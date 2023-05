Nikon Z8 vs Canon EOS R5 vs Sony A7R V: confronto tra ibride di fascia alta

Nikon Z8 vs Canon EOS R5 vs Sony A7R V

Nikon Z8 Controlla Amazon (Si apre in una nuova scheda) L'erede della D850 e sorella minore della Z9. Prende le migliori funzioni dell'ammiraglia Nikon e della Z7II e le fonde in un corpo più compatto. Pro Foto: 45.7MP

Video: 8K / 60p

Display 3.2" angolazione variabile Contro Meno autonomia rispetto alla Z9

Corpo macchina più voluminoso delle concorrenti Canon EOS R5 3.960 € (Si apre in una nuova scheda) Da Amazon (Si apre in una nuova scheda) 3.999 € (Si apre in una nuova scheda) Da euronics (Si apre in una nuova scheda) 3.999,99 € (Si apre in una nuova scheda) Da MediaWorld IT (Si apre in una nuova scheda) Ottima mirrorless full-frame che produce spettacolari fotografie da 45 megapixel ed è la prima della serie R di Canon a supportare l'acquisizione video in 8K / 30p. Pro Foto: 45MP

Video: 8K / 30p

Ottimo sistema di stabilizzazione dell'immagine

Versatile e ricca di funzioni

Migliore nel comparto AF Contro Prezzo elevato

Limitazioni video

Video 4K sufficienti ma non eccelsi Sony A7R V 44,99 € (Si apre in una nuova scheda) Da Amazon (Si apre in una nuova scheda) 4.500 € (Si apre in una nuova scheda) Da Ollo Store (Si apre in una nuova scheda) Mirrorless full-frame dotata di una risoluzione elevata - indicata dalla "R" nel nome - che si distingue per i suoi 61 megapixel. Pro Foto: 61MP

Video: 8k / 24p

Resistente e ricca di funzioni

Numerosi accessori e lenti compatibili Contro Risoluzione eccessiva per molti utenti

Prezzo elevato

Autonomia scarsa

Sony ha fatto passi da gigante nel tentativo di spodestare Canon, da anni regina indiscussa del mercato globale delle fotocamere, introducendo le mirrorless della serie Alpha 7 molto prima che le concorrenti dirette decidessero di investire in questo settore.

Sia Canon che, in misura leggermente minore, Nikon hanno fatto del loro meglio per recuperare il ritardo, investendo tempo e risorse nello sviluppo e nella produzione delle nuove gamme EOS R e Z.

L'ultima nata tra i tre modelli protagonisti del nostro confronto, Nikon Z8, si può definire tranquillamente una piccola Nikon Z9, essendo più leggera e più economica del modello di punta del produttore. In molti la definisco l'erede spirituale della D850, la reflex più amata di casa Nikon. Le funzioni, il sensore e gran parte delle componenti interne sono identiche a quelle dell'ammiraglia Z9, motivo per cui l'abbiamo inserita nel confronto pur non avendo ancora avuto modo di testarla.

Tra le contendenti troviamo anche Canon EOS R5, una fotocamera di qualità eccelsa con un sensore da 45MP che, al momento del lancio, è stata acclamata come "la migliore fotocamera Canon di sempre". Per coloro che si lasciano influenzare dai grandi numeri, l'alternativa a queste due fotocamere è Sony A7R V, una fotocamera mirrorless full-frame da ben 61MP dotata di un processore AI di ultima generazione che vanta un sistema AF superbo.

Sebbene la maggior parte degli utenti comuni e buona parte dei professionisti non abbiano bisogno di immagini da 61 MP e i 45 MP delle mirrorless Canon e Nikon siano più che sufficienti, la risoluzione (molto) elevata della A7R V consente di ritagliare e ingrandire una piccola porzione dell'immagine senza perdere troppo in termini di dettagli visibili, specifica fondamentale per i paesaggisti e per chi lavora in studio.

In questo versus mettiamo a confronto tre fotocamere mirrorless ibride che si trovano nella stessa fascia di prezzo per capire quale delle tre rappresenta la scelta migliore.

