De beste Philips Hue-accessoires: zes betaalbare upgrades voor je slimme lampen

Philips Hue-lampen zijn razend populair. Als je tot nu toe alleen nog maar Hue-lampen hebt, mis wel een hoop. Het merk maakt een reeks accessoires die je slimme lampen beter kunnen maken en die bovendien niet zo duur zijn. We hebben hieronder de favoriete accessoires van ons team opgelijst.

De Philips Hue Smart Button is een compacte, eenvoudige, draadloze schakelaar. Je kan hem op een bijzettafeltje zetten of aan de muur plakken, naast je gewone lichtschakelaar bijvoorbeeld. Op die manier heb je de app niet nodig om bepaalde lampen te bedienen.

De Philips Hue Smart Plugs zijn een ander handig accessoire. Als je niet elke lamp door een slimme lamp kan of wil vervangen, is dit een makkelijke oplossing om ze in je Hue-opstelling te krijgen. Je kan dit slimme stopcontact gebruiken voor een vloerlamp, de verlichting van de kerstboom en nog veel meer.

De Philips Hue Tap Dial Switch is een andere favoriet. Deze fysieke schakelaar heeft vier knoppen en een draaiknop en kan negen verschillende acties bedienen. Je kan dit zijn als een meer uitgebreide Smart Button. Met de draaiknop kan je snel lampen dimmen en je kan de andere knoppen bijvoorbeeld koppelen aan een bepaalde scène die je in de app hebt ingesteld.

Onze laatste tip is de serie Hue Essential-lampen. Dit zijn goedkopere versies van de normale Hue-lampen. Afhankelijk van wat je met de lampen doet, merk je misschien niet eens een verschil. Een van de grootste verschillen is dat een normale Hue-lamp tot 0,2% van de helderheid kan dimmen, terwijl dit 2% is bij een Essential-lamp.

Maak je slimme lampen nog slimmer