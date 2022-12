Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

Samsung HW-Q700B: recensione breve

Samsung HW-Q700B è una soundbar a 3.2.1 canali, dotata di subwoofer e che supporta i formati Dolby Atmos , DTS:X e HDMI. Se utilizzata in tandem con uno dei migliori TV Samsung che supportano la tecnologia Q-Symphony, la soundbar potrà sincronizzarsi con il TV per rendere l'esperienza di ascolto ancora più immersiva.

Samsung HW-Q700B può essere considerata una versione economica di Samsung HW-Q800A, una delle migliori soundbar in circolazione. Dal punto di vista della serie 700 a cui appartiene, il modello HW-Q700B mostra dei passi in avanti notevoli nel comparto audio, grazie al Dolby Atmos a 8 canali che offre una qualità premium.

Ottimizzata per far risaltare l’audio cinematografico, la soundbar può essere tranquillamente utilizzata come altoparlante Bluetooth per via della ricchezza di dettagli che garantisce.

Samsung HW-Q700B: prezzo e disponibilità

Uscita ad agosto 2022

399€

Samsung HW-Q700B può essere acquistata dal sito ufficiale Samsung (Si apre in una nuova scheda) a 399€ o con 20 rate da 19,95€ ciascuna, oppure presso rivenditori di terze parti. Il prezzo attuale consente un risparmio di ben 130 euro rispetto all’originale di 529€.

Samsung HW-Q700B: funzioni

Q-Symphony se abbinata con TV Samsung

SpaceFit adatta il suono all’ambiente

Supporto per AirPlay 2 e Google Chromecast

Samsung HW-Q700B offre Dolby Atmos e DTS:X, a differenza di alcune soundbar, anche più costose, che non supportano ambedue i formati e può essere utilizzata con Alexa, Spotify Connect, Google Chromecast e Apple AirPlay.

La funzione Q-Symphony, accessibile solo se si possiede un TV Samsung compatibile, consente agli altoparlanti della soundbar di lavorare in accordo con quelli integrati nel TV per formare un soundstage più ampio, invece che sostituirsi ad essi.

Infine, la funzione SpaceFit è in grado di adattare il suono riprodotto all’ambiente circostante dopo averne analizzato la spazialità, mentre Tap Sound permette ai possessori di smartphone Samsung di collegare rapidamente il proprio dispositivo alla soundbar tramite Bluetooth.

Funzioni: 4,5 / 5

Il LED di Samsung HW-Q700B posto dietro la griglia (Image credit: Steve May/Techradar)

Samsung HW-Q700B review: design

Ottima connettività

Lunghezza di circa 1 metro

Samsung HW-Q700B è una soundbar progettata per schermi di grandi dimensioni, come quelli dei TV 55 pollici , dei TV 65 pollici o dei TV 75 pollici , data la sua lunghezza di circa un metro. La struttura si compone principalmente di plastica, come quella del subwoofer wireless che ospita anche una porta sul retro.

La connettività fornita è eccellente e, oltre al formato HDMI eARC/ARC, è disponibile un input HDMI che supporta il 4K HDR10+ , particolarmente adatto ai videogiochi, e un input ottico digitale per l’audio.

L’interfaccia di Samsung HW-Q700B non offre un display dettagliato e comunica principalmente tramite il LED posto dietro la griglia che è facilmente leggibile se ci si trova di fronte, ma più scomodo quando ci si ritrova ai lati dalla soundbar. Il telecomando per il controllo remoto è incluso nella confezione e si compone di un pad circolare per la navigazione dei menu.

Design: 4 / 5

Controlli fisici di Samsung HW-Q700B (Image credit: Steve May/TechRadar)

Samsung HW-Q700B: qualità del suono

Eccellente per i dialoghi

Ottimi bassi

Non ha altoparlanti laterali e sul retro

Samsung HW-Q700B è adatta a qualsiasi scopo: la qualità dei dialoghi è eccellente e la profondità dei bassi valorizza anche le scene più movimentate, senza bisogno di sfruttare la funzione Q-Symphony. La spazialità del suono è rispettata e resa a dovere, con un occhio di riguardo verso tutti i piccoli dettagli che compongono una traccia audio.

