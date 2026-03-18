Nvidia’s DLSS 5 gaat viraal om de verkeerde redenen: hier zijn 5 voorbeelden van de controversiële feature in actie

Nvidia's AI-tools voor gaming, waaronder DLSS-upscaling en zijn 'frame generation'-technologie, zijn over het algemeen tot nu toe toch wel positief ontvangen (hoewel er af en toe ook wel verdeeldheid is geweest over sommige features en elementen).

Waar er eerst nog wel wat kritiek was op het idee van "fake frames" en een negatieve reactie op het gebruik van AI in het algemeen, is dat bij tools zoals DLSS en frame generation toch wel afgenomen naarmate ze voor merkbaar betere game-ervaringen zorgden bij gebruikers. Met de lancering van DLSS 5 heeft Nvidia misschien echter zijn relatief positieve reputatie weer wat verpest. Gamers lijken namelijk niet blij te zijn met de nieuwe variant van DLSS.

Misschien heb je het nieuw gemist, maar Nvidia kondigde dus aan dat DLSS 5 een "real-time neural rendering-model [introduceert] dat pixels voorziet van fotorealistische belichting en materialen". Dit betekent in principe gewoon dat er AI wordt gebruikt om de verlichting te verbeteren en voor een realistischere look te zorgen. Dit vinden veel gamers toch niet zo'n succesvolle toevoeging en er zijn dan ook al genoeg voorbeelden naar voren gebracht van de zeer twijfelachtige resultaten van de nieuwe technologie.

Hieronder hebben wij vijf van de beste voorbeelden verzameld waar de transformatie van van "DLSS 5 uit" naar "DLSS 5 aan" voor erg vreemde resultaten zorgt. We hebben hier te maken met overbelichte omgevingen, maar ook gezichten van personages die lijken alsof er wel een hele aparte Instagram-filter op toe is gepast. Deze voorbeelden tonen dat DLSS 5 in sommige gevallen misschien toch niet zo'n "AI-gestuurde doorbraak" is als Nvidia zegt. De reacties liegen er in ieder geval niet om.

1. "Yassified, looks-maxed freaks"

weird that this impressive lighting tech also randomly turns everyone into yassified, looks-maxed freaks. it's like all this technology can't help itself but sexualize everything it touches. but like, through the lens of teenage boys. www.youtube.com/watch?v=4Zlw... — @dannyodwyer.bsky.social (@dannyodwyer.bsky.social.bsky.social) 2026-03-18T11:56:16.770Z

Veel mensen hebben inmiddels al gameplay-beelden gedeeld waarin te zien is dat DLSS 5 gezichten van personages flink heeft aangepast, maar een van de ergste voorbeelden zit gewoon in het officiële DLSS 5-persbericht van Nvidia zelf. In dit persbericht toont Nvidia namelijk onder andere het effect op Grace Ashcroft, de hoofdpersoon uit Resident Evil Requiem.

Niet iedereen was heel erg onder de indruk van het resultaat. Zo haalde de documentairemaker Danny O’Dwyer op Bluesky deze transformatie aan en zei hij dat DLSS 5 "iedereen willekeurig in yassified, looks-maxed freaks verandert. Het is alsof al deze technologie het niet kan weerstaan om alles dat het aanraakt te seksualiseren. Maar dan door de lens van tienerjongens."

2. Virgil van wie?

Een van de indrukwekkendste onderdelen van een sportgame zoals EA Sports FC, is hoe dit soort games je favoriete spelers erg realistisch kan namaken. Nu DLSS 5 dus de gezichten van sommige personages flink aan het veranderen is, worden ook bepaalde spelers wat minder herkenbaar gemaakt.

Reddit-gebruikers Lynchead deelde op de Liverpool FC-subreddit een beeld van Virgil van Dijk, de huidige aanvoerder van Liverpool, waarin te zien is dat DLSS 5 hem ook flink heeft aangepakt. Hij is bijna niet meer te herkennen en dat is natuurlijk niet het gewenste effect bij een game zoals EA Sports FC, waar er juist zo'n nadruk ligt op gedetailleerde recreaties van bekende spelers.

3. Personages worden ouder gemaakt

Everyone's all-in on the RE9 Grace one for good reason, but I can't get over the Hogwarts Legacy one. Not a game I care about, but here we have a less-detailed model that passes for a 15-year-old schoolkid (the character's age!), where the DLSS5 model detail-stuffs them to look a decade+ older — @apzonerunner.com (@apzonerunner.com.bsky.social) 2026-03-18T11:56:16.816Z

DLSS 5 kan niet alleen in sommige gevallen realistische personages verpesten waar game-ontwikkelaars hard aan hebben gewerkt, maar het kan ook voor een look zorgen die niet overeenkomt met wat het verhaal van de game zegt over de personages.

Dat is te zien bij Hogwarts Legacy. De game-criticus Alex Donaldson deelde een beeld van het gezicht van een 15-jarige student in de game die door DLSS 5 een veel gedetailleerdere look had gekregen. Het effect was hier echter dat het gezicht er door de veranderingen ineens veel ouder uitzag.

Donaldson zei dan ook dat DLSS 5 personages gewoon volpropt met extra details waardoor ze er meer dan een decennium ouder uitzien. Dat komt in dit geval dus duidelijk niet overeen met het verhaal van de game, waarin dit personage een student is, en kan dus een verwarrend effect hebben op gamers.

4. Diepte en warmte in omgevingen gaat verloren

Niet iedereen focuste zich overigens op de gezichten van personages. Reddit-gebruiker Mediocre-Sundom focuste zich op "een ander verschrikkelijk aspect" van DLSS 5: de belichting van de omgeving.

"De diepte, het contrast, de warmte van de belichting — het is allemaal weg," liet de gebruiker weten na het posten van verschillende voorbeelden. Dit was volgens de gebruiker ook niet in maar één voorbeeld te zien: "Hetzelfde is te zien in vrijwel elke andere scène waarin de impact van DLSS 5 op de omgeving wordt gedemonstreerd. Het is veel, veeeeel slechter bij elk voorbeeld".

5. HDR-effecten zijn te sterk

Een ander voorbeeld van de (negatieve) impact van DLSS 5 op de omgevingsbelichting werd aangehaald door Filianore_ op Reddit. Deze gebruiker postte screenshots van The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. In deze game zorgde DLSS 5 voor veel fellere omgevingen vergeleken met de originele beelden. Dat gaf de game een geforceerde, onnatuurlijke look.

In de opmerkingen bij de post haalden verschillende mensen aan dat het resultaat nogal lijkt op de te agressieve HDR-effecten die soms op foto's worden toegepast. De DLSS 5-versie ziet er zo bewerkt uit dat het er juist bijna niet meer realistisch uitziet. De originele game zag er ook zeker niet perfect uit, maar je kon je toch wel iets beter inleven in die wereld.