"Verwacht de hele dag batterij": Nvidia schept hoge verwachtingen voor aankomende laptops

We hebben zonet wat tijd doorgebracht met Nvidia op Computex 2026, waar het bedrijf meer details gaf over hun onlangs aangekondigde RTX Spark GPU en de aankomende laptops die ermee uitgerust zullen zijn. Een van de vragen die wij (en vele anderen) hadden was de verwachte batterijduur van deze laptops.

We stelden de vraag aan een leidinggevende van Nvidia, die zei dat ze nog geen concrete cijfers kunnen geven. Die zullen pas beschikbaar komen bij de lancering van eerste laptops met de RTX Spark GPU in de herfst. De leidinggevende zei wel dat we een batterijduur van "een hele dag" kunnen verwacht bij "normaal" gebruik van de laptop.

Volledige kracht op batterijstroom

Hoewel dit antwoord vaag is, weten we dat "een hele dag" batterij gewoonlijk verwijst naar de gemiddelde werk- of schooldag van ongeveer acht uur. De batterijduur is een van de grootste pijnpunten van Windows-laptops, vooral in vergelijking met MacBooks. Hoewel de situatie is verbeterd met de nieuwste chips van Intel en Qualcomm, is een langere batterijduur altijd beter. Als Nvidia de pc inderdaad wil heruitvinden met RTX Spark, is de batterijduur een essentieel onderdeel.

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Volgens de Nvidia-medewerker is de langere batterijduur te danken aan het feit dat de RTX Spark-chip zowel de CPU als GPU combineert, wat veel efficiënter is dan het gebruik van twee aparte chips. Later vertelde een andere Nvidia-medewerker dat RTX Spark-laptops hun prestaties behouden wanneer ze op batterijstroom werken. Ook dit is een eigenschap die je vooral aantreft MacBooks en een probleem van veel Windows-laptops.

In het verleden werden de prestaties van laptops vaak beperkt om te voorkomen dat de batterij te snel leegliep. Als Nvidia er inderdaad in slaagt om een lange batterijduur en krachtige prestaties de combineren, is dat erg goed nieuws voor laptopgebruikers in het algemeen.

Nvidia bevestigde tot slot dat de RTX Spark ongeveer zo krachtig zal zijn als de laptopversie van een RTX 5070 GPU. Hopelijk krijgen we, naarmate de lancering van de RTX Spark-laptops dichterbij komt, meer concrete informatie over hun prestaties en batterijduur.