Recensione Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Visita il sito (Si apre in una nuova scheda) Nvidia GeForce RTX 3080 Ti: tutto fumo, niente arrosto. Pro Prestazioni

Stesse dimensioni di una RTX 3080

Temperature Contro Prezzo

Consumi Nvidia RTX 4080 1.374,68 € (Si apre in una nuova scheda) Da Amazon (Si apre in una nuova scheda) 1.537,85 € (Si apre in una nuova scheda) Da eWeki IT (Si apre in una nuova scheda) 1.649,90 € (Si apre in una nuova scheda) Da Ollo Store (Si apre in una nuova scheda) GPU: AD103

Core CUDA: 9,728

Boost: 2,510MHz

VRAM: 16GB GDDR6X RTX 4080 è la nuova GPU Lovelace di Nvidia e offre prestazioni più che doppie rispetto alla RTX 3080 Ti in alcuni giochi e viene fornita con un supporto DLSS 3 migliorato per una maggiore velocità dei fotogrammi e qualità delle immagini. Pro Prestazioni migliorate

Supporto per DLSS 3 Contro Molto costosa

Consuma di più

Il confronto tra la scheda grafica Nvidia RTX 4080 e Nvidia RTX 3080 Ti è di fondamentale importanza per comprendere se, e in che misura, sia necessario passare alla nuova generazione di schede video Nvidia.

Inizialmente Nvidia prevedeva di lanciare due versioni della GPU RTX 4080, una con 16 GB di memoria, il chip GPU AD103 e 9728 core CUDA, e un modello ridotto con 12 GB di memoria, meno core CUDA e un chip AD104.

Tuttavia, c'è stata una reazione piuttosto forte, in cui molte persone (tra cui noi) hanno sottolineato che la differenza di prestazioni tra le due versioni della RTX 4080 era probabilmente così grande, che chiamarle entrambe RTX 4080 sarebbe stata una mossa sconveniente.



Nvidia ha in seguito annunciato il "disimpegno" della versione da 12 GB, convertendola nella RTX 4070 Ti. Quindi, è meglio acquistare subito una 4080 o, per le proprie esigenze, una RTX 3080 Ti è più adatta?

Nvidia RTX 4080 vs Nvidia RTX 3080 Ti: prezzo e disponibilità

Nvidia RTX 4080: circa 1300€

Nvidia RTX 3080 Ti: circa 1100€

Come sempre quando si tratta di schede video Nvidia, la comparazione avviene sui modelli dei produttori di terze parti. Il modello RTX 3080 Ti e la nuova RTX 4080 hanno prezzi simili se si guarda alla medie e, ambedue, si aggirano intorno ai 1200 euro.



Tuttavia, c'è una leggera differenza poiché la RTX 3080 Ti si può trovare a circa 1000 euro, mentre la nuova RTX 4080 non è disponibile al di sotto dei 1150€. Occorre però sottolineare una cosa: i prezzi possono variare molto a seconda del rivenditore online (Amazon etc.) scelto.

Sicuramente è notevole che due schede di generazione diversa costino più o meno la stessa cifra. Sarebbe stato lecito aspettarsi una maggiore differenza.

(Image credit: Nvidia)

Nvidia RTX 4080 vs Nvidia RTX 3080 Ti: specifiche

La GeForce RTX 3080 Ti di Nvidia è stata una vera e propria bestia di GPU quando è stata lanciata nel 2021 e, a dire il vero, lo è ancora. Per quanto riguarda la serie RTX 3000, è stata superata solo dalle top di gamma RTX 3090 e RTX 3090 Ti.

È dotata di 10.240 core CUDA, clock di base di 1,37GHz e boost clock di 1,67GHz, oltre a 12GB di memoria GDDR6X su un bus a 384 bit. La RTX 4080, invece, è dotata di 9.728 core CUDA, un clock di base di 2,21GHz e un boost clock di 2,21GHz. Sono presenti anche 16 GB di memoria GDDR6X su un bus a 256 bit.

Sulla carta, quindi, le cose non sono molto chiare. Mentre la RTX 4080 ha chiaramente velocità di clock più elevate e più memoria, la RTX 3080 Ti ha un bus di memoria più grande, il che significa che è possibile trasferire più dati contemporaneamente. La RTX 3080 Ti ha anche più core CUDA.



Tuttavia, come spiegheremo nella prossima sezione, non è così semplice.

Nvidia RTX 4080 vs Nvidia RTX 3080 Ti: prestazioni

La RTX 4080 offre prestazioni due volte superiori a quelle della RTX 3080 Ti in alcuni giochi. Considerando la potenza della RTX 3080 Ti, questo dato è incredibilmente interessante e potrebbe significare che la RTX 4080 è la GPU da scegliere per i giochi in 4K.

Sembra che la RTX 4080 sia in grado di fare un tale salto di prestazioni, nonostante alcune specifiche che sulla carta sembrano più deboli. Questo grazie ad alcune modifiche cruciali introdotte con l'architettura Lovelace su cui è costruita la 4080 (e la 4090), rispetto all'architettura Ampere della RTX 3080 Ti.

I core di ray-tracing di terza generazione e i core Tensor di quarta generazione, rappresentano entrambi un salto generazionale rispetto alla RTX 3080 Ti. I primi offrono prestazioni fino al doppio rispetto alla generazione precedente. Il ray tracing è presente in un numero sempre maggiore di giochi e offre effetti di illuminazione impressionantemente realistici e atmosferici. Tuttavia, è anche estremamente impegnativo per l'hardware.

Nel frattempo, i core Tensor di quarta generazione offrono prestazioni IA fino a cinque volte superiori rispetto alla terza generazione, e questo può aiutare i giochi che fanno uso di funzioni come il DLSS (Deep Learning Super Sampling).

A proposito di DLSS, che è un modo ingegnoso per ottimizzare i giochi utilizzando l'intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni, la RTX 4080 è dotata di DLSS 3, che porta la generazione ottica multi-frame. Questa funzione analizza i fotogrammi sequenziali e i dati di movimento di un gioco e crea fotogrammi aggiuntivi per un gameplay più fluido e un frame rate più elevato.



La RTX 3080 Ti, invece, rimane con DLSS 2.0, che funziona ancora molto bene ed è supportato da un gran numero di giochi, mentre i titoli che supportano il DLSS 3 non sono molti al momento.

Nvidia RTX 4080 vs Nvidia RTX 3080 Ti: quale scegliere?

L'acquisto di una di queste GPU vi consentirà di disporre di un impianto di gioco in grado di gestire i giochi moderni a frame rate e risoluzioni elevate per gli anni a venire. Per avere la migliore garanzia per il futuro, la RTX 4080 è la scelta da fare, anche se forse è meglio aspettare di vedere come saranno RTX 4060 e RTX 4070 standard.

Tuttavia, se il prezzo della RTX 3080 Ti dovesse scendere significativamente, si configurerebbe come la migliore tra le due, consentendo di acquistare subito un ottimo hardware e aspettare 2 anni per passare alla serie 4000 quando scenderanno i prezzi delle nuove schede. Difficilmente un utente che vuole solo videogiocare avrà bisogno, necessariamente, di una 4080.