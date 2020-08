Beste 5G smartphones 2020: deze telefoons hebben toegang tot het supersnelle netwerk

Met de beste 5G-telefoon kun je met je smartphone verbinding maken met snel en betrouwbaar internet. Aangezien 5G-netwerken in steeds meer landen live gaan, wordt het steeds nuttiger om een 5G-telefoon te hebben. Inmiddels hebben we onze eerste 5G-netwerken in Nederland en België, dus ook hier heeft een 5G-smartphone zijn voordelen.

In 2020 zijn de meeste high-end telefoons 5G-compatibel. Recent hebben we ook 5G smartphones gezien in het middensegment zodat deze nieuwe technologie voor iedereen beschikbaar is. We verwachten ook dat de iPhone 12 de eerste 5G iPhone zal zijn als hij dit najaar wordt gelanceerd.

De Samsung Galaxy S20 Ultra hoorde bij de eerste 5G-smartphones en schrok menig consument af met zijn torenhoge prijs. Naarmate 2020 vorderde, zagen we steeds meer betaalbare 5G-smartphones verschijnen, zoals de OnePlus Nord en Motorola Moto G 5G Plus.

De selectie van geweldige 5G-telefoons zal alleen maar groeien, dus we zullen deze lijst regelmatig bijwerken als er nieuwe 5G-telefoons worden uitgebracht in 2020 en daarna.

Later dit jaar verwachten we de Huawei Mate 40, iPhone 12 en de Google Pixel 5, allemaal met 5G. Kom na hun lancering dus zeker terug en kijk hoe ze zich verhouden tot de concurrentie.

Beste 5G smartphones in een oogopslag:

Samsung Galaxy S20 / S20 Plus OnePlus 8 Pro Oppo Find X2 Pro Samsung Galaxy Note 20 Ultra Motorola Moto G 5G Plus OnePlus Nord Sony Xperia 1 II Samsung Galaxy S20 Ultra Xiaomi Mi 10

Beste 5G smartphones

1. Samsung Galaxy S20 / S20 Plus De beste 5G smartphones die er zijn Lanceringsdatum: Maart 2020 | Gewicht: 163g/188g | Afmetingen: 151,7 x 69,1 x 7,9mm/161,9 x 73,7 x 7,8mm | OS: Android 10 | Schermformaat: 6,2-inch/6,7-inch | Resolutie: 1440 x 3200 | CPU: Exynos 990 | RAM: 12GB | Opslag: 128GB (S20) of 128GB/256GB/512GB (S20 Plus) | Batterij: 4.000mAh/4.500mAh | Camera's achteraan: 12MP + 64MP + 12MP (+ToF op S20 Plus) | Frontcamera: 10MP Geweldige camera's Veel rekenkracht Hoge prijs Geen grote upgrade tegenover S10

De Samsung Galaxy S20 en S20 Plus zijn beschikbaar in zowel 4G- als 5G-versies. In België zijn alleen de 4G-versies officieel gelanceerd maar de 5G-versies zijn ook erg makkelijk te verkrijgen.

Zoals bij de meeste Samsung-telefoons hebben de S20-toestellen een fantastisch uitziend display met AMOLED-panelen. Dit jaar verhogen ze de verversingsfrequentie tot 120Hz. Ze hebben ook krachtige chipsets en camera's met tal van softwaretrucs om je te helpen de best mogelijke foto's te maken.

Ze missen een aantal trucs van de telefoon die aan de top van hun reeks zit (lager in deze lijst), maar we geloven dat de lagere prijs de Samsung Galaxy S20 en S20 Plus toegankelijker maakt en een betere prijs-kwaliteitsverhouding biedt.

Lees onze Samsung Galaxy S20 review of Samsung Galaxy S20 Plus review

2. OnePlus 8 Pro De beste OnePlus tot nu toe Lanceringsdatum: April 2020 | Gewicht: 199g | Afmetingen: 165,3 x 74,35 x 8,5mm | OS: Android 10 | Schermformaat: 6,78 inch | Resolutie: 3168 x 1440 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 8/12GB | Opslag: 128/256GB | Batterij: 4.510mAh | Camera's achteraan: 48MP+48MP+5MP+8MP | Frontcamera: 16MP Een van de beste displays Enorm krachtig Omgekeerd en draadloos snelladen Duurste OnePlus ooit Minder opslag in basismodel vs 7T Pro

De OnePlus 8 Pro is een van de beste telefoons die verkrijgbaar er zijn, dus natuurlijk is het ook een van de beste 5G-telefoons.

Het hoogtepunt is ongetwijfeld het scherm, dat een 6,78 inch aflopend, Fluid AMOLED display is met 513 pixels per inch. Het heeft ook een 120Hz verversingssnelheid dat helpt om interacties soepeler te laten verlopen.

Dit is een vlaggenschip en heeft ook de kracht van een vlaggenschip door de Snapdragon 865 chipset en tot 12GB RAM. Achteraan zien we vier camera's met de 48MP-camera als hoofdpunt. Tot slot is er nog een grote 4.510mAh-batterij.

