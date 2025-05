FRITZ!Box 4690 met Wi-Fi 7 en 10 Gigabit LAN nu beschikbaar

AVM biedt met de FRITZ!Box 4690 een krachtige draadloze router voor supersnel internet. De FRITZ!Box 4690 is eenvoudig aan te sluiten op een glasvezelmodem of -router en maakt internetsnelheden tot 10 Gbit/s mogelijk. Het topmodel van de FRITZ!Box 4000-serie ondersteunt Wi-Fi 7 en Wi-Fi 6 en haalt dankzij dual-band Wi-Fi snelheden tot 6,9 Gbit/s.

Een WAN-poort van 10 gigabit, een LAN-poort van 10 Gbit/s en drie LAN-poorten van 2,5 Gbit/s zorgen ook voor maximale snelheden via bekabelde verbindingen. Het apparaat wordt aangevuld met een DECT-basisstation voor telefonie en smart home-toepassingen én een USB-poort. Alle gebruiksfuncties die bekend zijn van de FRITZ!Box-familie, zoals Mesh Wi-Fi, VPN, Wi-Fi-gasttoegang en firewall, zijn ook aanwezig. De FRITZ!Box 4690 is nu te koop voor 319 euro (adviesprijs).

Zodra de FRITZ!Box 4690 is aangesloten op een glasvezel-, DSL- of kabelmodem of op een router, verstuurt hij de glasvezelsnelheid met Wi-Fi 7 en hoge gigabitsnelheden naar elk apparaat in huis. Hiervoor hoef je de FRITZ!Box alleen maar met een LAN-kabel aan te sluiten; de configuratie via de FRITZ!Box gebruikersinterface of de MyFRITZ!App is in een handomdraai geregeld. Dankzij het DECT-basisstation kan je verschillende smart home-apparaten eenvoudig aansluiten en bedienen via FRITZ!OS of de FRITZ!App Smart Home.

Met elk een 10-gigabit poort voor WAN en LAN, en drie 2,5-gigabit LAN-poorten, is de router perfect geschikt om te gamen zonder latentie of hoge ping-tijden, en ook voor virtual-reality toepassingen. De USB-3.0 aansluiting maakt het eenvoudig om de netwerkopslag uit te breiden en zelfs om een printer of scanner direct in het thuisnetwerk te integreren. Met sterke VPN-prestaties via WireGuard en topprestaties bij het routeren voor veel data-intensieve toepassingen zoals gamen of meerdere videogesprekken tegelijkertijd, is de FRITZ!Box 4690 de perfecte partner voor iedereen die op zoek is naar de beste surfervaring.