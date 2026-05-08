"Zo wordt je Garmin echt nuttig": vier functies van je horloge die je waarschijnlijk niet gebruikt

Garmin-horloges kunnen belachelijk veel. Dat is tegelijk hun grootste sterkte en zwakte. Een Forerunner, Venu, Vivoactive of Fenix kan je slaap analyseren, herstel inschatten, trainingen begeleiden, routes volgen, meldingen filteren en je zelfs helpen om veiliger alleen te sporten. Alleen zitten veel van die functies verstopt in menu’s waar je niet meteen terechtkomt.

Wie hun Garmin vooral gebruikt om een loopje, wandeling of fietstocht te tracken, haalt dus eigenlijk maar een deel uit het horloge. Met een paar kleine aanpassingen voelt je horloge meteen persoonlijker, slimmer en vooral handiger in dagelijks gebruik. Dit zijn vier functies die je Garmin een stuk nuttiger maken.

Zet LiveTrack aan als je vaak alleen sport

LiveTrack is zo’n functie waarvan je hoopt dat je hem nooit écht nodig hebt, maar die je wel beter meteen instelt. Hiermee deel je tijdens een activiteit je live-locatie met vertrouwde contacten. Je Garmin gebruikt de gps-data van je horloge, terwijl je smartphone die informatie doorstuurt naar een privépagina van Garmin. De personen die jij kiest, krijgen dan een link waarmee ze kunnen zien waar je bent.

Dat is handig als je vaak alleen gaat hardlopen, wandelen of fietsen. Iemand thuis kan zien of je bijna terug bent, zonder dat die je hoeft te bellen of appen. Nog belangrijker: als je valt, verdwaalt, geblesseerd raakt of ergens moet worden opgehaald, is je locatie veel sneller duidelijk.

Er zit wel een belangrijke voorwaarde aan vast: je moet je telefoon bij je hebben en die moet bereik hebben. LiveTrack werkt dus niet volledig zelfstandig vanaf je horloge, tenzij je een model met mobiele connectiviteit gebruikt dat zulke functies ondersteunt. Voor de meeste Garmin-gebruikers betekent het simpelweg dat je je smartphone meeneemt tijdens je training.

Je stelt LiveTrack in via de Garmin Connect-app. Ga naar Meer > Veiligheid en tracking > LiveTrack en voeg je vertrouwde contacten toe. Zet daarna AutoStart aan, zodat LiveTrack automatisch begint wanneer je een activiteit start. Dan hoef je er niet elke keer opnieuw aan te denken.

Maak je eigen workouts

Garmin Connect laat je zelf workouts maken. Dat klinkt misschien alsof het vooral bedoeld is voor serieuze hardlopers met intervalschema’s, maar je kan er veel meer mee. Je kan trainingen bouwen voor hardlopen, fietsen, krachttraining en andere activiteiten, met vaste blokken voor inspanning, rust, herhalingen en doelen zoals tijd, afstand, tempo of hartslag.

Voor hardlopers is dit ideaal. Je kan bijvoorbeeld een intervaltraining maken met tien keer één minuut hard en één minuut rustig, of een langere sessie met warming-up, tempoblokken en cooldown. Je horloge begeleidt je daarna stap voor stap. Het trilt of piept wanneer een blok begint of eindigt, zodat je niet constant zelf op de tijd hoeft te letten.

Het leuke is dat je workouts ook minder serieus kan inzetten. Ik heb bijvoorbeeld ooit een “moshing workout” gemaakt voor tijdens concerten, puur omdat ik het grappig vond. Niet omdat Garmin daar een officieel sportprofiel voor heeft, maar omdat het grappig is om achteraf te zien hoe intensief zo’n avond eigenlijk was. Nuttig? Misschien niet. Is het leuk? Absoluut.

Je maakt zo’n workout in de Garmin Connect-app via Meer > Training en planning > Workouts > Maak een workout. Kies daarna het type activiteit en bouw je training op met stappen en herhalingen. In het begin voelt de interface wat omslachtig, maar na één of twee keer heb je door hoe het werkt. Daarna kan je in een paar minuten een volledige training klaarzetten.

Zet trainingen in je kalender

Een workout maken is handig, maar Garmin wordt pas echt nuttig wanneer je die trainingen ook in je kalender zet. Zo weet je horloge niet alleen welke training bestaat, maar ook wanneer je die wil doen.

Stel dat je op dinsdag een intervaltraining wilt doen en op donderdag een rustige duurloop. Als je die workouts aan je Garmin-kalender toevoegt, stelt je horloge op de juiste dag automatisch de juiste training voor zodra je de activiteit start. Je hoeft dus niet door je lijst met workouts te zoeken net voor je begint.

Dat werkt ook goed als je geen officieel trainingsschema volgt. Je kan gewoon zelf je week plannen. Voor wie snel trainingen uitstelt (kuch kuch) of vergeet wat er op de planning stond, is dat verrassend motiverend.

Je voegt een workout toe aan je kalender via Garmin Connect. Open de workout, tik op de drie puntjes en kies Toevoegen aan kalender. Daarna kies je de dag waarop je de training wil doen. Gebruik je externe apps zoals Runna of andere trainingsplatforms, dan kunnen sommige schema’s ook automatisch synchroniseren met je Garmin-kalender.

Stel snelkoppelingen in voor functies die je vaak gebruikt

Veel Garmin-horloges hebben fysieke knoppen, en die zijn niet alleen handig tijdens het sporten. Je kan ze ook gebruiken als snelkoppelingen naar functies die je vaak opent. Op Forerunner- en Fenix-modellen met vijf knoppen kan je bijvoorbeeld lange drukken of knopcombinaties instellen.

Via Instellingen > Systeem > Snelkoppelingen kies je welke functie aan welke knopactie wordt gekoppeld. Denk aan muziekbediening, Garmin Pay, zaklamp, stopwatch, timer, touchscreenvergrendeling en meer.

Door je drie of vier meest gebruikte functies onder knoppen te zetten, voelt je horloge veel minder log aan.