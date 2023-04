14e generatie Intel CPU's kunnen misschien dit jaar al verschijnen

Een nieuwe leak op het Chinese sociale media platform Weibo suggereert dat we de 14e generatie van Intel CPU's misschien dit jaar al zien verschijnen, maar er zit waarschijnlijk wel een addertje onder het gras en dat maakt ons bezorgd over Intel's plannen voor zijn aankomende chips.

Weibo-gebruiker Golden Pig Upgrade (opens in new tab) (wat een gebruikersnaam) claimt dat de 'refresh' van de 13e generatie Raptor Lake-processors, waar we eerder geruchten over hebben gehoord, nu als 14e generatie producten zullen worden uitgebracht. De "echte" 14e generatie Meteor Lake-chips zullen dus maar een deel van de Intel Core 14000-serie uitmaken.

Voor de mensen die hier misschien niet zo bekend mee zijn: Raptor Lake is Intel's codenaam voor de processor-architectuur van de 13e generatie van zijn chips. Dat is de architectuur die is gebruikt voor de huidige reeks Intel Core CPU's, met aan de top de enorm krachtige Core i9-13900K . Meteor Lake is de codenaam voor de volgende generatie, maar als deze nieuwe leak blijkt te kloppen, dan gaat Intel's 14e generatie van Core-chips niet volledig gebruikmaken van een nieuwe architectuur (voor alle processors uit de serie).

Dit komt niet helemaal als een verrassing, want sommige Intel-processors uit de 13e generatie gebruiken een combinatie van de Raptor Lake-architectuur en de architectuur van de vorige generatie (Alder Lake). Wat wel als een verrassing komt, is dat Meteor Lake volgens deze leak misschien helemaal niet naar desktop-pc's zal komen. Zo zouden Intel's 14e generatie desktop-CPU's alleen maar gebruikmaken van de vernieuwde Raptor Lake-architectuur. Dit komt overeen met eerdere geruchten die gedeeld werden door Wccftech (opens in new tab). Het gaat natuurlijk nog om geruchten, maar er kan hier dus een kern van waarheid in zitten.

Opinie: Geen next-gen desktop-CPU's klinkt erger dan het eigenlijk is

Op papier ziet dit er misschien niet zo geweldig uit, maar het is eigenlijk misschien niet zo'n slecht idee van Intel. We hebben eerder al aangegeven dat Meteor Lake misschien niet zo veel zal verschillen van Raptor Lake en die nieuwe architectuur lijkt in ieder geval wel uitstekend voor laptops te worden, dankzij de verbeterde energie-efficiëntie.

Meteor Lake zal Intel’s eerste ‘tile-based’-architectuur worden. Dat betekent dat de verschillende onderdelen van de processor verdeeld worden over vier "tegels" in plaats van dat alles zich net als voorheen op één groter oppervlak bevindt. Dit moet ervoor zorgen dat de chips veel energie-efficiënter worden en dat is minder belangrijk voor desktop-pc's, omdat deze niet afhankelijk zijn van een accu.

Verder hebben we eerlijk gezegd ook nog niet echt nieuwe desktop-processors nodig. De Core i7-13700K is bijvoorbeeld nog steeds een erg krachtige processor met een vrij redelijke prijs, dus als je wil upgraden, dan hoef je niet te wachten op deze zogenaamde vernieuwde Raptor Lake-chips.

Intel en AMD lijken steeds sneller nieuwe processors uit te brengen, maar wij houden over het algemeen meestal ook nog wat chips van de vorige generatie op onze lijst van de beste processoren . Uiteindelijk zit er namelijk een limiet aan hoe vaak mensen bereidt zijn om hun computeronderdelen te upgraden.

Snellere releases van laptop-CPU's is wel iets logischer. Op die manier weer je namelijk (meestal) zeker dat je gloednieuwe laptop de beste processor heeft die je op dat moment kan krijgen. Op desktopcomputers kan je echter je CPU upgraden wanneer je maar wil, dus daar is er niet zo'n grote reden om constant nieuwe chips uit te brengen.