Avete un TV LG OLED del 2022? Ora potete passare gratuitamente a webOS 2023

LG ha annunciato l'arrivo di una beta per dedicata ai TV OLED di LG usciti nel 2022 negli Stati Uniti e in Europa che consentirà di passare da webOS 22 a webOS 23. A riportarlo è la rivista specializzata FlatpanelsHD.

La beta, disponibile come app denominata "Beta Program" è reperibile all'interno del'app store di LG accessibile dal televisore stesso e durerà fino al 1° marzo.

Salvo intoppi, possiamo aspettarci un rollout pubblico dell'aggiornamento webOS 23 dopo tale data. I modelli compatibili per il beta test (e il successivo aggiornamento) sono alcuni dei migliori TV OLED del 2022: LG A2, B2, C2, G2, CS e LX (semrpe secondo FlatpanelsHD).

Occhio però, dopo l'installazione della beta non è possibile tornare a webOS 22. Ma quali sono le principali differenze tra le due versioni?

Sebbene lo stile sia in gran parte simile, webOS 23 introduce delle "Schede rapide" nel menu iniziale, che consentono di organizzare le applicazioni in base a diverse categorie come Film, Sport, Musica e altro ancora, consentendo una navigazione più rapida e semplice.

Anche il menu iniziale ha assunto un aspetto meno ingombrante, riducendo la quantità di programmi raccomandati sullo schermo. Ciò significa che la pagina iniziale (in media) è più pulita e fruibile. Inoltre, è stato introdotto il Menu rapido, che nel 2023 abbiamo definito "una novità assoluta".

Un aggiornamento importante?

Nelle nostre recensioni degli OLED LG del 2022 e 2023, come l'LG C2 e l'LG C3, sia

webOS 22 che il webOS 23 sono stati valutati positivamente. Rispetto ad altre piattaforme per smart TV, abbiamo trovato webOS più facile da usare e da navigare, con pochissimi aspetti negativi.

Tuttavia, confrontando webOS 22 con webOS 23, è emerso chiaramente che webOS 23 è superiore sotto diversi punti di vista. La possibilità di modificare al volo le impostazioni, come la modalità d'immagine e l'uscita audio, grazie al menu rapido, consente una facile personalizzazione nel caso in cui una modalità d'immagine non fosse adatta a una determinata sorgente o programma. Inoltre, le schede rapide, come già detto, rendono l'organizzazione della home molto più semplice.

Nel complesso, si tratta di una scelta personale. Se siete soddisfatti di webOS 22, allora fareste meglio a evitare questa beta, perché una volta installata non potrete più tornare indietro. Ma se avete voglia di dare una rinfrescata al software del vostro TV OLED LG, allora iscrivetevi alla beta.