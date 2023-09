In theorie is de Lenovo Legion Go een betere versie van de Asus ROG Ally en op basis van onze korte hands-on kan hij zijn claims zeker waarmaken. Van alle gaming heldhelds die nu beschikbaar zijn, is dit veruit de meest indrukwekkende.

Na de aankondiging van de Lenovo Legion Go is er geen twijfel meer mogelijk dat 2023 het jaar van de gaming handhelds is. Hoewel ik verwachtte dat dit een kopie van de Asus ROG Ally zou zijn, heeft Lenovo op de juiste plaatsen afgekeken bij Nintendo. Ik had alvast de kans om kort de Lenovo Legion Go uit te proberen en dit zijn mijn eerste indrukken.

Het beste van beide werelden

Toen ik de Lenovo Legion Go voor het eerst zag, leek hij op een Asus ROG Ally en Steam Deck. Het duurde echter niet lang voor de product expert van Lenovo de twee controllers aan de zijkanten los klikte zoals bij een Nintendo Switch. Lenovo is er zowaar in geslaagd om een gaming handheld te maken die zich onderscheidt van zijn twee grootste concurrenten, want laten we eerlijk: het doelpubliek van de Nintendo Switch is niet hetzelfde.

(Image credit: Future)

Door op een releaseknop onderaan de controller te drukken, kan je hem los klikken/schuiven. Deze beweging vond ik echter minder intuïtief dan bij de Nintendo Switch, waar je de Joy-Con gewoon recht naar beneden schuift. Bij de Lenovo Legion Go druk je op de releaseknop, schuif je hem een tikje naar boven en klik je hem dan helemaal los. Mijn eerste poging eindigde met een controller die op de grond viel (en gelukkig nog werkte daarna). Het vastklikken is net zo onhandig, want je moet de controller dus eerst weer in de opening klikken en dan een tikje naar beneden schuiven tot hij vastzit.

Er is duidelijk nagedacht over deze controllers. Zo zit er een klein trackpad op de rechter controller waarmee je de cursor kan bedienen en zelfs een scrolwiel achteraan. Het trackpad is weliswaar enorm klein en over het algemeen is het touchscreen een betere manier om hem te bedienen. Ik was met stomheid geslagen toen de product expert een accessoire tevoorschijn haalde dat leek op een hockeypuck met een gat erin. Daarin kan je namelijk de rechtse controller klikken om hem vervolgens te gebruiken als een joystickvormige computermuis. Dit is de meest veelzijdige gaming handheld van het moment en daarover is geen discussie mogelijk.

(Image credit: Future)

Ontwerp met oog voor detail en functionaliteit

Genoeg over de veelzijdige controllers, tijd om het grotere plaatje te bekijken. De Lenovo Legion Go is uitgerust met een 8,8-inch IPS-display met QHD-resolutie en 144Hz refresh rate. Het scherm zag er prima uit en de 500 nits helderheid was voldoende om goed zichtbaar te blijven in de felverlichte demoruimte. Het geheel is wel redelijk lomp (854 gram) en de bijbehorende case van Lenovo is eveneens niet bepaald klein. Als ik de case in mijn rugzak zou steken, heb ik nog plaats voor een extra flesje water, maar niet meer dan dat.

Daarnaast is de Lenovo Legion Go ontworpen om makkelijk te verbinden met een groter display. Zowel boven- als onderaan zit een USB-C-aansluiting met ondersteuning voor Thunderbolt 4. Beide aansluitingen zijn geschikt om de handheld op te laden en verbinden met een compatibele monitor of tv.

(Image credit: Future)

In tegenstelling tot bij de Nintendo Switch heb je geen apart dock nodig om de Lenovo Legion Go te verbinden met een extern display. De Steam Deck kan bijvoorbeeld ook prima werken op een tweede display, maar die heeft slechts één USB-C-poort, waardoor je een hub (of display met Power Delivery) nodig hebt als je hem tegelijkertijd wil opladen.

Bovendien heb je een losse controller nodig als je de Steam Deck of Asus ROG Ally wil gebruiken met een externe monitor (of je moet dichtbij genoeg zitten om de handheld als controller wil gebruiken). De Legion Go is een alles-in-één oplossing aangezien je gewoon de controllers los kan klikken en eender waar kan gaan zitten.

(Image credit: Future)

Krachtige prestaties (op papier) en bedenkelijke batterij

Over de prestaties kan ik nog niets zeggen, aangezien er tijdens de demo geen games waren om uit te proberen. De specificaties stellen alleszins niet teleur. Het kloppende hart van de Lenovo Legion Go is een AMD Ryzen Z1 Extreme met AMD RDNA Graphics in combinatie met 16GB LPDDRX5 RAM. Voor games is er voldoende ruimte: er zijn versies met 256GB, 512GB en 1TB interne opslag, die je telkens kan uitbreiden met een microSD-kaart van maximaal 1TB.

Het enige waar Lenovo niets over kwijt wil, is de batterijduur van de Legion Go. Veel meer dan "gamesessies kunnen langer duren zonder te moeten opladen" wordt niet meegedeeld en ook de product experts vermeden dit onderwerp. Meer hierover volgt dus in de volledige review.

Tot slot is de Lenovo Legion Go naar verwachting vanaf 31 oktober beschikbaar aan een adviesprijs van 799 euro voor de basisversie (256GB).