(Image credit: Nikon)

Nikon Z8 vs Canon EOS R5 vs Sony A7R V: Prezzo e disponibilità

Nikon Z8: 4.599€ solo corpo

4.599€ solo corpo Canon EOS R5: 4.149€ solo corpo

4.149€ solo corpo Sony A7R V: 4.500€ solo corpo

La più recente tra le tre è Nikon Z8, disponibile dal 25 maggio 2023 a un prezzo di lancio di 4.599€ per il solo corpo macchina.

Nikon ha avvisato i suoi utenti che, in un secondo momento, sarà disponibile una nuova impugnatura verticale opzionale per la Z8 in grado di accogliere due batterie EN-EL15. I prezzi e la disponibilità del grip sono ancora da confermare.

Il prezzo è superiore rispetto a quello della Z7II di circa 1000€, ma avendo le stesse funzioni della Z9 che costa circa 6.000€ è pienamente giustificabile.

Canon EOS R5 è disponibile dal 2020 ed è la più datata tra le tre concorrenti. Il prezzo iniziale era di 4.700€ per il solo corpo, ma oggi si può acquistare per meno di 4000€ presso rivenditori di terze parti. Sul sito Canon il prezzo attuale è di 4.149€ per il solo corpo macchina.

La Sony A7R V si pone nel mezzo con un prezzo di 4.500€ ed è disponibile dalla fine del 2022. La differenza di prezzo con la rivale Nikon è minima, mentre risulta più marcata rispetto alla EOS R5.

Tenete presente che acquistandole da grandi distributori e venditori terzi potete trovarle a prezzi più convenienti di quelli indicati sul sito del produttore. Come sempre, quindi, consigliamo di aspettare una buona offerta visto il costo elevato che caratterizza le tre contendenti.

I prezzi delle lenti RF sono elevati tanto quanto quelli delle lenti Z di Nikon, motivo per cui Sony di norma è la scelta migliore per chi deve farsi un corredo da zero e vuole risparmiare sulle ottiche. Detto questo, la Sony A7R V, proprio per la sua risoluzione elevata, necessita di lenti di fascia alta per dare il meglio, fattore che la rende meno conveniente rispetto ad altri modelli della serie A7, come la A7 IV, accomunandola alle due rivali.

(Image credit: Canon)

Nikon Z8 vs Canon EOS R5 vs Sony A7R V: Sensore

Nikon Z8: 45MP 'stacked' full-frame

45MP 'stacked' full-frame Canon EOS R5: 45MP full-frame

45MP full-frame Sony A7R V: 61MP full-frame

Uno dei punti forti della nuova Nikon Z8 è il sensore CMOS stacked da 45 MP equipaggiato anche dalla Nikon Z9, il modello di punta della serie Z, in un corpo più piccolo venduto a un prezzo inferiore.

Ciò aumenterà l'attrattiva della serie Nikon Z per i fotografi di matrimoni, eventi, animali selvatici e paesaggi che cercano un sensore di grandi dimensioni in un corpo maneggevole. Anche i ritrattisti e gli amanti dell'astrofotografia potrebbero trarre grande giovamento dal sensore della Z8 e dalle sue eccellenti prestazioni a alti ISO. La nuova Nikon, oltre a vantare la stessa eccellente gamma dinamica della Z9, promette anche una velocità di scansione del sensore più elevata che può tornare utile per chi usa spesso la raffica.

Anche la Canon EOS R5 incorpora un sensore CMOS full frame all'altezza della concorrente con una risoluzione di 45MP effettivi. All'epoca del lancio, Canon affermò di aver impiegato un sensore nuovo di zecca per questo modello, le cui prestazioni erano supportate dal fatto che la R5 era il primo corpo macchina Canon dotato di stabilizzazione dell'immagine in camera.

Sony Alpha 7R V (R sta per Resolution) è equipaggiata con un sensore CMOS Exmor R full frame retroilluminato da 61MP. La necessità di tanta risoluzione dipende unicamente dalle esigenze personali. Va sottolineato che per ottenere il massimo da questo sensore è necessario optare per gli obiettivi della serie G di Sony, il che comporta una spesa considerevole se non avete già un corredo E-Mount bi buon livello.

