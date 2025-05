Sony WH-1000XM6 koptelefoon officieel: deze drie dingen moet je weten

Het heeft lang geduurd, maar Sony heeft zojuist de WH-1000XM6 koptelefoon officieel gelanceerd. Voor wie meteen benieuwd is naar hoe hij presteert, we hebben onze volledige Sony WH-1000XM6 review al gepubliceerd.

De Sony WH-1000XM6 lijkt veel op de Sony WH-1000XM5. Hij heeft een moderne look en grote oorschelpen, terwijl de geluidskwaliteit verbeterd moet zijn. Die verbeteringen zijn niet gratis, want de adviesprijs is verhoogd en je betaalt nu 429 euro voor deze koptelefoon.

De belangrijkste verbetering is een geheel nieuwe processor, met name de Sony QN3-chip. Die moet zorgen voor betere noise-cancelling, audiokwaliteit en meer.

1. Inklappen die handel!

Sony heeft een feedbackpunt van de XM5 ten opzichte van de vorige XM4 gecorrigeerd: je kunt deze hoofdtelefoon nu weer in zichzelf vouwen voor betere draagbaarheid, omdat er twee scharnieren op de oorschelpen zitten. Dit is iets waar we naar op zoek zijn bij de beste reishoofdtelefoons, het was echt jammer dat de XM5 dit liet vallen - maar de XM6 heeft dit allemaal opgelost.

We vonden het jammer dat je de oorschelpen van de Sony WH-1000XM5 niet meer kon inklappen, want bij de versies ervoor ging dat wel. Sony heeft alle gebruikers luid en duidelijk gehoord, want de oorschelpen van de WH-1000XM6 zijn opnieuw inklapbaar. Tegelijkertijd is de hoofdband wat breder gemaakt voor extra comfort.

Sony belooft opnieuw een batterijduur van 30 uur met noise-cancelling en 40 uur zonder noise-cancelling. De oorschelpen zijn voorzien van aanraakbediening en de mogelijkheid om je hand boven de oorschelp te houden om de passthrough-modus in te schakelen.

2. Sony belooft de beste noise-cancelling

Sony belooft dat de noise-cancelling nu merkbaar beter is geworden. Dat was namelijk niet echt het geval toen we de XM5 met de XM4 vergeleken. De reden dat het nu wel beter moet zijn is de nieuwe QN3-processor van Sony, die zeven keer sneller is dan de QN1-processor in de WH-1000XM5.

Verder voert Sony de specificaties op: de WH-1000XM6 heeft twaalf microfoons, vier meer dan de WH-1000XM5. Dit alles moet zorgen voor uitstekende noise-cancelling en een passthrough modus waarmee je omgevingsgeluiden kan horen. Sony heeft de adaptieve ruisonderdrukking geoptimaliseerd om over meer frequenties te werken, wat ruis verder zou moeten verminderen.

3. Verbeterde audiokwaliteit

De WH-1000XM6 heeft ten slotte nieuwe drivers in de linker en rechter oorschelp. Ze hebben een andere koepel die beter moet presteren bij hoge frequenties. Dat zou zich moeten vertalen in duidelijkere stemmen en meer details in het algemeen.

De driver zelf is wederom 30 mm groot, dus qua audio lijkt het meer op verfijning dan op een drastische upgrade. Sony voegt ook upscaling toe van standaard stereogeluid naar ruimtelijke audio.