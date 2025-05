Last-minute lek rond Sony WH-1000XM6 onthult kleuren, prijs en ontwerp

We verwachten dat de allerbeste koptelefoon van Sony, de WH-1000XM6, zeer binnenkort wordt aangekondigd. Vaak zijn er last-minute leaks in de aanloop naar grote lanceringen en dat is ook hier het geval.

Zoals gespot door The Walkman Blog en Notebookcheck, zijn de details van de koptelefoon al vroeg opgedoken op Sony's websites in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn geen afbeeldingen, maar we zien wel drie kleuropties: Zwart, Midnight Blue en Platinum Silver. Deze drie opties hebben we al eerder voorbij zien komen in geruchten.

We hebben ook de europrijs te pakken en die zou 449,99 euro zijn. Dat is een paar tientjes meer dan de Sony WH-1000XM5 bij zijn lancering kostte. Er wordt ook een verzenddatum genoemd en die valt op vrijdag 16 mei. Het lijkt erop dat je de Sony WH-1000XM6 dus vrij snel in handen kunt krijgen. De lancering zal vanavond om 18u (onze tijd) plaatsvinden.

Dit mag je verwachten

We have our first new retail leaks of the WH-1000XM6. and 3 new photos. See update 4. #sony #wh1000xm6 https://t.co/bPVLFJhofQMay 14, 2025

Hoewel de productpagina's op de websites van Sony geen afbeeldingen bevatten, heeft bekende leaker @MysteryLupin die wel te pakken gekregen. We zien de koptelefoon hier in alle drie de verwachte kleuren, evenals het bijgewerkte ontwerp.

Een mogelijke verandering is dat de Sony WH-1000XM6 opvouwbaar zal zijn zodat hij makkelijker in je tas past. Dit was het belangrijkste minpunt van de Sony WH-1000XM5, want die kon niet opgevouwen worden terwijl dat wel ging bij de oudere versies.

Andere lekken die rondgaan over de Sony WH-1000XM6 zijn promobeelden van de koptelefoon en verbeterde Bluetooth-ondersteuning. De audiokwaliteit in zijn geheel zou ook beter moeten zijn.