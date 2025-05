Sennheiser onthult nieuwe betaalbare draadloze oortjes

Sennheiser introduceert vandaag de nieuwe ACCENTUM Open oordopjes: draadloze, in-ear oordopjes die gebruikers in staat stellen optimaal te genieten van hun entertainment, terwijl ze verbonden blijven met hun omgeving. De ACCENTUM Open combineert Sennheisers befaamde geluidsafstemming met een open, niet-occlusieve pasvorm. Dit maakt het product bijzonder geschikt voor multitaskers die op zoek zijn naar een hoogwaardige luisterervaring zonder in te leveren op comfort of situational awareness.

Vrijheid en betrouwbaarheid

Het hart van de ACCENTUM Open is een 11mm dynamische transducer, die net buiten de gehoorgang zit. Door het open karakter van de oordop maakt de pasvorm komaf met vermoeide oren, en zorgt hij tegelijk dat je je bewust blijft van je omgeving. Het universele ontwerp maakt het dragen ervan tot een tweede natuur, waardoor ooradapters of clips overbodig worden.

Dankzij Bluetooth 5.3 en multipointconnectiviteit kunnen gebruikers naadloos switchen tussen meerdere toestellen, en bijvoorbeeld een call ontvangen op hun laptop en meteen terugkeren naar een playlist op hun smartphone. De dubbele beamforming-microfoons garanderen betrouwbare handsfree belkwaliteit en filteren achtergrondgeluid uit voor extra spraakverstaanbaarheid.

Lekker luchtig

De combinatie van een open oordop en een ultralichte steel met touchbediening maakt van ACCENTUM Open een ware bevrijding tijdens het gebruik. Elk oortje weegt slechts minder dan een speelkaart — en is makkelijk uit te nemen, voor de rest van de avond of gewoon voor eventjes. De oortjes bieden tot 6,5 uur afspeeltijd, en 28 uur in totaal als ze met de compacte case worden opgeladen. Met de snellaadfunctie levert slechts 10 minuten bijladen tot 1,5 uur luistertijd op — perfect voor nog een aflevering of twee van je nieuwe lievelingsserie.

ACCENTUM Open is vanaf vandaag verkrijgbaar in de kleuren crème en zwart, met een aanbevolen verkoopprijs van 89,90 euro.