Sony introduceert LinkBuds Clip met open-ear clipdesign

Sony heeft de LinkBuds Clip aangekondigd, nieuwe open-ear oordopjes die zijn ontworpen om muziek te luisteren zonder je volledig af te sluiten van je omgeving. Dankzij een clipontwerp zitten de oordopjes niet in de gehoorgang, waardoor omgevingsgeluiden zoals verkeer en gesprekken hoorbaar blijven tijdens het luisteren. Daarmee positioneert Sony de LinkBuds Clip als alternatief voor zowel traditionele in-ears als bone conduction-oordopjes.

Het C-vormige ontwerp moet zorgen voor meer comfort bij langdurig gebruik en minder druk op het oor. De oordopjes worden geleverd met verwisselbare fitting cushions, zodat de pasvorm kan worden aangepast aan verschillende oortypen. Volgens Sony blijven de oordopjes ook tijdens beweging stabiel zitten, wat ze geschikt maakt voor dagelijks gebruik en lichte sportactiviteiten.

Sony's kijk op de clip-on trend

De LinkBuds Clip beschikken over drie luistermodi die inspelen op verschillende situaties. Standard Mode is gericht op muziek, terwijl Voice Boost Mode stemmen extra benadrukt in drukkere omgevingen, bijvoorbeeld bij podcasts of video’s. In rustigere situaties kan Sound Leakage Reduction Mode worden ingeschakeld om te voorkomen dat omstanders te veel meekrijgen van het geluid.

Ondanks het open ontwerp maakt Sony gebruik van bekende audiotechnologieën zoals DSEE-upscaling en een aanpasbare equalizer via de Sony Sound Connect-app. Voor bellen worden AI-gestuurde ruisonderdrukking en een bone conduction-sensor ingezet om stemmen beter verstaanbaar te houden, ook buitenshuis.

De LinkBuds Clip ondersteunen multipoint-verbinding, beschikken over een IPX4-rating en bieden een totale batterijduur tot 37 uur inclusief oplaadcase. De oordopjes verschijnen in januari 2026 in de kleuren greige, zwart, lavendel en groen en zijn beschikbaar voor een adviesprijs van 200 euro.