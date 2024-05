Dyson introduceert zijn eerste elektrische dweil

Prijs en beschikbaarheid De Dyson WashG1 is verkrijgbaar vanaf augustus voor een adviesprijs van 699 euro via de webshop van Dyson.

Vandaag onthult Dyson zijn nieuwste stofzuigertechnologie, ontworpen om nat en droog vuil in één keer op te zuigen voor een hygiënische reiniging van harde vloeren in grote ruimtes. Met een watertank van één liter, goed voor ruimtes tot 290 m², maakt de Dyson WashG1 gebruik van een combinatie van hydratatie-, absorptie- en extractietechnologieën om nat en droog vuil in één keer te verwijderen, waardoor het automatisch wordt gescheiden. Op die manier heb je weinig onderhoud nadat je klaar bent met de schoonmaak.

Geen zuigkracht, wel innovatieve, draaiende borstels

Twee afzonderlijk aangedreven borstels draaien in tegengestelde richting naar elkaar toe, terwijl een pomp met pulsmodulatie het water gelijkmatig verdeelt over hydratatiepunten, over de volledige breedte van elke borstel.

Elke borstel bestaat uit een zeer absorberende microvezel, met 64.800 vezels per cm². Deze combinatie van microvezels met hoge dichtheid en consistente toepassing van schoon water zorgt ervoor dat gemorste vloeistoffen worden geabsorbeerd, terwijl droog vuil, afval, ingedroogde vlekken en haar worden omhuld door miljoenen vezels. Door twee borstels aan de voor- en achterkant van de machine te plaatsen, kan je langere tijd op de vlek blijven staan bij elke beweging, voor krachtige en snelle vlekverwijdering.

Zorgeloos onderhoud zonder rommel

De unieke scheidingstechnologie van Dyson verdeelt vuil en vies water zodat deze niet met elkaar in aanraking komen. Vuil water wordt uit de borstels gehaald door middel van duurzame extractieplaten, terwijl secundaire borstelstangen met nylon borstelharen vuil van de microvezelborstels verwijderen en het rechtstreeks in een verwijderbare vuilbak werpen.

Het vuilreservoir is ontworpen met een maaswijdte van 500 micron om vuil water van het grote vuil te scheiden. Aangedreven door een extractiepomp wordt het vuile water onmiddellijk opgevangen in een vuilwatertank met een inhoud van 0,8 liter, zonder dat er groot vuil door de machine kan stromen. Door het vuil in de kop van de machine te houden en het vuile water in een aparte tank, is een eenvoudige en hygiënische afvoer mogelijk. Om het onderhoudsgemak voor gebruikers verder te ondersteunen, is de Dyson WashG1 ontworpen zonder scherpe interne oppervlakken of spleten, om de ophoping van vuil in de machine te verminderen. Beide watertanks zijn ontworpen met grote openingen voor eenvoudig onderhoud en reiniging.

Na gebruik spoelt de zelfreinigende modus beide borstels met schoon water op de hoogste booststand, waardoor het hele systeem wordt doorgespoeld ter voorbereiding op de volgende schoonmaakbeurt.

Aangepaste hydratatiecontrole voor een optimale vloerafwerking

De Dyson WashG1 is ontworpen met hydratatiecontrole, waardoor gebruikers het vereiste hydratatieniveau kunnen selecteren op basis van het type vuil, de vloer of persoonlijke voorkeur. De lage, gemiddelde en hoge modi werken elk continu zodra ze zijn geselecteerd, om respectievelijk een hoger hydratatieniveau te bieden. Elke modus beschikt ook over drie extra gevoeligheidsinstellingen, zodat eigenaren deze kunnen afstemmen op hun individuele schoonmaakbehoeften. Een aparte boost-modusknop zuivert elke borstel met de maximale hoeveelheid hydratatie wanneer hij wordt ingedrukt, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en opgedroogde vlekken.

Wendbaarheid en reiniging van rand tot rand

De borstels bestrijken de volledige breedte van de zuigmond, waardoor reiniging van rand tot rand, tot in de hoeken, mogelijk is. De Dyson WashG1 is ontworpen met twee motoren die in elke microvezelborstel zitten en in tegengestelde richtingen draaien, zodat ze in beide richtingen reinigen.

Voor een optimale wendbaarheid heeft Dyson elke motor zo afgesteld dat deze met een consistente snelheid draait in overeenstemming met de geselecteerde hydratatiemodus, waardoor de machine moeiteloos over de vloer kan glijden terwijl het simultaan schoonmaakt. Dankzij de technologie van de Dyson Omni-glide zorgen de zwenkwielen voor extra balans en gewichtsondersteuning, terwijl de lage hoogte van de zuigmond ervoor zorgt dat het gemakkelijk onder meubels kan schuiven.