Anche le immagini da 45 MP di Canon e Nikon offrono numerose opzioni di ritaglio e riquadratura e non mancano certo di risoluzione. Se da un lato la A7R V ha una maggiore risoluzione, dall'altro le due rivali gestiscono meglio il rumore consentendo di alzare maggiormente gli ISO, producono files più piccoli e sono più versatili per chi fa un uso misto della fotocamera.

(Image credit: Future)

Nikon Z8 vs Canon EOS R5 vs Sony A7R V: Video

Nikon Z8: 8K / 60p e 4K / 120p

8K / 60p e 4K / 120p Canon EOS R5: 8K / 30p e 4K / 120p

8K / 30p e 4K / 120p Sony A7R V: 8K 25p / 4K 60p

In termini di specifiche video, la Nikon Z8 supporta il formato 8K / 60fps o 4K fino a 120fps. I videomaker che si occupano di eventi, matrimoni, come anche i documentaristi e i registi indipendenti - si rallegreranno del fatto che la Z8 è in grado di registrare video in 4K / 60P per oltre due ore ininterrottamente senza surriscaldarsi, o video in 8K a 30P per circa 90 minuti.

A bordo troviamo anche la registrazione ProRes Raw a 12 bit, la registrazione video H.265 422 e le riprese Nikon N-Log, oltre alla compatibilità con accessori di terze parti come adattatori XLR e gimbal.

Per poter gestire tutti questi dati, la Nikon Z8 dispone di un processore Expeed 7 e di due slot per schede CFexpress/ XQD o con le più comuni SD. Per ottenere il massimo delle prestazioni, Nikon consiglia di utilizzare una scheda della serie Delkin black.

La Sony A7R V può effettuare riprese in formato 8K /25 fps o, in alternativa, video a risoluzione 4K sovracampionati da 6,2K (senza binning). Anche in questo caso troviamo due slot per le schede di memoria, qui presenti all'interno dell'impugnatura per poter gestire una grande quantità di dati. Si può scegliere tra schede CFexpress o le più comuni SD.

Nel caso specifico della A7R V, va tenuto presente che per scattare fotogrammi da 61 MP è necessario investire su schede di memoria veloci e capienti (molto costose). Sony A7R V è la prima della sua serie ad essere equipaggiata con un sensore Sony Bionz XR di ultima generazione. Va da sé che l'alta qualità delle immagini (già ottima su A7R IV) è eccellente sia in ambito fotografico che per i video.

Volutamente descritta da Canon come una fotocamera "ibrida", Canon EOS R5 ha raggiunto il primato mondiale nella sua categoria già nel 2020, offrendo video 8K a 30fps per un massimo di 20 minuti di acquisizione continua (con noti problemi di surriscaldamento in caso di uso intensivo), oltre all'opzione video 4K 60P (pieno formato, senza crop). A bordo della R5 troviamo un processore Digic X simile a quello della Canon 1D X Mark III.

Nonostante sia uscita nel 2020, le riprese video della R5 sono di ottimo livello e si caratterizzano per una grande flessibilità nel color grading particolarmente apprezzata da chi si occupa di post produzione. Anche grazie ai numerosi aggiornamenti del firmware, EOS R5 dispone di funzioni video avanzate tra cui la compatibilità con il formato cinematografico Canon Log 3 (o C-Log 3). La combinazione di obiettivi stabilizzati con attacco RF e la stabilizzazione dell'immagine all'interna della fotocamera consentono di ottenere immagini ragionevolmente fluide anche a mano libera, senza dover usare necessariamente un gimbal o un cavalletto.

Se ci limitiamo all'ambito video, forse proprio perchè più recente, Nikon Z8 è l'unica ad offrire l'opzione 8K / 60p, formato tuttavia poco fruibile per gran parte degli utenti di livello amatoriale e non particolarmente popolare nemmeno tra i video maker. Tutte e tre le fotocamere sono modelli ibridi votati a un uso misto, ma tra le contendenti Nikon e Sony hanno qualcosa in più rispetto a Canon, che risente di un tempo di ripresa limitato in 8K.