Over de batterij gesproken, dit is de eerste OnePlus-telefoon die draadloos opladen ondersteunt en de eerste die een echte waterbestendigheidsclassificatie heeft.

Lees onze OnePlus 8 Pro review

3. Oppo Find X2 Pro Oppo's meest volledige smartphone Lanceringsdatum: Maart 2020 | Gewicht: 200/217g | Afmetingen: 165,2 x 74,4 x 8,8/9,5mm | OS: Android 10 | Schermformaat: 6,7 inch | Resolutie: 1440 x 3168 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 12GB | Opslag: 256/512GB | Batterij: 4.260mAh | Camera's achteraan: 48MP + 13MP + 48MP | Frontcamera: 32MP Prachtig display Ligt goed in de hand Erg duur Matige batterijduur

De Oppo Find X2 Pro een echte premium telefoon in alle opzichten, inclusief de prijs, wat een onaangename verrassing zou kunnen zijn aangezien dit een relatief klein merk is.

Maar je kunt niet zeggen dat je niet veel waar voor je geld krijgt. Je krijgt een briljant 6,7-inch scherm met een 120Hz-verversingssnelheid, een ongebruikelijke afwerking in keramiek of kunstleer en een geweldige drievoudige camera.

De Oppo Find X2 Pro heeft ook een grote, zeer snel oplaadbare batterij, hoewel de batterijduur zelf gemiddeld is, en natuurlijk is er premium power, met dank aan een Snapdragon 865 chipset en 12GB RAM. Als je op zoek bent naar een 5G-vlaggenschip en graag een kleiner merk wil proberen, dan zul je hier niet teleurgesteld worden.

Lees onze Oppo Find X2 Pro review

4. Samsung Galaxy Note 20 Ultra Ultra-groot en Ultra-duur Lanceringsdatum: Augustus 2020 | Gewicht: 208g | Afmetingen: 164,8 x 77,2 x 8,1mm | OS: Android 10 | Schermformaat: 6,9 inch | Resolutie: 1440 x 3088 | CPU: Exynos 990 | RAM: 12GB | Opslag: 256/512GB | Batterij: 4.500mAh | Camera's achteraan: 108MP + 12MP + 12MP | Frontcamera: 10MP Nuttige S Pen functies Groot, scherp scherm Laadt traag op Ultra-duur

Als je het niet erg vindt dat een telefoon enorm groot en erg duur is, dan is de Samsung Galaxy Note 20 Ultra misschien wel iets voor jou.

De telefoon heeft topklasse camera's, een groot en mooi scherm, ruim voldoende rekenkracht en een S Pen stylus met tal van trucs om je gebruikservaring te verbeteren.

Dit is een van de meest premium 5G-telefoons die je nu kunt kopen, dus als je klaar bent om in stijl met 5G te starten, is hij zeker het overwegen waard.

Lees onze Samsung Galaxy Note 20 Ultra review

5. Motorola Moto G 5G Plus 5G voor iedereen! Lanceringsdatum: Juli 2020 | Gewicht: 207g | Afmetingen: 168 x 74 x 9mm | OS: Android 10 | Schermformaat: 6,7 inch | Resolutie: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 765 | RAM: 4/6GB | Opslag: 64/128GB | Batterij: 5.000mAh | Camera's achteraan: 48MP + 8MP + 5MP + 2MP | Frontcamera's: 16MP + 8MP Goedkoop 90Hz-display Camera's kunnen beter Enorm formaat

Motorola doet, waar Motorola om bekend staat met deze smartphone. De Motorola G 5G Plus wil de premium-ervaring van 5G-netwerken voor iedereen beschikbaar maken door zijn indrukwekkende prijs.

Naast 5G-connectiviteit krijg je een enorm display met 90Hz-verversingssnelheid en een dubbele punch-hole selfiecamera. Achteraan krijg je vier camera's zodat je voor elke gelegenheid een camera ter beschikking hebt.

Binnenin vinden we de Snapdragon 765 chipset met 4GB of 6GB RAM-geheugen en 64GB of 128GB interne opslag. Hier wordt duidelijk waarom de prijs van deze smartphone zo laag is kunnen blijven. Voor de gemiddelde gebruiker zijn deze specificaties ruim voldoende, al kan 64GB opslag voor sommigen te weinig zijn.

Lees onze volledige Motorola Moto G 5G Plus review

6. OnePlus Nord Het beste van OnePlus voor een prikje Lanceringsdatum: Juli 2020 | Gewicht: 184g | Afmetingen: 158,3 x 73,3 x 8,2 | OS: Android 10 | Schermformaat: 6,44 inch | Resolutie: 1080 x 2400 | CPU: Snapdragon 765G | RAM: 8GB/12GB | Opslag: 128GB/256GB | Batterij: 4.115mAh | Camera's achteraan: 48MP + 8MP + 5MP + 2MP | Frontcamera's: 16MP + 8MP Betaalbaar Stevige bouwkwaliteit Geen koptelefoonpoort Batterij kan beter

Met de OnePlus Nord gaat het Chinese bedrijf terug zijn roots door je een premium ervaring aan te bieden voor een spotprijs en slaagt daar volledig in.

