Recensione MSI Prestige 14" (2022)

MSI Prestige 14" (2022) è un ottimo portatile professionale, ma non mancano le alcune pecche, come una batteria mediocre e una webcam di bassa qualità. Aspetti che incidono sul verdetto complessivo di questo dispositivo. Nonostante ciò, rimane comunque una solida scelta grazie alla performance che è in grado di offrire in ambito produttivo.

Prime impressioni

(Image credit: Future)

Il design di MSI Prestige 14" (2022) sembra a prima vista davvero notevole, con una finitura opaca, un aspetto squadrato e i bordi appiattiti, i quali fanno di questo dispositivo un portatile accattivante. La parte inferiore della scocca ospita un'ampia griglia per il raffreddamento, mentre nel lato superiore del display è presente un elegante logo MSI, caratterizzato da una moderna stilizzazione.

Aprendo il portatile, si viene anche a creare un rialzo di 5 gradi, il quale consente un più comodo angolo di utilizzo della tastiera, oltre che un miglior flusso d'aria per raffreddare il potente hardware.

(Image credit: Future)

Specifiche Display: 14” 1920x1080 Risoluzione: 16:9 Luminosità: 317 nits Peso: 2,10Kg Batteria: 52 watt-ora Porte: 2 x Thunderbolt 4, 1 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, lettore MicroSD, jack audio combo da 3,5mm Webcam: 720p

Design e qualità costruttiva

Il design di MSI Prestige 14" (2022) è minimale e moderno, con spigoli vivi e cornici del display sottili. Sul lato sinistro sono presenti due porte Thunderbolt 4 e due LED: uno per l'alimentazione e l'altro per avvertire l'utente in caso di batteria scarica. Il lato destro include una porta USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, un lettore per schede microSD e un jack audio combo da 3,5mm, che permette il collegamento di cuffie dotate di microfono.

La parte superiore a sinistra del trackpad, ospita il lettore d'impronte digitali, utile a sbloccare il notebook se non si vuol far uso del riconoscimento del volto. Le opzioni di colore disponibili sono quattro: carbon grey e bluestone per il modello da 14" e carbon grey e urban silver per quello da 15".

(Image credit: Future)

Rispetto a un portatile ultraleggero come Dynabook Portégé X30L-K, MSI Prestige 14" (2022) è più pesante ma al tempo stesso più "lussuoso", sicuramente per via della finitura in alluminio, che ben si sposa con il design squadrato e spigoloso. L'alluminio contribuisce al tempo stesso a irrigidire la scocca rendendo il portatile molto robusto, ed è una cosa che si sente durante l'uso. Il Prestige 14" (2022) può infatti essere tranquillamente portato in giro all'interno di una comune tracolla o zaino, senza la necessità di acquistare una custodia dotata delle protezioni apposite.

Il display è caratterizzato da cornici molto sottili ai lati, che sono significativamente più spesse nella parte superiore e inferiore, rispettivamente di 10 e 20mm. Lo schermo può inoltre essere aperto completamente fino ad essere poggiato sul ripiano, consentendo di condividere il contenuto visualizzato con una persona seduta di fronte, attraverso una modalità attivabile con il tasto F12, che capovolge la schermata di 180°.

Utilizzo

MSI Prestige 14" (2022) include sotto al cofano una CPU Intel Core i7 di 12° generazione, abbinata a una GPU dedicata Nvidia RTX 3050. L'hardware è più che sufficiente per svolgere tutte quelle attività lavorative che riguardano l'uso dei fogli di calcolo, la scrittura di documenti di testo o la visualizzazione dei PDF. In tutte queste situazioni, il portatile era fulmineo e non ha mostrato incertezze.

Attività online, come la posta elettronica e le riunioni virtuali, beneficiano della presenza del Wi-Fi 6E, l'ultima versione dello standard in grado di assicurare connessioni wireless ad altissima velocità. Mettendo il portatile più sotto torchio, con l'apertura di numerose schede su Chrome, musica riprodotta in background, chat di Slack attiva e collegamento a più di un monitor, il Prestige 14" non ha avuto alcun problema a gestire la situazione.

