Koop nu geen iPad Air: de aankomende budget MacBook is wellicht een betere aankoop

Apple staat niet bepaald bekend om zijn lage prijzen, dus de geruchten over een nieuwe, goedkopere MacBook zijn verrassend. Die groeiende speculatie, afkomstig van bekende bronnen zoals Mark Gurman en Ming-Chi Kuo van Bloomberg, suggereert dat er al op 4 maart een goedkopere MacBook in verschillende kleuren op de markt zou kunnen komen.

De nieuwe laptop zal blijkbaar veel goedkoper zijn dan de 13-inch MacBook Air, die momenteel die de goedkoopste optie is, met een prijskaartje van amper 599 of 699 dollar. Over europrijzen is echter nog niets bekend. In theorie is dit daarom een goede optie voor mensen die een iPad Air overwegen.

Een verleidelijk alternatief voor de iPad

Als je op zoek was naar een goedkope MacBook, werd je aangeraden om een iPad aan te schaffen en deze te combineren met een toetsenbord. Met die combinatie heb je (grotendeels) dezelfde functies als op een MacBook. Toch is dit niet helemaal hetzelfde en zeker niet voor iedereen een volwaardig alternatief.

Ten eerste is iPadOS niet zo uitgebreid als macOS. Het is in de eerste plaats ontworpen voor aanraakbediening in plaats van met een muis en toetsenbord. Veel programma's voor MacBooks werken ook niet met iPadOS. Een keyboard case is ook niet zo prettig om op te typen als een toetsenbord in een MacBook.

Dat is waar de geruchten over een goedkopere MacBook, die blijkbaar wordt aangedreven door een A18 Pro-chip, een gat in het aanbod van Apple zouden kunnen opvullen.

De goedkope MacBook zal blijkbaar verkrijgbaar zijn in een reeks “speelse kleuren”, waarbij Apple het afgelopen jaar naar verluidt “lichtgeel, lichtgroen, blauw, roze, klassiek zilver en donkergrijs” heeft getest. Dat lijkt wat op de strategie die jaren geleden voor de iPhone 5c werd gebruikt. Maar in tegenstelling tot iPhone 5c zal de betaalbare MacBook een aluminium behuizing hebben. Gurman zegt dat Apple niet zal bezuinigen op de bouwkwaliteit en gezien het huidige productaanbod is dat logisch.

Door kwaliteit te handhaven, geeft Apple iPad-gebruikers een extra reden om over te stappen. De iPad Air heeft namelijk ook een behuizing van aluminium en het is een slimme zet om die bouwkwaliteit over te nemen.

Wat is de beste keuze voor jou?

Hoe presteert de goedkope MacBook in vergelijking met de iPad Air? Een van de belangrijkste vragen is welke chip er in de MacBook zit. Er wordt algemeen aangenomen dat dit de A18 Pro is, die oorspronkelijk in de iPhone 16 Pro werd geïntroduceerd in 2024. De huidige iPad Air maakt daarentegen gebruik van de M3 uit 2023.

Hoewel de eerste een smartphonechip is en de tweede is ontworpen voor Macs, bieden ze vrijwel vergelijkbare prestaties, waarbij de A18 Pro iets beter presteert in single-core tests en de M3 de leiding neemt in multi-core prestaties. Vooral die laatste categorie is belangrijk voor de algemene prestaties van een toestel.

Het scherm zou ook niet veel verschillen. De iPad Air is verkrijgbaar in 11 inch en 13 inch, terwijl Gurman beweert dat de goedkope MacBook een iets kleiner scherm zal hebben dan de 13,6-inch MacBook Air. Gurman zegt dat het scherm van de MacBook een “lcd-scherm van lagere kwaliteit” zal zijn en hoewel we niet precies weten hoe dat zich verhoudt tot de iPad Air, maakt die tablet ook gebruik van een lcd-paneel.

Gezien de extra ruimte in een laptop in vergelijking met een tablet, is een belangrijk verschil dat we kunnen verwachten de batterij. De huidige iPad Air gaat volgens Apple tot 10 uur mee bij internetgebruik. De 13-inch MacBook Air gaat daarentegen tot 18 uur mee. Als de batterijduur belangrijk voor je is, is de MacBook waarschijnlijk een betere keuze dan de iPad Air.

Toch is de flexibiliteit van de iPad ongetwijfeld iets wat de MacBook niet kan evenaren. Je kunt de iPad Air gebruiken als tablet of als laptop in combinatie met een toetsenbord én hij heeft een touchscreen. Hij is ook veel compacter en lichter en past gemakkelijker in een rugzak.

Dit alles wijst erop dat de keuze tussen deze verwachte MacBook en een iPad niet eenvoudig zal zijn. Maar als je overweegt een iPad uit het middensegment (zoals de Air) te kopen, is het de moeite waard om tot begin maart te wachten om te zien wat Apple in petto heeft.

Terug naar het tijdperk van Jobs

Steve Jobs, medeoprichter van Apple, zei vaak dat hij kwalitatieve technologische producten betaalbaar wilde maken en ooit was dat zeker waar. De originele iPad was bijvoorbeeld veel goedkoper dan de meeste analisten hadden verwacht. Ook de iMac G3 werd gelanceerd voor bijna de helft van de prijs van vergelijkbare computers en zorgde voor een revolutie in de hele pc-industrie.

Zoals Jobs zelf zei: “Ik vind het geweldig als je echt geweldig design en eenvoudige functionaliteit kunt combineren met iets dat niet veel kost... Dat was de oorspronkelijke visie van Apple.” Deze goedkopere MacBook zou in zekere zin een manier zijn voor Apple om terug naar zijn roots te gaan.