste Xperia voor jou

In onze lijst met beste Sony-smartphones staat de Sony Xperia 1 III bovenaan. Het is een krachtig premium toestel, maar komt ook met een flink prijskaartje. Hij is dan ook niet voor iedereen. Gelukkig vind je in de lijst hieronder meer dan genoeg betaalbare opties.

De naamschema's van Sony-toestellen kunnen nogal verwarrend zijn. Zo is de Sony Xperia 5 III een high-end handset met een kleiner scherm dan de Sony Xperia 1 III, maar dan met een lager prijskaartje.

Gelukkig hebben we voor jou dingen wat makkelijker gemaakt en geven we uitleg bij elk toestel. We verwachten op termijn ook de Sony Xperia 1 IV en Xperia 5 IV te verwelkomen.

Voor nu volgen de beste Sony-smartphones van dit moment. In de lijst vind je ook de voors en tegens van elk toestel, zodat je de beste optie vindt voor jouw behoeftes.

Beste Sony-smartphones 2022

1. Sony Xperia 1 III Sony's beste smartphone in tijden Specificaties Lanceringsdatum: Augustus 2021 Gewicht: 186 gram Afmetingen: 165 x 71 x 8,2 mm Besturingssysteem: Android 11 Schermformaat: 6,47 inch Resolutie: 1.644 x 3.840 CPU: Snapdragon 888 RAM: 12GB Opslag: 256GB/512GB Batterij: 4.500mAh Camera's achter: 12MP + 12MP + 12MP + 0,3MP Frontcamera: 8MP Redenen om te kopen + Prima battterijduur + Indrukwekkend display Redenen om te vermijden - Lastig in gebruik - Geen scanner onder display

De Sony Xperia 1 III is het beste van het beste wat Sony te bieden heeft. De meest in het oog springende feature is zonder meer het 4K/120Hz-display, wat een first is in de smartphonewereld. Het 6,5 inch OLED-display behoort zonder meer tot de beste schermen die je op dit moment kunt vinden op een telefoon.

Verder is de batterijduur meer dan prima, beter dan menig vlaggenschip. En dat terwijl de accucapaciteit met 4.500mAh niet exorbitant groot is.

De Xperia 1 III is ook een van de weinige toptoestellen met een koptelefooningang, en dat kan een beweegreden zijn voor veel mensen om dit toestel aan te schaffen. Verder vind je de razendsnelle Snapdragon 888-chipset onder de motorkap. De camera-opzet kent naast een primaire sensor ook een groothoek en een telefotosensor, welke kan wisselen tussen een lens van 2,9x zoom en 4,4x optische zoom.

De vingerafdrukscanner zit aan de rechterzijde van het toestel en dus niet onder het scherm. Bovendien zal het langwerpige design niet voor iedereen geschikt zijn. Buiten deze aandachtspunten behoort de Sony Xperia 1 III met recht tot de beste Android-smartphones van dit moment.

Lees verder: Sony Xperia 1 III review

2. Sony Xperia 5 III Sterke prestaties in een compacte vorm Specificaties Lanceringsdatum: September 2021 Gewicht: 168 gram Afmetingen: 157 x 68 x 8,2 millimeter Besturingssysteem: Android 11 Schermformaat: 6,1 inch Resolutie: 1.080 x 2.520 CPU: Snapdragon 888 RAM: 8GB Opslag: 128GB/256GB Batterij: 4.500mAh Camera's achter: 12MP + 12MP + 12MP Frontcamera: 8MP Redenen om te kopen + Sterke prestaties + Excellent camerasysteem + Goede batterijduur Redenen om te vermijden - Niet draadloos oplaadbaar - Aan de prijzige kant

De Sony Xperia 5 III is in essentie een goedkopere, kleinere versie van de Sony Xperia 1 III. Ondanks de lagere prijs is het nog steeds een high-end telefoon.

Qua kracht komt het toestel niets tekort met een Snapdragon 888-chipset en 8GB RAM-geheugen. Het 6,1 inch scherm is niet zo scherp als sommige andere toestellen, maar het heeft wel een 120Hz verversingssnelheid. Beelden zien er dan ook vloeiend uit.

De camera's aan de achterkant zijn uitstekend. De Xperia 5 III bevat een 12MP hoofdcamera, een 12MP groothoeksensor en een 12MP telelens met zowel 2,9x alsook 4,4x optische zoom.

Het relatief kleine formaat maakt het gemakkelijker in de hand te houden dan de Xperia 1 III. Tenzij je voor een groot toestel wil gaan, is dit een goede aankoop.

