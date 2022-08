Het is nu de slechtste tijd om een Samsung Galaxy Z Fold 3, Flip 3, of Galaxy Watch 4 te kopen

Als je aan het overwegen bent om een Samsung Galaxy Z Fold 3, een Samsung Galaxy Z Flip 3, een Samsung Galaxy Watch 4, of een Galaxy Watch 4 Classic te kopen, dan hebben we een tip voor je. Doe het niet! In ieder geval niet op dit moment.

Het zijn allemaal fantastische apparaten, in onze review hadden we wat twijfels over de Samsung Galaxy Watch 4 Classic, die we 3,5 sterren gaven, maar de andere gadgets in dit rijtje kregen allemaal ten minste 4 sterren. De Samsung Galaxy Z Fold 3 kreeg zelfs 4,5 sterren. We raden ze dan ook normaal altijd aan, maar het is nu geen goede tijd om deze apparaten aan te schaffen.

De opvolgers van al deze toestellen worden namelijk verwacht op een Samsung evenement op 10 augustus. Samsung heeft nagenoeg bevestigd dat we de Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 op die datum zullen zien.

De Samsung Galaxy Watch 5-serie lijkt iets minder zeker, maar er zijn genoeg lekken en geruchten over het apparaat op het internet te vinden die ook wijzen naar een aankondiging op 10 augustus. Bovendien zou dit bijna precies een jaar na de Galaxy Watch 4 lijn zijn, dus de kans is groot dat we de Watch 5 volgende week zien.

We verwachten grote upgrades

Als je dus een van de huidige modellen overweegt, raden we je aan nog even te wachten om te zien of de komende edities je meer aanspreken.

We hebben al een goed idee van veel specs en functies die deze toestellen krijgen. De Samsung Galaxy Z Fold 4 heeft naar verluidt een soortgelijk ontwerp met hetzelfde schermformaat, maar met een nieuwe Snapdragon 8 Plus Gen 1 chip, een slot voor de S Pen stylus, en verbeterde camera's.

De Samsung Galaxy Z Flip 4 zal naar verluidt ook gebruik maken van een Snapdragon 8 Plus Gen 1 chipset (dat is de beste huidige optie voor Android-telefoons), en ook een grotere batterij, een verbeterde scharnier, en mogelijk betere camera's dan zijn voorganger.

De Watch 5 Pro zou het grootste probleem van de Galaxy Watch 4 Classic kunnen oplossen (Image credit: Future)

En dan is er nog de Samsung Galaxy Watch 5, die naar verluidt een grotere batterij zou heeft en veel sneller zou kunnen opladen dan de Galaxy Watch 4.

Er komt waarschijnlijk geen Watch 5 Classic, maar de Galaxy Watch 5 Pro, die volgens de geruchten zijn plaats inneemt. De nieuwe Watch 5 Pro heeft een verbeterde batterij, en dat is ook hard nodig. We waren namelijk teleurgesteld over de batterijduur van de Galaxy Watch 4 Classic. Deze wearable mist volgens de geruchten echter de roterende rand van zijn voorganger die wij zo fijn vonden.

Toch klinken deze gadgets allemaal als grote upgrades van de huidige modellen, dus met de nieuwe modellen in het vooruitzicht is het de moeite waard om er nog even op te wachten.

Volgens de geruchten zijn deze apparaten ook duurder, dus als geld een probleem is, kan je wellicht beter een van de huidige modellen wachten. Toch zouden wij even wachten.

De Samsung Galaxy Z Flip 3 is een fantastische telefoon en binnenkort misschien met een fantastische prijs (Image credit: Future)

Prijzen zullen verder dalen

Al deze aankomende toestellen zijn premium producten en de prijs zal er zeker naar zijn. Deze nieuwe modellen kosten sowieso meer dan de huidige Samsung Galaxy Z Flip 3, Fold 3, Watch 4 en Watch 4 Classic, aangezien die al bijna een jaar uit zijn en vaak afgeprijsd zijn.

Niemand houdt je tegen als je de huidige modellen nu wil kopen, maar het kan zijn dat deze modellen in prijs zakken als de nieuwe versies op de markt verschijnen. Zodra de nieuwe Samsung-apparaten te koop zijn, kan je het beste een overzicht krijgen van de prijzen van de verschillende modellen en een doordachte keuze maken.