L’immersività del Dolby Atmos a 8 canali è ottima e i driver dedicati svolgono un lavoro eccellente nel creare atmosfera e migliorare la qualità dell’audio proveniente da altre fonti. L’unica caratteristica che impatta negativamente sulla spazialità è l’assenza di altoparlanti laterali e sul retro, che impedisce la riproduzione del movimento del suono verso lo sfondo.

Samsung HW-Q700B offre diverse modalità di gestione del suono, in particolare Standard, Adaptive (adattiva), Surround e Game. La modalità adattiva utilizza tutti gli altoparlanti a disposizione, indipendentemente dalla compatibilità del segnale sorgente con il Dolby Atmos. I bassi e gli alti possono essere calibrati manualmente e, tra le modalità a disposizione, ne troviamo anche una dedicata alla voce.

Come altoparlante per la riproduzione musicale, Samsung HW-Q700B se la cava bene e la qualità audio non è inferiore a quella di film e serie TV.

Qualità del suono: 4 / 5

Telecomando di Samsung HW-Q700B con pad di navigazione circolare (Image credit: Steve May/TechRadar)

Samsung HW-Q700B: convenienza

Dolby Atmos coinvolgente

HDMI

Audio ad alta risoluzione

Se prendiamo in considerazione le funzioni e le prestazioni, Samsung HW-Q700B offre molto di più di quello che normalmente si ottiene a questo prezzo. La presenza di connettività HDMI, aspetto che altri produttori stanno iniziando ad abbandonare, consente di collegare una console direttamente alla soundbar e inviare il segnale video al TV.

Il bilanciamento di soundbar e subwoofer da vita ad un soundstage dinamico e dettagliato e, se si possiede già un TV o un dispositivo Samsung, si potranno sfruttare appieno le funzioni Q-Symphony, SpaceFit e Tap Sound.

Convenienza: 5 / 5

Retro della soundbar Samsung HW-Q700B che mostra le porte (Image credit: Steve May/TechRadar)

Samsung HW-Q700B: tabella punteggi

Swipe to scroll horizontally Samsung HW-Q700B Attributes Notes Rating Funzioni Ampia disponibilità di funzioni, ma le più interessanti sono compatibili solo con dispositivi Samsung. 4.5/5 Design Struttura di qualità ma non premium. 4/5 Qualità del suono Audio dettagliato e dinamico al punto giusto. Surround penalizzato dall’assenza di altoparlanti laterali. 4/5 Convenienza Prestazioni e funzioni al di sopra della fascia di prezzo. 5/5

Samsung HW-Q700B: ne vale la pena?

Compratela se…

Cercate un sistema onnicomprensivo

Samsung HW-Q700B offre tutti i tipi di connettività di cui si possa avere bisogno. L’inclusione dell’HDMI consente di collegarci console e lettori Blu-ray.

Volete un vero e proprio home theater ad un prezzo accessibile

La qualità del suono è superiore a quella che normalmente si trova per questo prezzo.

Avete un TV Samsung con la funzione Q-Symphony

Se il vostro TV consente la funzione Q-Symphony, la spazialità del suono raggiungerà livelli impressionanti.

Non compratela se…

Cercate un sistema Dolby Atmos avanzato

Se state cercando un impianto audio più progredito, è meglio dare un’occhiata a Samsung HW-Q750B o Samsung HW-Q990B.

Avete un TV da 50 pollici o meno

Samsung HW-Q700B è lunga circa un metro e progettata per TV di grandi dimensioni.

Alternative

(Si apre in una nuova scheda) Sony HT-A7000

Sony HT-A700 offre due input HDMI, supporto per l’audio Sony 360 Reality, Dolby Atmos e DTS:X. La struttura è di qualità premium e, conseguentemente, il prezzo più alto rispetto a Samsung HW-Q700B.

(Si apre in una nuova scheda) Bose Smart Soundbar 600

Bose Smart Soundbar 600 è adatta a chiunque possieda un TV di dimensioni ridotte. Il subwoofer, così come la soundbar, è compatto e non manca la compatibilità con Alexa, l’assistente vocale Google, Chromecast e AirPlay 2. Rispetto a Samsung HW-Q700B, i bassi hanno una qualità leggermente inferiore e non è presente l’input HDMI. Ecco la recensione completa di Bose Smart Soundbar 600 (Si apre in una nuova scheda)