Recensione Lenovo ThinkBook 14s Yoga

Lenovo ThinkBook 14s Yoga è un notebook 2-in-1 con un’ottima qualità costruttiva, fantastiche funzionalità e prestazioni eccellenti. Il difetto? La durata della batteria non è soddisfacente.

Lenovo ThinkBook 14s Yoga è un portatile 2-in-1 che offre prestazioni eccellenti a un prezzo competitivo; vanta un’ottima qualità costruttiva e un design elegante; peccato sia un magnete per le impronte.

Il notebook è un 2-in-1 di fascia media dall’ottimo rapporto qualità-prezzo; la configurazione entry-level costa 869 euro. Il prodotto si differenzia dalla concorrenza per il lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione, l’otturatore per la webcam e una stilo a ricarica rapida.

Lo chassis del dispositivo è in alluminio, il che lo rende leggero e resistente. Abbiamo apprezzato molto la colorazione Abyssal Blue della nostra unità di prova. La tastiera, il trackpad e la stilo sono tra i migliori che abbiamo provato su un portatile del marchio. Il display Full HD touchscreen è eccezionale, tuttavia la luminosità di picco ammonta a 300 nit, quindi è difficile lavorare in ambienti molto luminosi o all’aperto.

Lenovo ThinkBook 14s Yoga è dotato dei processori mobile Intel di 11a generazione, che sono più che sufficienti per lavorare con più app contemporaneamente; è sicuramente uno dei 2-in-1 più performanti che abbiamo mai testato, ma non è ancora all'altezza dei migliori Ultrabook .

Nel complesso, Lenovo ThinkBook 14s Yoga è uno dei migliori 2-in-1 di fascia media per la produttività, e lo consigliamo tanto agli utenti aziendali quanto agli studenti universitari.

Scheda tecnica Ecco la configurazione del Lenovo ThinkBook 14s Yoga inviata a TechRadar per la recensione: Processore: Intel Core i7-1165G7

Scheda video: Intel Iris Xe

RAM: 16 GB

Schermo: FHD da 14 pollici, multi-touch, 300 nit, 100% sRGB, Dolby Vision

Storage: SSD PCIe da 512 GB

Porte: 1x USB Type-C 3.2 Gen 2 (alimentazione e DisplayPort), 1x USB Type-C con Thunderbolt 4, 1x HDMI 1.4b, 1x slot MicroSD, 2x USB Type-A 3.2 Gen 1, 1x jack audio combinato, 1x slot per lucchetto Kensington, 1x stilo in garage

Connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

Webcam: sensore IR da 720p con otturatore fisico per la privacy

Peso: 1,5 kg

Dimensioni (L x P x A): 320 x 216 x 16,9 mm

Batteria: 60 Wh, ricarica rapida

Lenovo ThinkBook 14s Yoga - data di uscita e prezzo

Lenovo ThinkBook 14s Yoga è già disponibile a partire da 869 euro ( Lenovo Store ). La configurazione entry-level presenta un processore Intel Core i5-1135G7, 8 GB di RAM DDR4 e un SSD PCIe da 256 GB.

La configurazione più performante presenta la CPU Intel Core i7-1165G7, 8GB di RAM DDR4 e un SSD PCIe da 512 GB; costa 1.109 euro).

Lenovo ThinkBook 14s Yoga - design

Il design del Lenovo ThinkBook 14s Yoga è senza dubbio uno dei suoi migliori punti di forza: lo chassis è interamente in alluminio e contribuisce a mantenere il portatile leggero (1,5 Kg); è dunque più pesante dell’ Acer Spin 5 , ma più leggero dell' Asus Vivobook Flip 14 .

Il dispositivo non presenta molte prese d'aria, ma ciò non è un problema: le componenti interne non scaldano molto.

La tastiera ha il tipico layout a isola, ma a differenza di quella del Lenovo ThinkPad X1 Nano , i tasti di controllo e funzione sul lato inferiore sinistro sono nella posizione appropriata. I tasti hanno una lunga corsa, ma rimangono silenziosi anche con una battitura rapida.

Il trackpad è fluido e reattivo, e ha un rivestimento lucido attorno al bordo che gli dona un aspetto premium; è anche molto ampio, il che rende l’esecuzione delle gesture molto comoda.

La stilo è ospitata in uno slot interno del portatile ed è abbastanza ergonomica, ma non è un modello full-size; il suo slot è posizionato a metà del bordo sinistro, che funge anche da caricatore, quindi è molto comoda da prendere e riporre.

Gli altoparlanti non sono eccezionali e sono rivolti verso il basso, quindi la qualità del suono non è il massimo; detto ciò, considerato gli utenti cui è rivolto il prodotto, non dovrebbe essere un grosso problema. Si possono comunque usare cuffie e auricolari per risolvere il problema.

Lenovo ThinkBook 14s Yoga presenta molte porte, sebbene sia molto sottile; offre due ingressi USB-C (da usare anche per la ricarica), una porta HDMI, uno slot MicroSD, un jack audio combinato e due porte USB-A; c’è anche slot di sicurezza Kensington. Difficilmente avrete bisogno di uno dei migliori adattatori USB-C .

