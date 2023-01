Come installare un SSD M.2 su PS5

Installare un'unità SSD M.2 nella vostra PS5 è fondamentale se volete aumentare la capacità di archiviazione della console. Se non sapete da dove cominciare, non preoccupatevi. Vi guideremo passo dopo passo con la nostra guida illustrativa, in modo da eliminare il problema della scelta dei giochi da installare e riscaricare, e pensare così semplicemente a giocare, così come dovrebbe essere con le console, che hanno fatto del loro successo proprio l’immediatezza. Questo è sempre stato l’aspetto che storicamente le ha differenziate dai computer, ma nelle ultime tre generazioni di console, è in parte venuto meno.

La PS5 è un bel concentrato di tecnologia, ma lo spazio di archiviazione di cui dispone è molto limitato, specialmente in rapporto alla dimensione dei giochi. Questo perché il sistema operativo e gli altri file essenziali occupano una parte consistente degli 825 GB previsti, lasciando liberi solo circa 677,2 GB per i giochi.

È quindi fondamentale installare un'unità SSD M.2 nello slot secondario della vostra PS5. Queste unità SSD aggiungeranno ancora più spazio di archiviazione alla vostra console per ospitare i migliori giochi PS5 , e per cominciare potete dare un’occhiata ai migliori SSD per PS5.



Le unità disco esterne (che siano hard disk meccanici o SSD SATA o NVMe ) sono un'altra opzione per aumentare lo spazio di archiviazione della vostra PS5, ma occorre sottolineare che con esse è possibile giocare solo ai giochi PS4 , e non ai titoli sviluppati per PS5. Questi ultimi si possono solo spostare e archiviare, per non doverli riscaricare da internet. Questo è il principale vantaggio di scegliere un'unità NVMe Gen 4.0 interna, in quanto i giochi possono essere memorizzati e riprodotti direttamente con il plusvalore dei tempi di caricamento molto rapidi e alla stregua di quelli dell’unità interna principale della console. Continuate a leggere se volete sapere come installare un'unità SSD M.2 per la vostra PS5.

Come installare un SSD M.2 nella PS5

Prima di iniziare, è importante notare che non tutte le unità NVMe possono essere installate su PS5. È necessario un modello con specifica PCI-E Gen 4.0 con una velocità minima di lettura sequenziale di 5.500 MB/s o superiore. Inoltre, è necessario che ci sia anche un dissipatore per SSD specifico per la PS5 ; alcuni modelli di SSD vengono commercializzati con dissipatori preinstallati, altri possono essere installati in un secondo momento manualmente. A volte il dissipatore può fungere anche da coperchio M.2, come vedremo più avanti.

Ecco le specifiche ufficiali diramate da Sony per gli SSD compatibili con PS5:

Swipe to scroll horizontally PS5 storage requirements Interfaccia SSD PCIe Gen4 x4 M.2 NVMe Capacità 250GB – 4TB Soluzione di raffreddamento L'uso di un'unità SSD M.2 con la console PS5 richiede un'efficace dissipazione del calore mediante un sistema di raffreddamento, come un dissipatore. È possibile collegarne uno all'unità SSD M.2, in formato singolo o doppio. Esistono anche unità SSD M.2 dotate di soluzioni di raffreddamento (come i dissipatori) integrate. Velocità di lettura sequenziale 5.500 MB/s o migliore consigliati Spessore dell'intero modulo 22 mm (25 mm di spessore non sono compatibili) Form Factor M.2 di tipo 2230, 2242, 2260, 2280 e 22110 Socket Socket 3 (Key M) Dimensioni totali (incluso dissipatore) Devono essere minori di 110 mm (L) x 25mm (l) x 11,25 mm (A)

Prima di cominciare

(Image credit: Future)

L'installazione di un'unità SSD M.2 nella PS5 non richiede molto tempo, ma sono necessari un paio di strumenti. Oltre all'unità SSD PS5, è necessario un cacciavite a testa piatta di grandi dimensioni (che viene utilizzato per fissare e rimuovere l’involucro della console montato orizzontalmente o verticalmente che funge anche da base), nonché un cacciavite Phillips #1 (misura 01) che viene utilizzato per la porta M.2 stessa.

Inoltre, è molto importante che la console PS5 sia posizionata su una superficie piana (possibilmente di legno), per avere una buona stabilità, una protezione statica e uno spazio di manovra sufficiente. È importante anche una buona illuminazione per poter vedere ciò che si sta facendo e non fare pasticci.

(Image credit: Future)

Potete rimuovere il case utilizzando il cacciavite a testa piatta. Questo può essere montato in orizzontale o in verticale, ma in ogni caso dovrà essere rimosso prima di poter accedere ai componenti interni che si trovano sotto ai pannelli laterali. È sufficiente ruotare la vite grande per allentarla, poi viene via anche con le dita. Dopodiché, mettete da parte il supporto e conservate la vite in un contenitore trasparente, in modo da non smarrirla.

