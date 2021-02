Afbeelding mogelijk nieuwe Apple AirPods gelekt

We hebben de nodige geruchten gehoord over de Apple AirPods 3, en een nieuwe afbeelding die online is gelekt, toont mogelijk al het design van de te verschijnen oortjes.

De afbeelding, gelekt door 52audio, moet de derde generatie Apple AirPods tonen, inclusief oplaadcase.

De afbeelding geeft ons informatie over de dopjes die overeenkomt met eerdere gelekte informatie, waaronder het feit dat de oorsteeltjes iets korter zullen zijn vergeleken met de voorgangers, en vergelijkbaar met de Apple AirPods Pro.

Gaan we af op de foto's, dan ziet het ernaar uit dat de nieuwe AirPods beschikken over silicone oordopjes, net als hun noise-cancelling broertjes. Een render gemaakt door 52audio toont iets wat eruitziet als een afneembaar oordopje. Door gebruikers de optie te geven om te kunnen wisselen tussen verschillende pasvormen, zitten de oortjes sneller goed.

52audio claimt ook dat de volledig draadloze oortjes op de markt komen met drukverlichtende ventilatie-openingen. Doordat er geen druk opgebouwd wordt van binnen, moeten de oortjes comfortabel zijn om meerdere uren achter elkaar te kunnen dragen.

De oplaadcase lijkt meer op die van de originele AirPods. Hoewel de case niet zo rechthoekig is als bij de AirPods Pro, zien we wel eenzelfde batterij-indicator in de vorm van een LED-lampje vooraan.

Volgens 52audio zijn de nieuwe AirPods aanraakgevoelig en komen ze met Spatial Audio (ruimtelijke audio) en actieve noise-cancelling, net als de AirPods Pro. Diezelfde bron meldt verder dat gebruikers geen verbetering in de batterijduur moeten verwachten. De huidige AirPods gaan ongeveer vijf uur mee op één cyclus.

Maar is het echt?

Volgens 52audio verschijnen de Apple AirPods 3 in maart 2021. Hoewel we al de nodige geruchten hebben gespot over een Apple-evenement in diezelfde maand, ontbreekt op het moment van schrijven nog elke vorm van bevestiging uit Cupertino zelf.

Het is voor nu belangrijk om al deze informatie met een flinke korrel zout te nemen, om zo teleurstellingen te voorkomen.

MacRumors heeft bijvoorbeeld laten weten dat dezelfde bron al eens eerder foto's had gedeeld van de vermoedelijke nieuwe AirPods, maar die bleken later nep te zijn.

Of de afbeeldingen nu legitiem of niet zijn, we verwachten wel op termijn een nieuwe generatie AirPods te mogen verwelkomen. Het is bijna twee jaar geleden dat de Apple AirPods (2019) het levenslicht zagen. Sindsdien is er ontzettend veel aan audioproducten op de markt gekomen, en een deel daarvan weet ons zeker meer te bekoren dan de standaard AirPods van Apple.

Mocht het Apple lukken om diverse verbeteringen door te voeren bij de nieuwe AirPods, zonder daarbij uit de bocht te schieten met de adviesprijs (zoals bij de AirPods Max), dan heeft de fabrikant in potentie goud in handen.