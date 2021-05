Asus Zenfone 8 en Zenfone 8 Flip officieel onthuld

Zojuist heeft Asus de Zenfone 8 en Zenfone 8 Flip uit de doeken gedaan tijdens een virtueel evenement. De opvolgers van de Zenfone 7-serie beschikken over bijzonder veel interessante specificaties.

We trappen af met de Zenfone 8. De exacte afmetingen van het toestel bedragen 148 x 68,5 x 9mm, wat vergelijkbaar is met de iPhone 12. Al met al een vrij compacte smartphone, al helemaal voor Android-begrippen. Wellicht dat de Zenfone 8 binnenkort in onze lijst van beste kleine smartphones staat.

Verder maakt de Zenfone 8 gebruik van een 5,9 inch AMOLED-display met een 120Hz verversingssnelheid, waardoor je mag rekenen op een zeer vloeiende weergave. Verder bedraagt de resolutie 2400 x 1080 pixels.

Onder de motorkap vinden we de premium Snapdragon 888-chipset. Je kunt dit toestel krijgen in een versie met 8GB of 16GB RAM en 128GB of 256GB aan intern opslaggeheugen. 5G-ondersteuning is standaard aanwezig, alsook 4.000mAh aan accucapaciteit.

Voor het camerawerk ben je aangewezen op een primaire 64MP camera, welke wordt bijgestaan door een 12MP groothoekcamera. De groothoekcamera beschikt tevens over macrofuncties. Aan de voorzijde zit een 12MP frontcamera verwerkt. De smartphone kent een IP68-certificering, wat betekent dat het toestel water- en stofbestendig is.

De Asus Zenfone 8 adviesprijs bedraagt 599 euro. De beschikbare kleurversies zijn Obsidian Black en Horizon Silver. Het is nog niet bekend wanneer de Zenfone 8 exact in de winkels komt te liggen.

Flipmechanisme is een blijvertje

Over naar de Zenfone 8 Flip. De duurste van de twee toestellen kent hetzelfde flipmechanisme van wat we nog kennen van de Zenfone 6 en Zenfone 7: het camerablok aan de achterzijde kun je naar voren 'flippen', waarna je dezelfde camera's kunt gebruiken voor selfies. Zo hoef je geen inferieure camera's te gebruiken, en is er geen noodzaak om een notch te verwerken.

Asus zegt dat de legering van lichte en zware metalen voor een robuust camerablok zorgt. Het toestel moet in staat zijn om 300.000 flips te overleven. Dat is 150 flips elke dag voor 5 jaar. Dat zou zelfs voor de meest enthousiaste smartphonefotograaf voldoende moeten zijn.

In het flipmechanisme vinden we dezelfde camera's terug als bij de Zenfone 8, met daarbij een extra 8MP telefotocamera met 3x optische zoom. De Zenfone 8 Flip beschikt verder over een feature genaamd Object Focus, waarmee de smartphone automatisch de focus legt op objecten in de voorgrond.

Met een schermdiagonaal van 6,67 inch is de Zenfone 8 Flip beduidend groter dan zijn broertje. Ook opvallend is dat de verversingssnelheid bij dit model 90Hz bedraagt. De accucapaciteit is met 5.000mAh behoorlijk groot te noemen.

Al deze krachtige specs zorgen ervoor dat de Zenfone 8 Flip adviesprijs 799 euro bedraagt. Dat gezegd hebbende: vergeleken met de concurrentie, zoals de Samsung Galaxy S21 en OnePlus 9, lijkt de Zenfone 8 Flip nog altijd veel waar voor zijn geld te bieden.

De kleuropties van de Flip-versie zijn Galactic Black en Glacier Silver. Het is nog niet duidelijk wanneer de Zenfone 8 Flip in de winkels komt te liggen.