Google Home-app krijgt onverwachte update: dit is er nieuw

Het zijn geen goede tijden voor het Google Home-ecosysteem, met een toenemend aantal klachten van gebruikers over bugs in apparaten en apps in de afgelopen weken. Google brengt nu in ieder geval enkele verbeteringen aan in de Google Home-app voor Android en iOS, die is gekoppeld aan Nest-camera's en -deurbellen.

In een enigszins verontschuldigende post in de Google Nest Community legt een lid van het Nest-team uit wat de verbeteringen zijn. Hoewel de gemelde bugs niet direct worden aangepakt, wordt er wel naar verwezen.

“We willen ook even de tijd nemen om jullie allemaal te bedanken”, staat in de post. “Hoewel we misschien niet altijd de juiste beslissingen nemen, blijven we ons inzetten om naar onze gebruikers te luisteren en intuïtieve, betrouwbare en hoogwaardige camerafuncties voor jullie huis te ontwikkelen.”

Als je een Nest-camera hebt, zijn hier vijf van de meest opvallende verbeteringen die je te wachten staan.

1. Snellere previews

Previews van videobeelden zullen nu een beeld van een oudere live feed in de cache gebruiken. Hoewel dat betekent dat je een beeld ziet dat niet helemaal live is wanneer het is geladen, kan je sneller bepalen van welke camera het komt als je er meerdere gebruikt.

2. Vlottere bediening

De bediening in de app is vereenvoudigd, zodat je nu met één swipebeweging kunt schakelen tussen de tijdlijn en de gebeurtenissenweergave. Het uitvouwen en samenvouwen van live weergaven en sluiten van camerabeelden worden nu ook met één swipebeweging bediend, waardoor je gemakkelijker door de app kunt navigeren.

De bediening werkt intuïtiever (Image credit: Google)

3. Verbeterde meldingen

De previews van meldingen zijn ook verbeterd. Zowel op Android als iOS zie je een statische miniatuur samen met een grote geanimeerde preview. Het is de bedoeling dat je een beter idee krijgt van waar de melding over gaat zonder dat je de Google Home-app hoeft te openen.

4. Nauwkeurigere statusweergave

Google zegt dat de Google Home-app nu beter aangeeft of je camera's online of offline zijn, zodat je altijd weet wat de status van elke camera is. Dezelfde optimalisaties achter de schermen zouden ook moeten betekenen dat de prestaties van livestreaming beter zijn.

5. Snellere prestaties

Wat prestaties betreft, zullen verdere aanpassingen door het Google Home-team de vertraging verminderen, de kans op “geen video beschikbaar”-foutmeldingen verkleinen en ervoor zorgen dat streams sneller kunnen worden hersteld wanneer ze worden uitgeschakeld en vervolgens weer worden ingeschakeld.

Deze verbeteringen komen bovenop eerdere upgrades, die ze ook in hetzelfde bericht vermelden. Het gaat onder andere om een verbeterde helderheid voor video's, een meer naadloze tijdlijn en een snelle zoekfunctie om door videoclips te navigeren.

Naast deze softwareverbeteringen lijkt het er sterk op dat er nieuwe hardware op komst is, aangezien er onlangs vier nieuwe Nest-apparaten zijn uitgelekt. Ondanks veel bewijs van het tegendeel lijkt het erop dat Google zijn smart home-producten niet vergeten is.