Lees onze volledige review: Sony Xperia 5 III

3. Sony Xperia 5 II Net als de Xperia 1 II, maar dan kleiner en goedkoper Specificaties Lanceringsdatum: Oktober 2020 Gewicht: 163 gram Afmetingen: 158 x 68 x 8 millimeter Besturingssysteem: Android 10 Schermformaat: 6,1 inch Resolutie: 1080 x 2520 CPU: Snapdragon 865 RAM: 8GB Opslag: 128/256GB Batterij: 4.000mAh Camera's achter: 12MP + 12MP + 12MP Frontcamera: 8MP Redenen om te kopen + Geweldige camera's + 120Hz display ziet er goed uit Redenen om te vermijden - Redelijk hoge prijs - Irritante Google Assistant-knop

De Sony Xperia 5 II mag je zien als het kleinere, goedkopere broertje van de Sony Xperia 1 II. Er zijn iets meer verschillen dan alleen het schermformaat om deze prijsdaling te realiseren, maar de essentiële specs zijn behouden. Dit toestel biedt naar onze mening een betere balans tussen prijs en specificaties.

Er is een beeldschoon 6,1 inch OLED-display inbegrepen met 120Hz verversingssnelheid, waardoor alles soepel eruitziet. Zelfs de Xperia 1 II beschikt niet over deze verversingssnelheid. De Xperia 5 II heeft op dit vlak dus een streepje voor.

De Xperia 5 III beschikt over drie 12MP camera's aan de achterzijde, bestaande uit de primaire camera, groothoekcamera, en telefotocamera. Verder is de Snapdragon 865 rap genoeg en zorgt het handzame formaat ervoor dat je dit toestel prima met één hand kunt gebruiken.

Lees meer: Sony Xperia 5 II review

4. Sony Xperia 1 II Een van Sony's betere smartphones Specificaties Lanceringsdatum: Mei 2020 Gewicht: 181,4 gram Afmetingen: 165,1 x 71,1 x 7,6 millimeter Besturingssysteem: Android 10 Schermformaat: 6,5 inch Resolutie: 1.644 x 3.840 CPU: Snapdragon 865 RAM: 8GB Opslag: 256GB Batterij: 4.000mAh Camera's achter: 12MP + 12MP + 12MP Frontcamera: 8MP Redenen om te kopen + Indrukwekkend display + Koptelefooningang is terug Redenen om te vermijden - Lastig om vast te houden - Flink prijskaartje

De Sony Xperia 1 II toont aan dat de fabrikant luistert naar feedback van gebruikers. Dit model lost enkele van de tekortkomingen op van zijn voorganger, en brengt tegelijkertijd een paar interessante nieuwe extraatjes.

De Xperia 1 II beschikt over een indrukwekkend 4K-display met 21:9 beeldverhouding, drie camera's aan de achterzijde waarmee je prima foto's kunt maken, en een sterke batterijduur. Met name dat laatste is een heikel punt bij oudere Xperia-smartphones.

Toegegeven: het prijskaartje is aan de hoge kant, en mensen met kleine handen zullen het langwerpige design waarschijnlijk niet kunnen waarderen (dan is de Xperia 5 II een goed alternatief). Heb je echter geen problemen met deze aandachtspunten, dan is de Xperia 1 II een slimme koop.

Lees meer: Sony Xperia 1 II review

5. Sony Xperia 10 III Lekker compact, maar niet heel krachtig Specificaties Lanceringsdatum: April 2021 Gewicht: 169 gram Afmetingen: 154 x 68 x 8,3 millimeter Besturingssysteem: Android 11 Schermformaat: 6 inch Resolutie: 1.080 x 2.520 CPU: Snapdragon 690 5G RAM: 6GB Opslag: 64GB/128GB Batterij: 4.500mAh Camera's achter: 12MP + 8MP + 8MP Frontcamera: 8MP Redenen om te kopen + Mooi, langwerpig display + Redelijk compact Redenen om te vermijden - Matige camera's - Niet de snelste chip

De Sony Xperia 10 III is dankzij zijn Gorilla Glass 6 en IP68/65-certificering behoorlijk robuust te noemen. Daarnaast zit er een mooi 6 inch OLED-display in de behuizing verwerkt. De 21:9 beeldverhouding kan wat onwennig aanvoelen in het begin, maar leent zich uitstekend voor het streamen van video's en lezen van artikelen.

Helaas zijn we iets minder te spreken over de camera's. Op papier klinkt de setup goed, maar daar blijft in de praktijk weinig van over. De chipset is eveneens niet al te geavanceerd. Daarentegen zit het met de batterijduur wel snor.

Een robuust, waterbestendig toestel mag je de Xperia 10 III zeker noemen. Op andere vlakken is het echter niet spectaculair.

Lees meer: Sony Xperia 10 III review