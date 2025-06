Geheugenkaart van Nintendo Switch werkt niet met Switch 2: dit type heb je nodig

Wie een Nintendo Switch 2 heeft bemachtigd en de data van hun oude Nintendo Switch al heeft overgezet, is mogelijk tegen een probleem aangelopen. Als je een microSD-kaart gebruikte om de opslag van je originele Switch uit te breiden, ben je tot de pijnlijke conclusie gekomen dat die geheugenkaart niet werkt met de Nintendo Switch 2. Dat kwam wellicht ook als een verrassing, aangezien de microSD-kaart wel gewoon past in het kaartslot van de Switch 2. Het gaat echter om een ander type microSD-kaart.

Waarom werkt de microSD-kaart van de oude Switch niet met de Switch 2?

In de originele Nintendo Switch kon je niet gelijk welke microSD-kaart gebruiken. Er waren bepaalde minimumvereisten voor de lees- en schrijfsnelheid. Als een microSD-kaart niet aan die vereisten voldeed, dan werkte hij ook niet met de originele Nintendo Switch.

Deze minimumvereisten zijn flink opgeschroefd voor de Nintendo Switch 2. De reden daarvoor is dat de nieuwe console sneller is en games veeleisender zijn. Het gevolg is dat geen enkele "gewone" microSD-kaart nog aan die eisen voldoet. In de plaats daarvan heb je nu een microSD Express-geheugenkaart nodig.

Een microSD Express-kaart heeft wel gewoon hetzelfde formaat als een gewone microSD-kaart. Je kan dus het geheugenkaartje van je Switch in je Switch 2 stoppen, maar dit zal niet werken en je zal de geïnstalleerde games niet kunnen spelen.

Hoe herken je een microSD Express-geheugenkaart?

Voor je naar de winkel rent voor een nieuwe geheugenkaart, willen we ervoor zorgen dat je met de juiste geheugenkaart aan de kassa staat. Het is niet altijd even duidelijk wat nu een microSD Express-kaart is en wat niet.

Wat je vooral niet mag doen, is gelijk welke microSD-kaart met het Nintendo-logo kopen. Dit was namelijk wel zo voor de originele Nintendo Switch. Om er zeker van te zijn dat de geheugenkaart zou werken, moest je gewoon een exemplaar met het officiële Nintendo-logo kopen. Het probleem is dat die oude microSD-kaarten nog steeds verkocht worden.

Op een microSD Express-kaart staan altijd ergens de letters "EX" en/of de tekst "microSD Express" gedrukt. Als dit nergens op de geheugenkaart of de verpakking staat, mag je ervan uitgaan dat het geen microSD Express-kaart is. Als je online een geheugenkaart koopt, kan je dit gewoonlijk dubbelchecken bij de specificaties.

Opnieuw heeft Nintendo zelf enkele samenwerkingen met bepaalde merken voor deze geheugenkaarten. Het gevolg is dus dat je nu een mix van gewone microSD-kaarten en microSD Express-kaarten met Nintendo-logo vindt. Kijk daarom goed welk type geheugenkaart je precies vastneemt.

Het is trouwens niet zo dat een microSD Express-kaart niet werkt. Gelijk welke microSD Express-geheugenkaart werkt met de Nintendo Switch 2. Zit je met twijfels? Vraag het dan na bij de klantendienst.

Waar koop ik een microSD Express-geheugenkaart voor Nintendo Switch 2?

Om je wat werk te besparen, zijn we op zoek gegaan naar enkele microSD Express-geheugenkaarten voor de Nintendo Switch 2. Momenteel zal je vooral geheugenkaarten van 256GB vinden en de goedkoopste opties kosten ongeveer 55 euro. De Nintendo Switch 2 zelf heeft trouwens een ingebouwde opslagcapaciteit van 256GB. Met een extra investering van 55 euro wordt dit dus 512GB.