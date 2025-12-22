Winter Winacties: win de RØDE Wireless Micro

We zijn in de kerststemming, daarom willen we al onze lezers de kans geven om leuke gadgets te winnen. Vandaag ligt er een pakketje van RØDE onder de kerstboom. Je maakt namelijk kans op de RØDE Wireless Micro (in het oranje) ter waarde van 159,99 euro.

In aanloop naar kerst geven we elke werkdag een mooie technologieprijs weg aan één gelukkige winnaar. Houd onze socials, nieuwsbrieven of homepage de komende dagen dus zeker goed in de gaten!

Win de RØDE Wireless Micro

De RØDE Wireless Micro is een setje van twee draadloze microfoons die voornamelijk bedoeld zijn voor gebruik met een smartphone. In dit setje zitten één ontvanger, die je aansluit op de USB-C-poort van je smartphone, en twee microfoons. Je bevestigt de microfoons met de clip of het magnetische opzetstukje op je kleding. Voor elke microfoon zit er nog kapje in de doos dat geluiden van harde wind tegenwerkt. De verbinding is daarnaast volledig draadloos en de travel case laadt de microfoons ook op zodat je ze in totaal 21 uur kan gebruiken.

De microfoons regelen daarnaast zelf het volume met GainAssist-technologie zodat je zelf kan focussen op de content die je filmt. Wie toch meer controle wil, kan de RØDE Central-app installeren. Die werkt op smartphones (Android en iOS) en pc’s (Windows en Mac). In de app vind je allerlei extra instellingen om het geluid naar wens aan te passen. Gebruikers met een iPhone kunnen ten slotte de RØDE Capture-app gebruiken om video’s op te nemen. Hiermee krijg je nog meer controle over het geluid. µ

Doe mee en win!

Wij mogen één lezer blij maken met de RØDE Wireless Micro. Je kan heel eenvoudig je kans wagen door dit deelnameformulier in te vullen. Deelnemen kan vanaf 22 december om 12:00 uur ’s middags tot 25 december om 23:59 uur. Na afloop wordt de winnaar persoonlijk gecontacteerd.