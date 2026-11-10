Trust lanceert extreem lichte gaming muis voor 34,99 euro

GXTrust heeft vandaag zijn gamingassortiment uitgebreid met de Volyx Ultra-Lightweight Tri-Mode Gaming Mouse. Deze ultralichte gamingmuis is speciaal ontworpen voor competitieve gamers die snelheid en precisie hoog in het vaandel hebben staan. Met een gewicht van slechts 67 gram biedt de Volyx ultieme bewegingsvrijheid, zonder concessies te doen aan prestaties. De stijlvolle cut-outbehuizing geeft de muis bovendien een unieke uitstraling die perfect past bij iedere gaming-setup.

Gamers profiteren van intuïtieve connectiviteit, waarmee ze eenvoudig kunnen schakelen tussen twee draadloze apparaten via de 2,4GHz-micro-USB-ontvanger en Bluetooth. Daarnaast biedt de meegeleverde weerstandloze kabel van 1,6 meter de mogelijkheid om de muis bedraad te gebruiken. Zo kunnen gebruikers eenvoudig wisselen tussen apparaten en zelf bepalen welke verbindingsmethode het beste bij hun gamesessie past.

De Volyx levert de prestaties die competitieve gamers verwachten. De Pixart 3311-optische sensor ondersteunt een instelbare cursorsnelheid tot 12.000 dpi, zodat gebruikers de gevoeligheid volledig kunnen afstemmen op hun speelstijl. De duurzame Huano-switches zijn ontworpen voor 50 miljoen klikken en bieden betrouwbare prestaties op de lange termijn. Daarnaast zorgt een PTFE-laag voor soepele en consistente bewegingen op iedere muismat.

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De ingebouwde oplaadbare batterij van de Volyx biedt tot wel 50 uur onafgebroken gebruik. Zo kunnen gamers blijven spelen zonder tussentijds op te laden.

Tot slot biedt de Volyx uitgebreide mogelijkheden om de game-ervaring naar wens aan te passen. Via de meegeleverde software kunnen gebruikers de muisknoppen programmeren en de RGB-verlichting instellen. De meegeleverde griptape geeft de muis niet alleen een stijlvol accent, maar zorgt ook voor extra grip tijdens intensieve en langdurige gamesessies.

De GXTrust Volyx Ultra-Lightweight Tri-Mode Gaming Mouse is nu verkrijgbaar tegen een adviesprijs van € 34,99.