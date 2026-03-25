ChatGPT kan geen AI-video's meer maken

Je kan voortaan geen video's meer maken via ChatGPT, omdat ontwikkelaar OpenAI stopt met het achterliggende platform Sora. CEO Sam Altman kondigde aan dat het bedrijf zich minder zal focussen op producten die videomodellen gebruiken. Zowel de Sora-app als de functionaliteit binnen ChatGPT zullen daarom niet meer werken. In de plaats daarvan zal OpenAI zich richten op productiviteitstools.

Sora heeft amper zes maanden bestaan en was vooral populair bij de lancering in september van vorig jaar. Met name op TikTok zag je talloze AI-video's die gemaakt waren met behulp van Sora. Je kon onder andere jezelf laten verschijnen in bekende filmscènes, wat op zijn beurt weer zorgde voor wat copyrightproblemen. Sora-video's zijn inmiddels minder prominent aanwezig. Veel mensen hebben hun ongenoegen geuit tegenover deze AI slop en zijn nu erg blij dat Sora stopt.

Slecht nieuws voor Disney

In december van vorig jaar had Disney aangegeven dat het een miljard dollar wilde investeren in OpenAI. Als onderdeel van die deal zou OpenAI meer dan 200 Disney-personages mogen gebruiken voor videocontent met Sora. De overeenkomst had normaal drie jaar geduurd. Die investering gaat echter niet door nu Sora volledig geschrapt wordt.

OpenAI lijkt ten slotte geen verdere plannen te hebben in de wereld van AI-video's. Het team dat verantwoordelijk was voor Sora wordt nu overgeplaatst naar andere projecten binnen het bedrijf.