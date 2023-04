Gli smartphone Xiaomi, insieme ai colleghi di Oppo, stanno diventando sempre più popolari e continuano ad imporsi nel mercato degli smartphone economici offrendo sensori fotografici di qualità per il costo che hanno, prestazioni più che buone e qualche extra che non fa mai male.



Recentemente, l’uscita del nuovo Redmi Note 12, smartphone Android di fascia media ha portato un nuovo prodotto sugli scaffali, fisici o digitali che siano, che andrà a sostituire il precedente Redmi Note 11.

Quale dei due è il migliore? In questo confronto tra Redmi Note 11 e Redmi Note 12, metteremo in comparazione alcune caratteristiche per scoprire se è meglio spendere un po’ di più per passare o entrare nella nuova generazione.

Redmi Note 12 Vs Redmi Note 11 in breve: Redmi Note 12 Processore: Snapdragon 685

RAM: 4 GB

Memoria: 64 GB/128 GB

Autonomia: giornaliera

Connettività 5G

Fotocamere posteriori: principale 50 MP, ultra-grandangolare 8 MP, Macro 2MP, profondità 2MP

Fotocamera selfie: 13 MP

Display: 6,67'' 120 Hz Redmi Note 11 Processore: Snapdragon 680

RAM: 4 GB

Memoria: 64 GB/128 GB

Autonomia: giornaliera

Connettività 4G

Fotocamere posteriori: principale 50 MP, ultra-grandangolare 8 MP, Macro 2MP

Fotocamera selfie: 13 MP

Display: 6,43'' 90 Hz

Redmi Note 12 Vs Redmi Note 11: prezzo e disponibilità

Il nuovo Redmi Note 12 è disponibile sul sito ufficiale Xiaomi (Si apre in una nuova scheda) ha un prezzo di 199,90€ per la versione con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria. In caso si prediliga la versione con 128 GB di memoria (la RAM resta la stessa), il costo sale a 249,90€. Ambedue sono disponibili in tre colorazioni: Ice Blue (blu ghiaccio), Mint Green (verde menta) e Onyx Gray (grigio onice).

Redmi Note 11, sempre sul sito ufficiale Xiaomi (Si apre in una nuova scheda), viene invece proposto allo stesso prezzo del modello nuovo: 249,90€ per la versione con 128 GB di memoria, mentre la versione con 64 GB di memoria costa addirittura di più ed è disponibile 229,90€. Le colorazioni sono quattro: Graphite Gray (grigio grafite), Star Blue (blu stella), Twilight Blue (blu tramonto) e l’edizione speciale XFF.



In caso si voglia acquistare il Redmi Note 11, è meglio rivolgersi ai rivenditori online come Amazon, dove sarà possibile trovare la versione con 128 GB di memoria a poco più di 150€.

Redmi Note 12 Vs Redmi Note 11: design e display

Redmi Note 11 ha uno spessore di soli 8,1 mm ed è più sottile di molti altri smartphone economici. Tuttavia, la cornice inferiore sotto il display è leggermente più spessa a differenza di prodotti più costosi. Con un display da 6,43 pollici, le dimensioni complessive del telefono sono 159,9 mm x 73,9 mm x 8,1 mm e il peso è di 179 grammi. Trattandosi di un dispositivo economico, non è completamente impermeabile e la certificazione IP53 garantisce protezione contro la polvere e gli schizzi, ma non di più. Infine, Redmi Note 11 è dotato di jack audio da 3,5 mm per le cuffie e uno slot USB-C nella parte inferiore, oltre al sensore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione.



Il nuovo Redmi Note 12 migliora molte delle caratteristiche del modello precedente, mantenendo l’economicità del dispositivo. Il display sale a 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, mentre lo spessore si riduce ulteriormente a 7,85 mm. Aumentano invece l’altezza (165,66 mm), la larghezza (75,96 mm) e il peso (183,5 grammi). Purtroppo, la protezione resta la stessa IP53, quindi niente resistenza alle immersioni. Rimangono anche il jack da 3,5 mm e lo slot USB-C.



