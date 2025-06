Dell onthult nieuwe 14-inch en 16-inch laptops

Dell onthult zijn nieuwe reeks laptops, nu onder de naam Dell Premium. Deze apparaten worden aangedreven door de nieuwste Intel Core Ultra 200 H series-processoren en bieden studenten, ontwerpers en ondernemers belangrijke prestatieverbeteringen waarmee ze hun ambities waar kunnen maken en de nieuwste trends kunnen bijbenen.

De nieuwe Dell Premium laptops blijven trouw aan de XPS-traditie en behouden het kenmerkende vakmanschap en de innovatie waar klanten vertrouwd mee zijn: mooie schermen, hoogwaardige en gladde afwerkingen, monochrome kleuren en geavanceerde technologie. De nieuwe naam luidt een nieuw hoofdstuk in, dat het eenvoudiger maakt dan ooit om de juiste pc te vinden, met dezelfde kwaliteit, design en prestaties.

Displays die de ervaring opnieuw definiëren

De ervaring begint bij het scherm. Met iets grotere schermen – 14,5 inch bij de Dell 14 Premium en 16,3 inch bij de Dell 16 Premium – in combinatie met Dell’s kenmerkende InfinityEdge-bezels, maximaliseren deze schermen het schermoppervlak zonder de afmetingen van het apparaat te vergroten. Verder bieden de OLED-opties tot 4K-resolutie, 120Hz variabele refresh rates, diepere zwarttinten en levendige kleuren. Deze schermen zorgen ervoor dat elk detail eruit springt, of je nu content maakt, samenwerkt of media streamt. EyeSafe technologie vermindert de blootstelling aan blauw licht en biedt comfort zonder afbreuk te doen aan de kleuren.

Prestaties die passen bij ambities

De Intel Core Ultra 200H series CPU’s leveren tot 33% snellere prestaties voor dagelijks werk en tot 21% hogere snelheden in lichtgewicht 3D en creatieve apps. Samen met geheugensnelheden tot 8400MHz kunnen deze laptops moeiteloos multitasking, videobewerking en online samenwerking aan.

Voor de beste batterijduur én levendige kleuren met scherp contrast, configureren gebruikers hun apparaten met Dell’s energiebesparende 2K LCD-scherm. Dit scherm levert tot 20 uur batterijduur op de Dell 14 Premium en tot 27 uur op de Dell 16 Premium.

Complexe workflows zoals videobewerking met hoge resolutie of fotobewerking in batches verlopen soepeler dankzij geavanceerde multithreading. Door meerdere CPU-kernen parallel te gebruiken, verhogen gebruikers de snelheid van veeleisende taken tot 23%.

De innovatieve Liquid Crystal Polymer ventilatorbladen leveren verbeterde koelprestaties en een unieke gevormde behuizing om de luchtstroom te verbeteren. Hierdoor blijft de laptop koel terwijl gebruikers veeleisende taken uitvoeren, zonder dat het geluidsniveau toeneemt.

Dell 16 Premium

De Dell 16 Premium wordt aangedreven door Intel Core Ultra 9-processors en is specifiek ontwikkeld voor intensieve workloads. Hij levert tot 45W aan CPU-prestaties, waardoor veeleisende applicaties zonder moeite worden uitgevoerd.

Voor gebruikers die de grenzen van creativiteit willen verleggen, brengen de optionele NVIDIA Blackwell-aangedreven GeForce RTX 50 Series Laptop GPU’s projecten naar een hoger niveau. Daarnaast heeft Dell verschillende AI-verbeterde functies toegevoegd voor een uitstekende grafische kwaliteit en immersieve ervaringen. NVIDIA DLSS 4 verhoogt de prestaties door beeldgeneratie te versnellen. Wat betreft de connectiviteit biedt de optionele Intel Thunderbolt 5-snelheden tot 80/120 Gbps voor efficiënt multitasken, snelle gegevensoverdracht en ondersteuning voor maximaal vier 8K-schermen.

Dell 14 Premium

De Dell 14 Premium biedt een balans tussen draagbaarheid en prestaties en heeft geïntegreerde graphics met tot 29% hogere snelheden voor dagelijkse activiteiten. Een optionele NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop GPU versnelt de workflow, terwijl Wi-Fi 7 de prestaties een boost geeft met tot 4,8x snellere doorvoer.