Tuttavia, se siete soliti registrare in 4K, la EOS R5 è un'ottima alternativa e vanta una stabilizzazione dell'immagine eccellente che, unita al suo peso piuma, la rende molto comoda e versatile per le riprese a mano libera.

(Image credit: Nikon )

Nikon Z8 vs Canon EOS R5 vs Sony A7R V: Design

Nikon Z8 : 910g, EVF da 3.69m punti, schermo touchscreen 3.2 " orientabile su 4 assi

: 910g, EVF da 3.69m punti, schermo touchscreen 3.2 " orientabile su 4 assi Canon EOS R5 : 738g, EVF da 5.76m punti, schermo touchscreen 3.2" vari-angle

: 738g, EVF da 5.76m punti, schermo touchscreen 3.2" vari-angle Sony A7R V: 723g, EVF da 9.44m punti, schermo touchscreen 3.2" orientabile su 4 assi

La Nikon Z8 pesa 910 g, una riduzione del 30% rispetto all'ammiraglia Z9, che pesa 1340 g ed è leggermente più grande della Nikon Z7 II. Con l'aggiunta dell'impugnatura verticale MB-N12 che permette di alloggiare altre due batterie EN-EL15 salgono peso e dimensioni, portano la Z8 molto vicina alle cifre della Z9. Il corpo è resistente alle intemperie e, secondo quanto dichiarato, ha la stessa tolleranza al freddo delle ammiraglie D6 (reflex) e Z9.

È interessante notare che la Nikon Z8 non dispone di un otturatore meccanico, bensì di un otturatore elettronico che riduce l'usura e non fa alcun rumore quando scatta. Il mirino elettronico da 3,69 milioni di punti è lo stesso (ottimo) della Z9. Per chi si trova spesso a scattare in condizioni di scarsa illuminazione o semplicemente in condizioni metereologiche difficili, la fotocamera dispone di un ampio set di ghiere e tasti illuminati che possono tornare molto utili in questi casi. Inoltre, sul corpo macchina sono presenti due porte USB-C che consentono di ricaricare la batteria della fotocamera durante il lavoro tramite un laptop o un alimentatore portatile.

Nonostante l'aspetto squadrato, la Sony A7V è in realtà più leggera della Nikon Z8, con un peso di 723 g con batteria e scheda di memoria inserite. Lo schermo LCD orientabile su quattro assi della fotocamera replica sia i movimenti dei classici display inclinabili che quelli dei display con apertura laterale tipico delle videocamere. Sebbene offra maggiori opzioni in fase di composizione, l'abbiamo trovato scomodo da usare e poco appagante a livello estetico. La stabilizzazione dell'immagine in macchina è graditissima, in particolare per i fotografi che preferiscono scattare a mano libera con l'occhio premuto contro il mirino. L'EVF di Sony vanta una magnifica risoluzione di 9,44 milioni di punti che lo rende il migliore della categoria. Dire che i risultati sono realistici e che ci si dimentica di guardare uno schermo elettronico piuttosto che un mirino ottico è un eufemismo.

La Canon EOS R5 è dotata di un corpo in lega di magnesio resistente alle intemperie e dello stesso schermo touch screen da 3,2 pollici della EOS R, oltre che di un EVF con una risoluzione da 5,76 milioni di punti. Considerando che si tratta di un modello del 2020 sono specifiche da capogiro. Le altre caratteristiche chiave del corpo macchina sono la stabilizzazione dell'immagine integrata, con il sensore giroscopico che si combina con l'IS dell'obiettivo per fornire fino a otto stop (dichiarati). Come le sue rivali, la EOS R5 dispone anche di doppi slot per schede CF Express e SD UHS-II, oltre che di una versione "Mark II" della tecnologia Dual Pixel CMOS AF di Canon dotata di tracking AF animale.

Canon EOS R5 ha un peso di 738 g con batteria e scheda inserite, quindi non molto lontano da quello della Sony ma decisamente inferiore rispetto a quello della Z8.