Apertura della PS5

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

È necessario rimuovere il coperchio laterale dell'unità disco per poter accedere alla porta M.2 della PS5. Questa operazione potrebbe essere un po' complicata e richiedere un po' di forza, ma in fin dei conti è facile se si sa come fare. È necessario afferrare saldamente l'angolo superiore sinistro e sollevarlo. Poi, con l'altra mano, si deve far scorrere il coperchio verso destra e quest’ultimo dovrebbe venire via. Se si applica una forza sufficiente nella parte superiore, basterà una leggera spinta; c'è una clip di plastica che si sgancia dal telaio in acciaio.

Installazione del drive SSD

Ora che il pannello laterale è stato rimosso, la prossima azione da compiere consiste nell’estrarre il coperchio della porta M.2 della PS5, ed è qui che dobbiamo utilizzare il cacciavite a croce. Una volta tolto il coperchietto, noterete che c'è uno spazio per l'unità SSD NVMe, e potremo inserire il prodotto che abbiamo acquistato. Tra le nostre soluzioni preferite c’è la combo PNY CS3140 con la sua cover per PS5.

(Image credit: Future)

Ciò che lo differenzia da altri SSD per PS5 è la presenza di un dissipatore incluso nella confezione, progettato appositamente per essere utilizzato su PS5. La copertura sostituisce quella grigia di serie e il produttore afferma che questa soluzione migliora il flusso d'aria complessivo. Ho utilizzato questa unità nella mia console e nel mio PC gaming e non posso che lodare le sue prestazioni.

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Indipendentemente dal modello di SSD scelto, la regola è sempre la stessa. Tutte le unità devono essere installate con un angolo di 45 gradi. In questo modo i pin di connessione NVMe M.2 possono entrare in contatto correttamente. Successivamente, è necessario tenere delicatamente l'unità e avvitarla nella posizione definitiva con l'apposito supporto che si trova all'interno della porta.

L’unità di archiviazione che abbiamo utilizzato è dotata di un coperchio M.2 dedicato che sostituisce quello originale. Troviamo incluso un pad termico adesivo che si attacca all'unità NVMe per migliorare il raffreddamento. In aggiunta, c'è un generoso dissipatore in alluminio che assicura un efficace smaltimento del calore, il che significa che dovreste essere in grado di ottenere prestazioni sequenziali leggermente maggiori perché non si va mai incontro a thermal throttling.

Una volta completata l’installazione, è sufficiente far scorrere il coperchio del PS5 per ripristinarlo. L’operazione di chiusura è molto più semplice di quella di rimozione: basta allineare il coperchio nella posizione naturale e spingerlo verso sinistra; quando sentirete un clic saprete che è si è agganciato. Ora non dovrete far altro altro che collegare il cavo HDMI e il cavo di alimentazione della console e prepararvi all'ultima fase del processo.

Formattare l’SSD tramite la PS5

Anche se avete montato l’SSD correttamente e rimontato la console, non siete ancora pronti a utilizzare il nuovo dispositivo di archiviazione: va prima formattato. Se l'unità è stata installata correttamente, all'avvio verrà visualizzata una schermata che informa che l'unità SSD M.2 inserita nella console PS5 deve essere formattata prima di poter essere utilizzata.

Fortunatamente, questa operazione richiede solo pochi secondi e il sistema operativo vi guiderà nel processo con operazioni guidate, dopodiché verrà eseguito il benchmark integrato di Sony che vi fornirà i risultati della velocità di lettura sequenziale. Nel nostro caso abbiamo ottenuto un risultato di 6.198 MB/s, che è significativamente superiore al valore sequenziale minimo raccomandato di 5.500 MB/s.

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Adesso è veramente tutto pronto per utilizzare il nuovo SSD, e potrete iniziare da subito a trasferire alcuni dei vostri titoli più importanti sull'unità NVMe M.2, oppure potrete semplicemente scaricarne di nuovi dallo store.

Se vi piace avere tutti i vostri titoli preferiti sempre a disposizione e pronti per essere giocati, allora dovrete spendere e un po’ di tempo a trasferire e/o scaricare dallo store i giochi che avete già riscattato ma che non sono installati.

Questa operazione ha una durata variabile che dipende in gran parte dalla velocità della vostra connessione internet. Dato il peso decisamente grande di titoli di punta come God of War Ragnarok (84 GB), vi converrà avere spazio a sufficienza, specialmente se possedete una PS5 Digital Edition o preferite avere una libreria digitale piuttosto che fisica. Digitali o fisici, i giochi vanno prima installati. Sono ormai lontani i tempi in cui i giochi venivano riprodotti ed eseguiti direttamente da disco ottico (epoca PS2/Gamecube e Xbox).