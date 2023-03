Samsung 990 Pro vs Corsair MP600 Pro LPX – confronto tra SSD top di gamma

Per poter scegliere il migliore SSD per le proprie esigenze occorre valutare diversi aspetti, molti dei quali vanno al di là delle sole prestazioni. In particolare, il confronto tra Samsung 990 Pro e Corsair MP600 Pro LPX avviene sul terreno dei top di gamma e, sebbene le prestazioni non siano le stesse, ambedue sanno garantire una velocità di trasferimento molto elevata.



Dove però differiscono, anche se non di molto, è il prezzo e diventa importante sapere quale dei due è quello che potremo sfruttare appieno, per esempio utilizzandolo con una PS5. Inoltre, le due aziende differiscono nella capienza proposta e nel modo in cui gestiscono il calore.

Samsung 990 Pro vs Corsair M600 Pro LPX: prezzo e disponibilità

Per confrontare il prezzo e la disponibilità dei prodotti, faremo riferimento allo store online di Samsung (Si apre in una nuova scheda) e Corsair (Si apre in una nuova scheda), m i prodotti sono disponibili anche prezzo rivenditori online come Amazon.

Samsung 990 Pro è disponibile a 189,99€ per la versione da 1TB, mentre quella da 2TB costa 299,99€. Corsair MP600 LPX ha un prezzo di partenza di 124,99€ per la versione da 1TB, che salgono a 229,99€ per la versione da 2TB.

La differenza di prezzo è abbastanza significativa. Il modello Samsung si rivela adatto ad una più ampia gamma di lavori professionali, ma Corsair mette in campo una disponibilità maggiore, introducendo i modelli da 500MB a 79,99€ e una versione da 4TB per chi volesse spingersi fino a 554,99€.



Samsung 990 Pro vs Corsair M600 Pro LPX: design

Il design non è sicuramente uno degli aspetti più importanti per la valutazione di un SSD, data la sua natura di componente interno che difficilmente si vuole mostrare, a differenza di una scheda video o delle ventole PC con luce RGB. Tuttavia, soffermarci un attimo sull’aspetto può aiutarci ad avere un’idea visiva del prodotto che le pagine dei rivenditori online non possono restituire dettagliatamente. Inoltre, nella categoria design ricadono anche le dimensioni che possono rendere un SSD più adatto di altri a diversi dispositivi.



Samsung 990 Pro ha un rivestimento in nichel e un algoritmo di controllo termico per gestire meglio la temperatura assicurando la continuità nel tempo. Corsair MP600 Pro LPX si presenta invece con un dissipatore di calore preinstallato a basso profilo in alluminio, anch’esso progettato per la lunga durata, in particolare a chi lo usa per il gaming.



Samsung offre diverse opzioni per aggiungere un dissipatore ma costano di più e, viste le prestazioni del prodotto, sarà necessario virare verso questa aggiunta. Infine, sia 990 Pro che MP600 Pro LPX possono essere inseriti in una PS5.

Samsung 990 Pro vs Corsair M600 Pro LPX: prestazioni

Dove si gioca la partita nel campo degli SSD sono le prestazioni e non c’è design che tenga. In questo caso, ambedue i modelli sono adatti a diverse esigenze, ma prima diamo uno sguardo ai numeri.



Corsair MP600 Pro LPX ha una velocità di lettura e scrittura sequenziale rispettivamente di 7.364MB/s e 6.870MB/s, mentre nelle operazioni di lettura/scrittura casuale raggiunge i 3.021 MB/s nel primo caso e i 2.687 MB/s nel secondo. Le sue prestazioni sono buone anche nel benchmark SSD di PCMark 10, in cui ottiene un punteggio di 2.969. Per quanto riguarda la quotidianità, MP600 Pro LPX si attesta intorno ai 4,89 secondi quando si trasferiscono file di 10GB e 5,11 secondi quando si trasferisce una singola cartella delle stesse dimensioni.

Samsung 990 Pro è invece un prodotto pensato maggiormente per lavori creativi, tanto che i progetti di editing video di grandi dimensioni vengono salvati molto più rapidamente. La velocità di lettura sequenziale è impressionante e si avvicina al limite teorico dello standard PCIe 4.0 (7.465,49 MB/s, quindi poco meno degli 8.000 MB/s di lettura previsti dallo standard). Sul fronte del trasferimento di file Samsung ha la meglio con 3,97 secondi, ma resta indietro nel trasferimento di cartelle con 7,22 secondi contro i 5,111 di Corsair.

Samsung 990 Pro vs Corsair M600 Pro LPX: quale scegliere?

I due SSD, Samsung 990 Pro e Corsair MP600 Pro LPX possono tranquillamente gestire tutti i carichi di lavoro ed essere inseriti anche in una PS5. Tuttavia, il costo maggiore del modello Samsung lo pone in una fascia più professionale della controparte e lo rende più indicato per chi fa questo tipo di lavori.



Se state cercando un SSD solo per giocare, il nostro consiglio è quello di puntare su Corsair, mentre se volete un prodotto top di gamma per qualsiasi attività andate su Samsung.