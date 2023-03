Nvidia zet in op ChatGPT en dat is geen goed nieuws voor gamers

Nvidia zet volledig in op ChatGPT. Tijdens de GTC 2023-toespraak van het bedrijf op dinsdag 21 maart, benadrukte Nvidia's CEO Jensen Huang de toenemende focus van het bedrijf op AI. Nvidia hoopt AI naar vrijwel elke industrie te brengen.

"De warpaandrijving is versnelde rekenkracht, en de energiebron is AI," zei Huang tijdens zijn toespraak (opens in new tab). “De indrukwekkende mogelijkheden van generatieve AI hebben voor een druk gezorgd bij bedrijven om hun producten en business modellen aan te passen."

De toespraak duurde 78 minuten en was heel erg bedrijfsgericht. Bijna het hele evenement was gefocust op 'cloud computing' en servertechnologie, zoals de nieuwe Grace CPU van serverkwaliteit. Er werd echter ook gepraat over producten die meer gericht zijn op e consument, waaronder ChatGPT, het viral 'large language model' (LLM) dat iedereen inmiddels gebruikt voor het schrijven van scripts, voor huiswerk en zelfs om examens te halen.

ChatGPT is erg belangrijk voor AI in het algemeen en dat is dan ook iets waar Nvidia erg geïnteresseerd in is. De introductie van ChatGPT heeft er grotendeels voor gezorgd dat AI nu echt mainstream is geworden. "We hebben het iPhone-moment van AI bereikt," zei Huang.

Nvidia's positie in de wereld van AI

Misschien komt Nvidia's focus op AI en ChatGPT voor velen als een verrassing, aangezien Nvidia zelf geen LLM's heeft ontwikkeld, maar veel bestaande LLM's (en andere AI-tools) draaien op Nvidia-technologie.

Nvidia's GPU's beschikken over geavanceerde 'tensor cores', die essentieel zijn bij de dataverwerking die nodig is voor 'machine learning' en voor de generatieve technieken die bijvoorbeeld de beelden van Stable Diffusion en de teksten van ChatGPT mogelijk maken.

Naar verwachting zal dit soort technologie de komende jaren steeds meer worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Het is dus slim voor Nvidia om zichzelf zo centraal in deze markt te plaatsen. Het bedrijf is eigenlijk de enige producent van de chips met de tensor core-technologie die nodig is voor generatieve AI. We kunnen eigenlijk wel spreken over een soort monopolie op het gebied van deze technologie.

Maar wat betekent dit voor de andere focus van Nvidia: het maken van de beste grafische kaarten in de wereld voor gamers. Dat zullen we gaan ondervinden, maar het lijkt ons niet helemaal onwaarschijnlijk dat Nvidia langzamerhand misschien de consumentenmarkt zal verlaten door de sterke positie van AI op de markt. Misschien gaan ze zich dan wel volledig focussen op hardware voor servers en laten ze het produceren van consumenten-GPU's aan AMD en Intel.

Dat is natuurlijk geen geweldig nieuws voor gamers, want dan is er toch één bedrijf minder om uit te kiezen tussen de aanbieders van grafische kaarten. Nvidia heeft nog niet gezegd wat de precieze plannen voor de toekomst worden, dus we zullen zien of er inderdaad een grote verandering aankomt of dat de gamers hier eigenlijk niet veel van zullen merken.