Anche lo sblocco è semplice e veloce grazie al supporto di Windows Hello, in grado di riconoscere velocemente il volto dell'utente. Chi tuttavia vuol mantenere più privacy per quanto riguarda questo aspetto, può sempre far uso del lettore d'impronte integrato, posizionato in alto a sinistra del trackpad.

(Image credit: Future)

Nonostante il comparto audio non sia pensato per la riproduzione di contenuti ad alta qualità, siamo rimasti comunque sorpresi dal suono offerto dalle casse. Il livello rimane chiaramente inferiore a portatili più dotati sotto questo aspetto, compatibili con lo standard Dolby Atmos, ma è più adeguato per normali videoconferenze, per l'ascolto di musica o per la fruizione di video.

Il trackpad è abbastanza ampio, risultando reattivo e facile da utilizzare. Ad alcuni potrebbe sembrare un po' troppo grande, l'utilizzo farà tuttavia apprezzare le dimensioni extra. Alla stessa maniera la tastiera risulta comoda da digitare, con tasti non troppo rumorosi: la pressione emette giusto un deciso clic che sicuramente non darà fastidio, anche dopo diverse ore di lavoro.

L'app MSI Center Pro preinstallata, consente di tenere sott'occhio la salute del sistema, fornendo informazioni facilmente fruibili anche agli utenti meno esperti. Rende disponibili quattro opzioni per regolare le performance del portatile: vale a dire High Performance, Balanced, Silent e Super Battery, selezionabili attraverso l'interfaccia del software o attraverso una pratica assegnazione dei pulsanti funzione della tastiera.

La differenza prestazionale tra questi profili è notabile, anche se non è nulla di eccezionale. Lo stesso vale per l'autonomia, con cui siamo stati in grado di raggiungere quasi sette ore di durata con un utilizzo base.

Image 1 of 14 MSI Center Pro (Image credit: Future )

(Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future )

Seppur adeguati all'offerta, sia la fotocamera che il microfono sono nel complesso deludenti: proprio la fotocamera ha una risoluzione limitata di 720p, sufficiente per le videoconferenze, ma che obbliga all'uso di una webcam esterna nel caso sia necessaria una qualità superiore.

La cancellazione del rumore AI di MSI, permetterà tuttavia di eliminare l'audio di fondo nel caso in cui ci si trovi in ambienti particolarmente rumorosi, come una caffetteria o un ufficio.

Verdetto finale

MSI Prestige 14" (2022) è un portatile che si rivela ottimo per gli ambiti professionali, ma non si presta affatto per altre attività più impegnative, come l'editing di contenuti multimediali.

Il portatile gestisce senza alcun problema intense attività di lavoro che riguardano la posta elettronica, i fogli excel o i documenti di testo, situazione in cui è anche piacevole da utilizzare. Le porte aggiuntive sono molto utili e rappresentano una marcia in più rispetto altri modelli che invece seguono la tendenza attuale, dotandosi di sole porte Thunderbolt.

Anche la sicurezza fa il suo lavoro, con funzionalità di accesso rapide e sicure, sia per quanto riguarda il riconoscimento del volto che il lettore d'impronte integrato nel trackpad.

Al livello estetico, il portatile si fa apprezzare: il grigio scuro si abbina bene con il design minimalista della scocca, così come il logo e gli accenti scuri. Ma il giudizio, in questo caso, dipenderà dai gusti soggettivi di ogni utente al momento dell'acquisto.

Tra le mancanze non possiamo tuttavia non menzionare l'autonomia non sufficiente, la quale non consente di arrivare effettivamente a fine giornata. Se tuttavia, pur utilizzando il portatile, il vostro lavoro è spesso stazionario, MSI Prestige 14" (2022) è senza dubbio un prodotto per cui vale la pena considerare l'acquisto.