(Image credit: Canon)

Nikon Z8 vs Canon EOS R5 vs Sony A7R V: Funzioni

Nikon Z8: raffica fino a 120fps (solo otturatore elettronico)

raffica fino a 120fps (solo otturatore elettronico) Canon EOS R5: fino a 20fps (otturatore elettronico)

fino a 20fps (otturatore elettronico) Sony A7R V: 10fps

In termini di potenza, il fatto che la Nikon Z8 sia una versione più piccola e leggera della Z9 si paga in termini di autonomia, non essendoci la possibilità di inserire batterie supplementari nel battery grip (che potete acquistare separatamente). Tuttavia, per il resto, la Z8 offre agli utenti specifiche praticamente identiche a quelle della Z9, con la quale condivide gran parte dele specifiche.

La Z8 ha anche un paio di funzioni che mancano nella Z9, tra cui una nuova modalità di tracking AF dedicata agli arei. Al contempo sono incluse tutte le funzionalità di tracking del soggetto presenti sulla Z9 che permettono di scegliere tra: persone, animali e veicoli. La velocità dell'otturatore arriva fino a 1/32000 sec. Nikon Z8 consente di scattare file Raw fino a 20 fps per un massimo di 1000 scatti prima che il buffer sia pieno.

Per quanto riguarda l'autonomia, Canon EOS R5 incorpora una batteria LP-E6NH che consente di effettuare 490 scatti per carica se si utilizza principalmente lo schermo LCD, o meno di 320 scatti se si utilizza solo l'EVF. Se state considerando questo modello per lo sport o la fauna selvatica, sappiate che è possibile scattare immagini fino a 12 fps con l'otturatore meccanico o 20 fps con l'otturatore elettronico. Anche il sistema di autofocus Canon merita una menzione speciale, grazie alla sua incredibile precisione nel rilevamento degli occhi e all'altrettanto impressionante rilevamento e tracciamento dei soggetti.

L'autonomia della batteria della Sony A7R V garantisce circa 530 foto per carica se si utilizza il monitor LCD, piuttosto che il suo EVF, valore più che adeguato, quasi sorprendente se confrontato ai 900/1.000 scatti per carica delle reflex professionali.

Inoltre, la A7R V è dotata di una nuova unità di elaborazione AI che sfrutta gli algoritmi di deep learning per il riconoscimento avanzato di soggetti umani offrendo un elevato grado di precisione. È giusto dire che la precisione e la velocità dell'autofocus sono un aspetto che tutti i principali produttori di fotocamere hanno sviluppato e migliorato molto negli ultimi anni, anche se Sony e Canon, al momento, conservano un leggero vantaggio sulla controparte Nikon.

Questo non vuol dire che la Z8 non abbia un sistema AF valido, ma se vi occupate principalmente di sport o avifauna con la R5 e la A7R V potete andare sul sicuro, mentre la Z8 (come le altre Z) consente di ottenere risultati simili solo dopo un po' di pratica e con le giuste impostazioni.

Detto questo con gli ultimi aggiornamenti firmware arrivati sulla Z9 e sulle altre mirrorless della serie Z si sono visti grandi miglioramenti. In particolare la top di gamma (e di conseguenza la Z8), possono contare su un sistema AF avanzato che sfrutta gli algoritmi di deep learning per il tracciamento dei soggetti.

(Image credit: Future)

Qual è la migliore?

Nikon Z8, Canon EOS R5 e Sony A7R V rientrano nella stessa fascia di prezzo e hanno specifiche simili, con qualche vantaggio in ambiti specifici che le rende più o meno adatte a una certa tipologia di utente.

La Nikon Z8 offre il meglio delle due mirrorless di punta dell'azienda, ovvero Nikon Z7 II e Nikon Z9. Le prestazioni AF della Z8 sono migliori di quanto lo fossero quelle della più costosa Z9 al momento del lancio (con l'ultimo aggiornamento firmware sono identiche), ma potrebbero non bastare per reggere il passo delle concorrenti Canon e Sony. Detto questo, l'ultima arrivata di casa Nikon racchiude essenzialmente la potenza della Z9 in un corpo macchina più piccolo e dal prezzo più ragionevole.

