Winter Winacties: win de Nacon CL-750NL

Het CL-750NL-gamingtoetsenbord van Nacon is ontworpen voor FPS-gamers en is een 75%-toetsenbord. Dit betekent dat het numpad ontbreekt, waardoor het toetsenbord minder ruimte inneemt. Bovendien verbetert dit de toegankelijkheid van de pijltjestoetsen. Uniek is dat de CL-750 beschikt over een dubbele spatiebalk, die zorgt voor een optimale actuatie bij het indrukken.

Via de Nacon-software voor Windows kan je het gamingtoetsenbord volledig naar wens aanpassen, inclusief de instellingen voor de RGB-verlichting. Wat betreft de aanpassingsmogelijkheden, kan je ervoor kiezen het toetsenbord met of zonder polssteun te gebruiken. Omdat de polssteun afneembaar is, wordt het toetsenbord bovendien makkelijker mee te nemen op reis. In dergelijke situaties is het ook handig dat de usb-kabel, met een lengte van 1,8 meter, afneembaar is. Mocht de kabel beschadigd raken, dan hoeft het toetsenbord niet vervangen te worden.

