Dalende verkoopcijfers pc's zijn goed nieuws voor gamers

Het lijkt erop dat de verkoop van pc's en Macs ook niet aan gevolgen van de slechte huidige financiële situatie kan ontkomen. Dat concluderen we in ieder geval aan de hand van de verkoopcijfers van het eerste financiële kwartaal van 2023 die recent gedeeld zijn.

Volgens voorlopige resultaten van de International Data Corporation (IDC), met zijn 'Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker', werden er wereldwijd totaal 56,9 miljoen pc's verkocht. Er is sprake van een daling van 29 procent vergeleken met het eerste financiële kwartaal van 2022. Aan de hand van eerdere cijfers (59,2 miljoen pc's verkocht in Q1 2019 en 60,6 miljoen in Q1 2018) lijkt het erop dat de pc-verkoop weer teruggaat naar het niveau van voor COVID-19.

Jitesh Ubrani, de onderzoeksmanager voor IDC's 'Mobility and Consumer Device Trackers', stelt: "Zelfs met stevige kortingen kunnen kanalen en pc-fabrikanten verwachten dat een hogere voorraad zal blijven aanhouden tot in het midden van het jaar en misschien zelfs tot in het derde kwartaal."

Er wordt echter wel voorspeld door Linn Huang, de vicepresident van onderzoek voor 'Devices and Displays' bij IDC, dat er tegen 2024 een redelijk grote groep mensen zal zijn met enigszins verouderde apparaten, die wel toe zijn aan een nieuwe computer. Dankzij een mix van consumenten die hun pc's willen updaten, een hogere vraag naar Chromebooks, om verouderde modellen mee te vervangen, en meer bedrijven die zullen overstappen op Windows 11, zal de verkoop toch na niet al te lange tijd weer een positieve boost krijgen.

Gamers hebben voordeel van de dalende pc-verkoop

Deze flinke daling van de pc-verkoop is slecht voor de fabrikanten van pc's, maar het lijkt voor gamers en andere consumenten een perfecte periode te worden om hun aankopen te doen. Wanneer er lage verkoopcijfers zijn en een overvolle voorraad is, dan zullen fabrikanten hun producten moeten afprijzen om de verkoopcijfers te verbeteren.

Gezien de enorm hoge prijzen van de beste gaming pc's en de gaming laptops (zeker van deze generatie), zouden flinke kortingen ze veel toegankelijker kunnen maken voor meer mensen. Als je op zoek bent naar een productiviteitsmachine voor zakelijk of creatief werk, dan is het ook zeker geen slecht idee om een gaming pc te overwegen. De krachtige onderdelen zijn namelijk zeer geschikt voor veeleisende taken. Ook Macs worden in dat geval misschien extra interessant, want die krijgen al veel minder vaak kortingen en zijn nog beter geschikt voor creatieve projecten.

Er komen nog veel meer feestdagen en bekende kortingsperiodes aan (zoals Black Friday tegen het einde van het jaar), dus er zal genoeg kans zijn om goed gebruik te maken van deze kortingen die fabrikanten gebruiken om hun overvloed aan voorraad op te ruimen. Wacht dus vooral nog even op dit soort kortingen als je op zoek bent naar goede pc- of laptop-deals, maar zorg er wel voor dat je je kans grijpt voordat de pc- en Mac-verkoop weer omhoog gaat in 2024.