Alcuni professionisti potrebbero preferire la Z9 per la migliore ergonomia data dal battery grip (che comunque si può equipaggiare anche sulla Z8) e per la migliore autonomia. Anche le capacità video pendono a favore della Z9, più efficiente nel dissipare il calore grazie al formato più voluminoso e al corpo maggiormente arieggiato. Tuttavia, in termini di prezzo e versatilità la Z8 è la migliore fotocamera Nikon del momento per la gran parte degli utenti avanzati e dei professionisti che lavorano anche in ambito video e cercano una soluzione ibrida avanzata.

Sony A7R V ha un corpo compatto che non brilla in termini di ergonomia, ma ospita un enorme sensore full frame da 61MP, leader della categoria in termini di risoluzione. Il prezzo non è affatto male se confrontato con quello delle fotocamere medio formato (le uniche a superarla per risoluzione) che si rivolgono a un pubblico affine.

L'ultima "R" di Sony sforna file molto pesanti proprio per la sua elevata risoluzione ed è una fotocamera particolarmente indicata per chi lavora in studio, produce stampe di grandi dimensioni o per i paesaggisti che amano ritagliare liberamente le foto senza sacrificare eccessivamente i dettagli. Questo la rende meno appetibile rispetto alle concorrenti dotate di sensori da 45MP, risoluzione comunque elevata ma più gestibile sia in termini di dimensioni dei file che per quanto riguarda la gestione del rumore a ISO alti.

Canon EOS R5 sarà anche la più datata delle tre, ma è ancora in grado di tenere testa alle rivali in diversi ambiti (AF in primis) e costa diverse centinaia di euro in meno. Le specifiche video non sono al livello di quelle offerte dalle rivali, ma le immagini che produce sono di qualità eccellente, come gli scatti in particolare se abbinata a lenti RF di fascia alta.

Detto questo EOS R5, pur essendo una delle nostre fotocamere preferite in assoluto, inizia a soffrire i segni del tempo, più accentuate in ambito video dove le limitazioni temporali nelle riprese 8K la relegano un gradino al di sotto delle più recenti rivali. Per questo consigliamo di attendere l'arrivo dell'aggiornamento (EOS R5 MK II) soprattutto se desiderate rimanere in casa Canon, avete già ottiche RF e cercate una soluzione ibrida adatta anche per le riprese di lunga durata.

Tra le tre opzioni, nessuna presenta innovazioni tali da convincere un fotografo che ha già un corredo completo a cambiare sistema. Sono fotocamere con specifiche simili che si pongono lo stesso obiettivo: fare tutto e farlo bene. Se dovessimo considerare i valori assoluti di ciascun modello, non potremmo in alcun modo decretare un vincitore assoluto.

Tuttavia, se dovete acquistare un nuovo corredo fotografico (da zero), al momento Nikon Z8 è la mirrorless full frame ibrida più convincente, grazie a a un eccellente mix di specifiche fotografiche e video in un formato leggero, compatto e dotato di una resistenza e di un'ergonomia che ricordano da vicino quella delle migliori reflex professionali del marchio. Inoltre, l'evoluzione del sistema AF di Nikon rende la Z8 molto più vicina alle rivali andando a compensare un versante sul quale il brand era rimasto decisamente indietro con le prime fotocamere Z proposte sul mercato.

SonyA7R V, come abbiamo detto in sede di recensione, è una delle fotocamere più potenti e avanzate disponibili sul mercato e ha un sistema AF migliore rispetto a quello visto finora sulle mirrorless Nikon, ma le sue specifiche la rendono meno consigliabile se siete in cerca di una mirrorless tuttofare adatta a ogni evenienza.

Canon EOS R5 è un'eccellente alternativa anche a 3 anni dal lancio, motivo per cui siamo convinti che l'arrivo di una versione aggiornata (EOS R5 MKII) potrebbe spostare nuovamente gli equilibri tra le mirrorless di fascia alta dei tre brand. Al momento l'ibrida di casa Canon costa meno delle altre due, ma la differenza di prezzo è pienamente giustificata dalla differenza di età e dalla mancanza di alcune funzioni avanzate presenti sulle concorrenti.