Benchmark Ecco i risultati di Lenovo ThinkBook 14S Yoga nei nostri benchmark: GeekBench 5 (single-core): 1.549; (Multi-core): 4.783

CineBench23 (single-core): 1.485; (Multi-core): 4.733

PCMark10 Home: 5.242

3DMark Night Raid: 11.873; Firestrike: 3.016; Time Spy: 1.230

Blender Fishy Cat: 13 minuti e 55 secondi; Classroom: 27 minuti e 36 secondi

Battery test di PCMark10: 8 ore e 45 minuti

Battery test di TechRadar: 8 ore e 34 minuti

Lenovo ThinkBook 14s Yoga - prestazioni

Le prestazioni del Lenovo ThinkBook 14s Yoga sono leggermente superiori a quelle dei 2-in-1 della concorrenza come l'HP Spectre x360 (2021), anche se ciò si riflette sull’autonomia.

Il notebook è una rarità al giorno d'oggi, poiché la maggior parte delle nuove uscite sono certificate Intel Evo, un programma avviato da Intel in collaborazione con i produttori al fine di offrire portatili con un’ottima efficienza energetica, sicurezza ed elevate prestazioni.

Lenovo ThinkBook 14s Yoga, probabilmente, non può vantare tale riconoscimento a causa della durata della batteria. Nei nostri test, il notebook non è mai riuscito a superare le nove ore di autonomia, ma si è comportato egregiamente in tutto il resto.

HP Spectre x360 (2021) è durato quasi 13 ore nel battery test di PCMark 10, e 11 ore e 22 minuti nel battery test di TechRadar. Il notebook Lenovo, al contrario, è durato poco più di 8 ore e mezza in entrambi i test.

I due laptop montano lo stesso processore, Intel Core i7-1165G7, ma Yoga 14s ha ottenuto un punteggio più alto nei benchmark, e con un discreto margine.

In Geekbench 5, il 2-in-1 di Lenovo ha totalizzato 1.549 punti nel test single-core e 4.783 in quello multi-core, rispetto ai 1.317 e 4.541 punti dello Spectre x360, rispettivamente; discorso simile anche in PCMark 10 Home, dove il primo ha ottenuto 5.242 punti contro i 4.721 del secondo.

È difficile dire se le prestazioni extra valgono il prezzo di un sostanziale calo dell’autonomia. Se avete bisogno di passare un’intera giornata lavorativa lontano dalla spina, Spectre x360 è il modello che fa per voi. Se volete le migliori prestazioni possibili da un 2-in-1 e l’autonomia non è un problema (Yoga 14s supporta la ricarica rapida, tra l’altro), allora il 2-in-1 di Lenovo è la soluzione migliore.

Lenovo ThinkBook 14s Yoga - software e funzionalità

Considerato il prezzo aggressivo di Lenovo ThinkBook 14s Yoga, siamo rimasti sorpresi dai pochi bloatware presenti. Abbiamo trovato alcune app precaricate per prendere appunti (anche quando il display è bloccato) e gestire le impostazioni della stilo.

Il tasto di scelta rapida F9 carica una pagina web con informazioni sulla garanzia del prodotto e altre informazioni specifiche; è utile, ma potrebbe rivelarsi molto fastidioso in caso di battitura erronea.

Altre caratteristiche degne di nota includono il lettore per le impronte digitali (incorporato nel pulsante di accensione), che si configura facilmente con Windows Hello per una maggiore sicurezza. Apprezziamo molto anche l'otturatore fisico della webcam; nel 2021 ci sono ancora portatili che ne sono privi, e la cosa è ormai inaccettabile.

Vale la pena acquistare Lenovo ThinkBook 14s Yoga?

Comprate Lenovo ThinkBook 14s Yoga se...

Volete un 2-in-1 “economico” ma performante Il prezzo di Lenovo ThinkBook 14s Yoga è relativamente basso per la qualità del prodotto. Il rapporto qualità-prezzo è molto buono.

Tenete molto alla vostra privacy Molti portatili presentano otturatori per la webcam e, fortunatamente, ThinkBook 14s Yoga è uno di questi. La vostra privacy è dunque protetta, ammesso che vi ricordiate di usare la linguetta.

Volete un portatile con stilo e relativo slot Per qualche motivo, le stilo e i relativi slot non sono uno standard sui 2 in 1. Lenovo ThinkBook 14s Yoga però ne ha una ed è molto pratica da usare e riporre.

Non comprate Lenovo ThinkBook 14s Yoga se...

Volete un portatile con una notevole autonomia Il laptop non è certificato Intel Evo, poiché la sua autonomia non è al top. Il prodotto presenta una batteria da 60 WHr, ma fatica a durare più di nove ore.

Volete un notebook da gaming o content creator Lenovo ThinkBook 14S Yoga offre buone prestazioni per un 2-in-1, ma non può competere con i notebook da gaming o per content creator.