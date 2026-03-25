Sennheiser is op zoek naar een overnemer: wat betekent dit voor jou?

Sennheiser is een bekende naam in de audiowereld en sinds 2021 maakt de consumententak (koptelefoons, draadloze oortjes, soundbars...) deel uit van het Zwitserse Sonova, dat zich voornamelijk bezighoudt met hoortoestellen en cochleaire implantaten. Sonova heeft nu laten weten dat Sennheiser niet meer past binnen hun toekomstplannen en probeert het audiomerk te verkopen. In de strategische update voor het bedrijf staat dat de verkoop van Sennheiser meer middelen moet vrijmaken voor "innovatieprioriteiten".

Sonova bezit overigens niet heel Sennheiser. De professionele audioproducten van het merk, zoals microfoons, zijn nog steeds in handen van Sennheiser zelf. Daarnaast gaat het zeker niet slecht met de consumententak van Sennheiser. Het voorbije jaar zijn er enkele bekabelde koptelefoons uitgebracht, waaronder de HD 550, die overwegend positief zijn ontvangen.

Wat betekent dit voor jou?

Op dit moment is er nog geen overnemer bekend en de toekomst van de consumententak van Sennheiser zal volledig afhangen van deze overname. Sonova vermeldt overigens dat het de "best mogelijke eigenaar" zal zoeken voor Sennheiser.

Het artikel gaat hieronder verder.

Voorlopig kan je wel nog gewoon een koptelefoon, soundbar of draadloze oortjes van Sennheiser kopen zonder negatieve gevolgen. Het merk zal niet zomaar in rook opgaan en je eerste aanspreekpunt voor zaken met betrekking tot garanties, reparaties en terugbetaling blijft de retailer.

Als je niet zeker bent of een Sennheiser-product onder de professionele of consumententak valt, kan je dat ten slotte makkelijk controleren. Alle audioproducten op de Sennheiser Hearing-website vallen namelijk onder de consumententak en zullen binnenkort overgenomen worden.