Betekenen AMD's nieuwe CPU's het einde voor discrete GPU's?

Losstaande (discrete) grafische kaarten kunnen binnenkort misschien wel overbodig worden, in ieder geval, als het aan AMD ligt. Een recente leak vanuit de GeekBench benchmarking-softwaredatabase toonde een testresultaat van een AMD Ryzen 7 7840HS-processor die nog niet uit is. Het ging specifiek om een OpenCL-test in GeekBench, die heeft onthuld dat deze chip gebruikmaakt van de nieuwe AMD Radeon 780M geïntegreerde graphics.

Waarom is dit zo interessant? Nou, de Radeon 780M lijkt enorm indrukwekkend te worden voor een 'iGPU' (geïntegreerde GPU op de CPU-chip). Het resultaat van de OpenCL-benchmark was een score van 36.757 en dat is ongeveer vergelijkbaar met die van de Nvidia GTX 1650.

De GTX 1650 was nou ook niet een van de beste grafische kaarten . Hij was zelfs zo teleurstellend dat we er niet eens een review van hebben gedaan, toen deze uitkwam in 2020. We zouden deze kaart ook niet echt aanbevelen vandaag de dag, omdat je bijvoorbeeld beter voor een GTX 1660 Super of een RTX 3050 kan gaan.

Toch is dit een goede demonstratie van hoe krachtig AMD’s APU's (de term die AMD gebruikt voor CPU's met een ingebouwde iGPU) zijn en het zal ook dienen als een waarschuwing voor AMD's grote rivaal Nvidia. Als de Radeon 780M iGPU namelijk nu al dit soort prestaties kan leveren, hoe krachtig zouden deze APU's dan wel niet kunnen worden in de toekomst?

Zijn APU's de toekomst voor gaming?

De Ryzen 7 7840HS is een van AMD’s ‘Phoenix’-APU's. Hij wordt gemaakt aan de hand van TSMC’s 4nm-productieproces, beschikt over 8 ‘Zen 4’-cores en werkt met een frequentie van 5,1GHz. De TDP schijnt maar 54W te zijn, terwijl de Nvidia GTX 1650 bijvoorbeeld met 75W veel meer stroom vereist en dan zit er bij die GTX 1650 nog niet eens een bijbehorende CPU.

Volgens de GeekBench-leaks, blijkt de chip in een Chinees testmodel van een onbekende laptop te zitten, die gebruikmaakt van een werkgeheugen van 32GB. De Radeon 780M iGPU lijkt overigens gebaseerd te zijn op AMD’s oudere 'RDNA 2'-grafische architectuur. Toekomstige APU's kunnen dus als het goed is nog meer kracht leveren als ze gebruikmaken van RDNA 3 en 4.

AMD heeft al laten zien dat het erg krachtige grafische prestaties kan leveren in de wereld van de consoles. Apparaten zoals de PlayStation 5 en de Valve Steam Deck laten goed zien hoe sterk de gaming-prestaties kunnen zijn zonder een discrete grafische kaart. We vragen ons dus echt af hoe lang het nog zal duren voordat geïntegreerde graphics zo goed zijn dat we geen discrete GPU's meer nodig hebben voor gaming.

AMD heeft een echte kans om de eerste keuze te worden voor pc-gamers

AMD maakt al een aantal van de beste processoren voor pc-gaming. Zo heb je bijvoorbeeld de krachtige Ryzen 9 7950X3D en de iets meer toegankelijke Ryzen 7 7700X . Toch heeft AMD nog moeite om te concurreren met Intel's high-end Intel Core i9-13900K qua ruwe CPU-kracht en de desktop-APU's zitten ook nog niet echt op hetzelfde niveau. De Ryzen 7 5700G is wel oké voor gaming, maar we hebben nog niet een echt succesvolle Ryzen 7000 APU van de G-serie op de markt zien verschijnen.

Nvidia heeft nu al een tijd lang de prestaties en de prijs flink omhoog gebracht binnen de wereld van de discrete grafische kaarten en de nieuwste flagship, de GeForce RTX 4090 , heeft dan ook een schokkende adviesprijs van 1.839 euro (en je hebt echt geluk als je hem ook voor die prijs kan vinden).

Een groot voordeel voor AMD’s APU's is dat ze simpelweg een veel betere prijs-kwaliteitverhouding aanbieden. Ten eerste krijg je een CPU en een GPU ineen en daarnaast hebben deze chips ook een veel minder hoog stroomverbruik (en geen last van kabels die smelten ) dan Nvidia’s high-end kaarten. Dan hebben we het nog niet eens gehad over het feit dat je deze APU's met een goede koeling ook een veel compactere apparaten kwijt kan, zoals in draagbare consoles of in de beste lichtgewicht laptops .

AMD produceert natuurlijk ook nog zijn eigen discrete GPU's, maar laten we eerlijk zijn, AMD heeft maar een erg klein marktaandeel vergeleken met Nvidia. Daarnaast is er nu ook nog eens concurrentie van Intel op het gebied van budgetvriendelijke GPU's. Intel hanteert namelijk een nogal agressief prijsbeleid voor zijn nieuwe Intel Arc-GPU's.