Dal momento che il Redmi Note 12 non porta enormi novità per quanto riguarda il design e il display, se non avete necessità dei 120 Hz (il Redmi Note 11 ne ha 90), consigliamo di andare sul modello precedente.

Redmi Note 12 Vs Redmi Note 11: prestazioni e autonomia

La situazione cambia sul fronte delle prestazioni, dove il processore Snapdragon 680 di Redmi Note 11 viene superato dallo Snapdragon 685 di Redmi Note 12, mentre aumentano anche i GHz della CPU che, nella dodicesima generazione, raggiungo i 2,8. Inalterata la GPU Adreno 610 di Qualcomm.



Redmi Note 11 se la cava bene in termini di prestazioni, anche se i benchmark non sono particolarmente impressionanti: su Geekbench 5 il dispositivo ottiene un punteggio di 377 (single-core), 1.625 (multi-core) e 442 (OpenGL). Ciò che manca, a differenza di Redmi Note 12, è la connettività 5G. Infine, la durata della batteria del Redmi Note 11 è sicuramente tra le migliori a disposizione e, dopo una giornata intera, si ha circa il 30-40% di autonomia residua.

Redmi Note 12 si dimostra superiore nei benchmark, ottenendo 635 punti su Geekbench 5 in single-core e 1.991 in multi-core, come l’upgrade del processore preannunciava. Sul fronte dell’autonomia, la batteria resta da 5000mAh e la ricarica da 33W quindi, visto il processore migliorato, Redmi Note 12 ha una durata leggermente inferiore, ma arriva comunque a fine giornata senza esaurirsi.



Visto il prezzo economico che poco si discosta dal precedente modello, quando si tratta di prestazioni e autonomia il consiglio è di optare per il nuovo Redmi Note 12.

Redmi Note 12 Vs Redmi Note 11: fotocamere e video

La fotografia è il comparto in cui si evidenzia con maggior forza la differenza tra un prodotto economico e uno premium. Sia Redmi Note 11 che Redmi Note 12 offrono un sensore principale da 50 MP, uno ultra-grandangolare da 8 MP e uno Macro da 2 MP. Tuttavia, Redmi Note 12 aggiunge un sensore per la profondità di campo da 2 MP, arrivando ad un totale di 4 fotocamere posteriori.

La scena resta uguale anche quando si esaminano le fotocamere frontali, ambedue da 13 MP, solo un megapixel in più di quanto comunemente si trova, dunque una differenza minima, se non addirittura impercepibile. I video, indipendentemente dal modello scelto, potranno essere girati al massimo a 30 fps, sia a 1080p che 720p, sia con fotocamera anteriore che posteriore.

Infine, la qualità degli scatti non è ottimale, ma comunque buona, fatta eccezione per le foto notturne per cui è necessario acquistare uno smartphone più costoso. In conclusione, l’aggiunta del sensore per le foto di profondità del Redmi Note 12, sebbene sia un’aggiunta gradita, non è tra i più utilizzati e non rende il nuovo smartphone Xiaomi nettamente superiore al precedente.

Redmi Note 12 Vs Redmi Note 11: conclusioni

Il nuovo Redmi Note 12 non innova e apporta i principali miglioramenti alla CPU, garantendo prestazioni superiori e maggiore velocità. Tuttavia, alcune novità lo rendono un dispositivo più adatto a durare nel tempo: a differenza di Redmi Note 11, il nuovo modello ha il 5G e il sistema operativo è basato su Android 12, mentre nel Note 11 resta ancorato ad Android 11.

Il fatto che il software sia più recente, unito ad una forma di connettività che, probabilmente presto, prenderà piede a livello consumer, pone il Note 12 come il migliore acquisto da fare al momento. Ma, se non si vuole spendere per il 5G, per un sensore in più che difficilmente si userà e il processore Snapdragon 685, si potrà ripiegare su uno dei tanti Redmi Note 11 in offerta ad un prezzo veramente esiguo.