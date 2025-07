IKEA onthult nieuwe Bluetooth-speaker voor 40 euro

IKEA heeft een schattige Bluetooth-speaker gelanceerd in drie kleuren: zwart, roze en geel. Hij is ontworpen om op een vaste plek in je woning te staan (nachtkastje, bijzettafel...) en is slechts 18 cm hoog en 13 cm breed. De speaker heet Nattbadd een lijkt wat op een oude radio. Toch heeft hij enkele moderne snufjes, waaronder Spotify Tap en de mogelijkheid om meerdere Nattbadd-speakers aan elkaar te koppelen.

Spotify Tap is een handige sneltoets, die je vooral op koptelefoons ziet en waarmee je een luistersessie kunt hervatten. Met zijn adviesprijs van 39,99 euro hoef je ook geen lening aan te gaan om je woning te vullen met muziek.

Dit is trouwens niet de enige nieuwe luidspreker van IKEA. Het bedrijf heeft ook de Blomprakt aangekondigd, een lamp met een geïntegreerde speaker. De bovenkant van deze lamp staat schuin op de standaard zodat je het licht gericht kan laten schijnen. Hij is wel pas vanaf oktober te koop en voorlopig is er nog geen prijs bekend.

De twee luidsprekers zijn slechts het begin van het nieuwe aanbod smart home-producten van IKEA. Er komen nog een hele hoop andere producten met Matter-compatibiliteit aan in januari 2026.

IKEA gaat volop voor Matter

Het feit dat IKEA volop inzet op Matter, is goed nieuws voor smart home-liefhebbers die graag producten van verschillende merken gebruiken. Dat betekent namelijk dat je de IKEA-producten niet alleen kunt gebruiken met hun eigen smart home-hubs, zoals de Dirigera, maar ook met andere Matter-controllers van derden.

Zoals Range Manager David Granath uitlegt: “Ons doel is om smart home gebruiksvriendelijk, begrijpelijk en binnen het bereik van veel mensen te maken.” De eenvoud en brede compatibiliteit van Matter spelen daarbij een belangrijke rol.

IKEA gaat in januari ten slotte een samenwerking aan met de Zweedse ontwerpster Tekla Severin, ook bekend als Teklan. Het bedrijf kondigde de Teklan-serie eerder in januari aan, maar zei dat het volledige assortiment pas “begin 2026” op de markt zou komen. Nu is daar wat meer duidelijkheid over gekomen.