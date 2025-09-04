Dyson introduceert hun eerste robotstofzuiger met rollende dweilborstel voor 999 euro

Dyson heeft vandaag een hele hoop verschillende producten aangekondigd, van steelstofzuigers tot luchtreinigers. De nieuwigheid die onze aandacht trok, is de Dyson Spot+Scrub Ai robot. Dit is de eerste robotstofzuiger van het merk met een dweilroller, in tegenstelling tot de Dyson 360 Vis Nav die vorig jaar werd gelanceerd en alleen kon stofzuigen. Met zijn adviesprijs van 999 euro is de Dyson Spot+Scrub Ai robot zelfs iets goedkoper dan de 360 Vis Nav.

Rollen maar!

De Dyson Spot+Scrub Ai robot kan zowel stofzuigen als dweilen en is uitgerust met AI-vlekdetectie en adaptief reinigingsgedrag voor een optimale schoonmaakbeurt. Met behulp van een AI-camera, groene LED-verlichting en slimme navigatie herkent hij bijna 200 soorten voorwerpen, zoals kabels en sokken, die allemaal vermeden moeten worden.

Het vlekdetectiesysteem maakt gebruik van voor-en-na-beeldverwerking om te controleren of vlekken zijn verwijderd, waarbij hij herhaaldelijk over een vlek gaat totdat hij weet dat deze volledig is verwijderd. Dankzij het 12-punts hydratatiesysteem in de zelfreinigende rollende dweilborstel en een dock zonder stofzak is je woning in een handomdraai schoon zonder dat jij daarvoor iets hoeft te doen.