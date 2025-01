M4 MacBook Air kan handige display-upgrade krijgen voor multitasking

Heel veel mensen vinden het fijn om hun laptop te verbinden met een externe monitor (of meerdere monitoren) om beter te kunnen multitasken en meer overzicht te krijgen, maar dit is iets dat op de huidige MacBook Air niet echt ideaal werkt. Je kan dan wel twee displays verbinden aan deze laptop, maar dat werkt alleen als je de MacBook zelf dichtklapt. Doe je dat niet, dan kan je maar één extra display aan de laptop koppelen. Voor sommigen zal dat prima zijn, maar het is niet ideaal vergeleken met de concurrentie.

Gelukkig lijkt daar misschien dan ook verandering in te komen bij de lancering van de M4 MacBook Air (die waarschijnlijk vrij dichtbij is). Wanneer de M4-chip ook eindelijk in Apple's goedkoopste laptop verschijnt, zou deze het mogelijk kunnen maken om flexibelere setups met externe displays mogelijk te maken.

Om te begrijpen waarom dit het geval is, kunnen we kijken naar de MacBook Pro. Zoals 9to5Mac aan heeft gegeven, biedt de M4 MacBook Pro ondersteuning voor maximaal twee externe displays (behalve als je het M4 Max-model hebt, dan is er ondersteuning voor maximaal vier externe displays). De M3 MacBook Pro bood ook al ondersteuning voor twee extra monitoren, maar wel met lagere resoluties en framerates. Als we nog verder terugkijken, komen we uit bij de M2 MacBook Pro, die maar met één extern display werkte. Bij elke nieuwe generatie van de M-serie chips is er dus weer wat vooruitgang geboekt op dit vlak.

De verbeterde ondersteuning voor extra monitoren bij de stap van de M2- naar de M3-chip was ook te merken bij de MacBook Air. Het huidige model ondersteunt nu namelijk ook weer een extra display, maar in dit geval moet daarvoor dus wel je MacBook dichtgeklapt zijn en kan je het ingebouwde display dus niet gebruiken. De implicatie hier is dat de verbeterde displayondersteuning van de M4-chip in de MacBook Pro ook zal betekenen dat de M4-chip in de volgende MacBook Air voor een upgrade zal zorgen op dit vlak. Dat is tenminste ook wat we bij chip-upgrades in het verleden hebben gezien.

Betere bandbreedte

(Image credit: Bryce Hyland / Future)

De reden waarom de M3 MacBook Air dus alleen maar met twee externe displays kan worden verbonden als de laptop dichtgeklapt is, heeft waarschijnlijk te maken met bandbreedte. De chip in de laptop kreeg het waarschijnlijk niet voor elkaar om videosignalen (in hoge kwaliteit) naar drie displays tegelijk te sturen.

Nu de M4 MacBook Pro ook werkt met hogere resoluties en framerates lijkt het erop dat de nieuwe chip een betere videobandbreedte heeft dan de M3-chip. Als dat inderdaad het geval is, zou de MacBook Air met M4-chip daar natuurlijk ook van kunnen profiteren.

Dat zou dus kunnen betekenen dat de M4 MacBook Air ondersteuning krijgt voor drie displays in totaal: het ingebouwde display en twee externe monitors (en dat dus zonder dat je de MacBook dicht moet klappen). Dit kan de volgende Air dus een nog aantrekkelijker apparaat maken voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe MacBook.

Het is belangrijk om te vermelden dat veel van wat we hier besproken hebben momenteel nog speculatie en giswerk is. Aangezien de M4 MacBook Air naar verwachting binnenkort zal worden gelanceerd, zal het niet lang meer duren voordat we erachter komen of hij inderdaad voorzien is van deze display-upgrade.