De OnePlus Nord maakt gebruik van premium materialen en geeft je een indrukwekkende camera set-up, waar vooral de 48MP-hoofdcamere met optische beeldstabilisatie fantastisch presteert. Ook zien we hier hetzelfde AMOLED-paneel met 90Hz-verversingssnelheid dat we kennen van de OnePlus 7T.

Binnenin vinden we de Snapdragon 765G met maar liefst 8GB of 12GB RAM-geheugen en 128GB of 256GB interne opslag. Hiermee heeft de gemiddelde gebruiker meer dan genoeg, maar hou er rekening dat je het geheugen hier niet kan uitbreiden. De 4.115mAh-batterij houdt het net een hele dag vol en ondersteunt zelfs Warp Charge 30T zodat hij snel weer vol zit.

Lees hier de volledige OnePlus Nord review

7. Sony Xperia 1 II Gemaakt voor een niche doelgroep Lanceringdatum: Mei 2020 | Gewicht: 181,4g | Afmetingen: 165,1 x 71,1 x 7,6mm | OS: Android 10 | Schermformaat: 6,5 inch | Resolutie: 1644 x 3840 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 8GB | Opslag: 256GB | Batterij: 4.000mAh | Camera's achteraan: 12MP + 12MP + 12MP | Frontcamera: 8MP Prachtig display 3,5mm-koptelefoonpoort is terug Hoge prijs Moeilijk vast te houden

Het hoogtepunt van de Sony Xperia 1 II is ongetwijfeld het 6,5-inch 1644 x 3840 scherm met een 21:9 beeldverhouding. Het is super scherp, heeft 643 pixels per inch, en die beeldverhouding maakt het geweldig voor de meeste games en videocontent in 21:9.

De Sony Xperia 1 II heeft ook een Snapdragon 865 chipset, een behoorlijke hoeveelheid RAM en opslag, een quad-camera en een sterke batterijduur.

Het belangrijkste probleem is gewoon de hoge prijs. Dit is een concurrent van de duurste handsets van Samsung en Apple, en Sony is waarschijnlijk geen merk dat daar mee weg kan komen, zelfs niet als de hardware zo goed is.

Lees onze Sony Xperia 1 II review

8. Samsung Galaxy S20 Ultra Te veel van het goede Lanceringsdatum: Maart 2020 | Gewicht: 222g | Afmetingen: 166,9 x 76 x 8,8mm | OS: Android 10 | Schermformaat: 6,9 inch | Resolutie: 1440 x 3200 | CPU: Exynos 990 | RAM: 12GB/16GB | Opslag: 256GB/512GB | Batterij: 5.000mAh | Camera's achteraan: 108MP + 48MP + 12MP + ToF | Frontcamera: 40MP Geweldig display Leuke cameratrucjes Erg duur Groot formaat

De Samsung Galaxy S20 Ultra is de 5G-telefoon voor jou als jou veel geavanceerde functies, specificaties en trucs op wilt, ongeacht de prijs. En je kunt maar beter klaar zijn voor zijn prijs, want deze telefoon is niet goedkoop.

Met zijn 6,9-inch AMOLED 120Hz-scherm, 108MP-hoofdcamera, 100x digitale zoom, premium chipset en natuurlijk zijn 5G-compatibiliteit, heb je heel wat nieuws om uit te proberen.

De Galaxy S20 Ultra is in geen geval een perfecte telefoon, en de prijs is zo hoog dat we zouden zeggen dat de Samsung Galaxy S20 en S20 Plus waarschijnlijk betere 5G-telefoons zijn voor de meeste mensen.

Lees onze Samsung Galaxy S20 Ultra review

Xiaomi Mi 10

9. Xiaomi Mi 10 Xiaomi speelt ook mee Lanceringsdatum: Februari 2020 | Gewicht: 208g | Afmetingen: 162,5 x 74,8 x 9mm | OS: Android 10 | Schermformaat: 6,67 inch | Resolutie: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 8/12GB | Opslag: 128/256GB | Batterij: 4.780mAh | Camera's achteraan: 108MP + 13MP + 2MP + 2MP | Frontcamera: 20MP Premium design Levendig scherm Geen telecamera Duur voor een Xiaomi

Xiaomi heeft de neiging om betrouwbare en betaalbare telefoons te maken, die verrassend veel mogelijkheden bieden voor de prijs, maar de Mi 10-lijn was anders in die zin dat de prijskaartjes van de telefoons daadwerkelijk overeenkwamen met hun specificaties.

De Xiaomi Mi 10 is een goede telefoon met een 108MP-hoofdcamera, een goed uitziend scherm en veel vermogen onder de motorkap. Hij is niet zo functierijk als sommige andere toestellen op deze lijst, vandaar de lage ranking, maar als je op zoek bent naar een betrouwbare smartphone die je niet in de steek laat, kan dit een goede optie zijn voor je.