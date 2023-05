AMD belooft dat nieuwe laptopprocessoren Apple M2 zullen verpletteren

Ze zijn eindelijk hier. AMD heeft na meerdere vertragingen nu zijn splinternieuwe laptop-processors, de Ryzen 7040U-serie, vertoond. Deze chips zijn ontworpen om de volgende generatie van ultradunne apparaten aan te sturen. Met deze processors kunnen laptopprestaties wel eens naar een heel nieuw niveau getild worden en AMD heeft dan ook vol vertrouwen in de nieuwe chips.

Waarom is dat van belang? Nou, AMD is zeker niet terughoudend met zijn promotiemateriaal: we hebben directe vergelijkingen gekregen met niet alleen Intel's 13e generatie CPU's, maar ook met Apple's enorm krachtige M2-chip.

AMD draait er niet omheen; de Ryzen 7 7840U (in de eerste instantie de flagship-APU van de nieuwe serie) biedt blijkbaar 9 procent betere 3D-rendering-prestaties, een 14 procent beter reactievermogen en zelfs 72 procent betere multiprocessing-prestaties dan de standaard M2-chip. Dat is de processor die je terugvindt op de nieuwste MacBook Air . Het zal waarschijnlijk dus ook een sterke concurrent zijn voor de M2 Pro en M2 Max-chips uit de MacBook Pro van dit jaar.

Met maximaal 8 Zen 4-cores, AMD’s Radeon 780M geïntegreerde graphics en de XDNA AI-architectuur zijn deze nieuwe chips echt ontwikkeld voor in de beste lichtgewicht laptops die je straks kan vinden. Ze verbruiken ook indrukwekkend weinig stroom, zelfs de flagship 7840U gebruikt maar 15W bij zijn basiskloksnelheid. Dat is ongeveer de helft van de basis-TDP van de concurrerende Intel Core i7-1360P.

De RDNA 3-iGPU's zijn hier ook flink verbeterd en weten Intel’s Iris Xe geïntegreerde graphics blijkbaar ook met gemak te verslaan. AMD levert hiermee ongeveer 139 procent betere grafische prestaties dan de i7-1360P. Dat is echter wel bij 1080p en lage instellingen, maar dat is nog steeds enorm indrukwekkend voor een systeem zonder een discrete grafische kaart.

Er zijn vier nieuwe chips vertoond: de eerder genoemde Ryzen 7 7840U, de midrange Ryzen 5 7640U en 7540U, en de budgetvriendelijke Ryzen 3 7440U. Er is dus nog geen Ryzen 9-chip en we weten nog niet of die gewoon niet op de planning staat of dat AMD deze achter de hand houdt voor een latere release.

De toekomst van gaming-laptops?

We hebben eerder al gezegd dat AMD’s nieuwste chips een grote impact kunnen hebben op Nvidia en de markt van grafische kaarten in het geheel. Nou hebben deze nieuwe cijfers voor de prestaties ons (nog) niet echt bepaald omver geblazen (het zegt ook wat dat AMD percentages vergelijkt in plaats van het laten zien van echte framerates), maar het lijken nog steeds erg indrukwekkende nieuwe processors te zijn.

AMD zet zich echt helemaal in op zijn geïntegreerde graphics en dat is dan ook een positieve ontwikkeling, want geïntegreerde graphics zijn misschien wel de toekomst van pc-gaming en met dit soort processors zet AMD in ieder geval al een stap in de juiste richting.

AMD staat natuurlijk verder ook bekend om het ontwikkelen van de chips die onze moderne consoles van hun kracht voorzien, van de Nintendo Switch tot de PS5 . Vrij recentelijk heeft AMD ook zijn nieuwe Z1-serie APU's aangekondigd. Onder andere de interessante nieuwe gaming handheld van Asus, de ROG Ally , zal op zo'n Z1-chip draaien.

Processors met weinig stroomverbruik en indrukwekkende geïntegreerde graphics kunnen dus in ieder geval de toekomst van gaming-laptops worden. Als je ooit zelf een gaming-laptop hebt gebruikt, dan weet je waarschijnlijk dat de meeste van deze apparaten vrij groot en zwaar zijn. Dat komt vooral door het feit dat ze ergens aan de binnenkant een grafische kaart kwijt moeten, samen met een koelingsmethode en een grote batterij om deze kaart te ondersteunen.