Philips introduceert Evnia 27M2N3800A gaming monitor met dubbele resolutie en refresh rate

Philips Monitors heeft vandaag een nieuwe premium gaming-monitor aangekondigd: de Philips Evnia 27M2N3800A. Deze monitor is uitgerust met Dual Mode-technologie, waarmee gebruikers eenvoudig kunnen wisselen tussen ultrascherpe 4K UHD-resolutie (3840x2160) met een verversingssnelheid van 160 Hz en FHD-resolutie (1920x1080) met een razendsnelle verversingssnelheid van 320 Hz. Ideaal voor gamers die topprestaties én maximale beeldkwaliteit eisen.

Samengevat zijn de belangrijkste kenmerken van de Philips Evnia 27M2N3800A:

Dual Mode-technologie: soepel schakelen tussen 4K UHD-resolutie met een verversingssnelheid van 160 Hz en FHD-resolutie met een verversingssnelheid van 320 Hz.

Fast IPS-paneel met 1 ms GtG en 0,5 ms Smart MBR-reactietijd

95% DCI-P3 en VESA DisplayHDR 400 voor haarscherpe kleuren en contrasten

Evnia Precision Center-software en slimme tools zoals SmartImage Game, Smart Crosshair en Smart Sniper

HDMI 2.1, ingebouwde speakers en een ergonomisch ontwerp voor optimaal comfort

Geen keuze meer tussen snelheid of scherpte

Prijs en beschikbaarheid De Philips Evnia 27M2N3800A is nu verkrijgbaar tegen een adviesprijs van 349 euro.

Met Dual Mode haalt de Evnia 27M2N3800A het maximale uit elk type game. Of gamers nu kiezen voor razendsnelle Full HD-gameplay met een verversingssnelheid van 320 Hz of haarscherpe 4K-ervaringen met een verversingssnelheid van 160 Hz: de Evnia 27M2N3800A biedt het beste van beide werelden.

De Philips Evnia 27M2N3800A is ontworpen voor soepele prestaties bij elke game. Met een verversingssnelheid tot 320 Hz en een Smart MBR-responstijd van 0,5 ms worden zelfs de snelste scènes vloeiend weergegeven. Daarbovenop levert de UltraClear 4K UHD-resolutie indrukwekkende scherpte, met 95% DCI-P3, 130% sRGB en VESA DisplayHDR 400 voor rijke, realistische kleuren.

Console-gamers profiteren van HDMI 2.1-ondersteuning, waarmee UHD-gaming met 120 Hz mogelijk is op de nieuwste consoles zoals de PlayStation 5 en Xbox Series X.

De Evnia 27M2N3800A is daarnaast uitgerust met handige tools die bijdragen aan betere prestaties. Zo past de SmartImage Game-modus automatisch de beeldinstellingen van de monitor aan op het type game. In FPS-games wordt bijvoorbeeld het contrast verhoogd om tegenstanders beter zichtbaar te maken, terwijl in racespellen de kleurverzadiging wordt versterkt voor een dynamischer en levendiger beeld. De Stark ShadowBoost-technologie optimaliseert donkere scènes door textuur en verzadiging te verbeteren, zodat details beter naar voren komen en tegenstanders sneller kunnen worden opgemerkt. De Smart Crosshair-functie past de kleur van het richtpunt aan op basis van de achtergrondkleur, wat de zichtbaarheid en nauwkeurigheid bij het richten vergroot. De Smart Sniper-functie maakt het mogelijk om gelijktijdig in te zoomen op meerdere doelen, wat van grote waarde is in complexe situaties waarin precisie doorslaggevend is.

Tot slot biedt Evnia Precision Center uitgebreide opties voor gebruikers die hun monitorconfiguratie tot in detail willen personaliseren. Deze intuïtieve software stelt gamers in staat om visuele instellingen af te stemmen op hun eigen voorkeuren en speelstijl en combineert krachtige mogelijkheden met een toegankelijke interface voor maximale controle over de game-ervaring.