JBL onthult compacte Bluetooth-speaker met "AirTouch"

JBL brengt nieuwe versies uit van de grootste én kleinste Bluetooth-speakers, de JBL Xtreme 5 en JBL Go 5. De speakers combineren de audio-expertise met vernieuwde, frisse looks - inclusief ambient edge lighting die jij kunt customizen.

JBL Go 5: licht, koppeling, actie!

De compacte JBL Go 5 maakt stereo pairing nóg makkelijker dankzij het gloednieuwe AirTouch. Houd simpelweg twee JBL Go 5-modellen tegen elkaar aan en de audio wordt automatisch gekoppeld voor stereo. Oftewel: of je nu kiest voor groot of klein, JBL brengt next-level sound - en de vibes die daarbij horen.

JBL Go 5 en JBL Xtreme 5 beschikken over ambient edge lighting en slimme visuele signalen. Niet alleen een aanwinst op ieder feestje, maar ook nog eens erg handig: je ziet in één oogopslag of de speaker aan staat, gekoppeld is, bijna leeg is of in Auracast™-modus zit. Kies uit meerdere ambient light-modi en zet de sfeer neer die past bij het moment. Van een onvergetelijk huisfeestje tot een relaxte hangout.

Het artikel gaat hieronder verder.

De JBL Go 5 is vanaf maart verkrijgbaar in zeven verschillende kleuren voor een adviesprijs van 49,99 euro.

JBL Xtreme 5: krachtig geluid, waar je ook bent

(Image credit: JBL)

De JBL Xtreme 5 is geüpgraded met AI Sound Boost en Smart EQ Mode voor vol, krachtig geluid — of je nu je favoriete playlist draait of een podcast luistert. Met 10% diepere bass en meer volume dan de vorige generatie laat de JBL Xtreme 5 je favoriete tracks harder binnenkomen dan ooit. Dat is grotendeels te danken aan een nieuw akoestisch ontwerp met dubbele tweeters, een subwoofer en extra power. Groots, meeslepend geluid gegarandeerd. En om vervorming onder controle te houden heeft JBL AI Sound Boost toegevoegd. Klinkt fantastisch — zelfs als je het volume écht een slinger geeft.

Terugschakelen van een feestje naar een podcast? De Smart EQ Mode werkt met AI, herkent wat je luistert en past automatisch de instellingen aan. Muziek of spraak: je krijgt altijd de beste versie van je sound te horen zonder dat je daar zelf iets aan hoeft te doen. Daar draagt het nieuwe holle contourlogo aan bij. Deze ziet er niet alleen strak uit — het tilt ook de audio en performance naar een hoger niveau.

JBL Xtreme 5 is vanaf maart verkrijgbaar in de kleuren Black, Blue en Camo. De adviesprijs is 349,99 euro.