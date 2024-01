Galaxy AI, svelati tutti gli smartphone che supporteranno le nuove funzioni

The Samsung Galaxy S22 and Samsung Galaxy S22 Plus

La serie Samsung Galaxy S24 è stata lanciata la scorsa settimana con diverse funzioni AI, e ora sappiamo che un gruppo selezionato di dispositivi Samsung più vecchi - tra cui il Galaxy S23, il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5 - beneficeranno degli aggiornamenti Galaxy AI nei prossimi mesi. Ma che ne sarà della linea Samsung Galaxy S22?

Il Samsung Galaxy S22, il Samsung Galaxy S22 Plus e il Samsung Galaxy S22 Ultra hanno tutti meno di due anni, ma secondo Patrick Chomet, responsabile della Customer Experience di Samsung, nessuno dei dispositivi del 2022 dovrebbe beneficiare delle funzioni all'avanguardia del Galaxy AI, almeno nel futuro immediato.

Parlando con TechRadar dopo il Galaxy Unpacked 2024, Chomet ci ha detto: "Prima di tutto, portarequeste funzioni sulla serie Galaxy S24 è stato un lavoro enorme. E in realtà, TM Roh (presidente della divisione mobile di Samsung) all'Unpacked ha annunciato che possiamo supportare i dispositivi Galaxy S23 con Galaxy AI, cosa che faremo entro la prima metà dell'anno.

"Vogliamo assicurarci che, nel corso del tempo, le nostre esperienze AI possano essere supportate dalle prestazioni [dei dispositivi mobili], che si traducono in capacità di CPU e GPU", ha continuato Chomet. "Per ora stiamo imparando, procedendo passo dopo passo. Sappiamo che Galaxy AI funziona bene sulla serie Galaxy S24 e sappiamo che funzionerà bene sulla serie Galaxy S23. Ma non sappiamo quale sarà l'intensità dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il cliente medio e come questa intensità avrà un impatto sulle risorse del dispositivo e sulle risorse del cloud".

"In primo luogo, vogliamo garantire la qualità e le prestazioni di ciò che distribuiamo. Poi impareremo come gli utenti utilizzano queste funzioni e metteremo a punto le prestazioni. In secondo luogo distribuiremo [Galaxy AI] su una seconda serie di dispositivi - in particolare, S23, S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5 e Tab S9 - per vedere come funziona".

Alla domanda sull'uniformità del chipset tra il Samsung Galaxy S23 FE e il Samsung Galaxy S22 - entrambi i telefoni utilizzano il chipset Exynos 2200 di Samsung - Chomet ha riconosciuto il fatto, ma ha aggiunto: "Per ora, stiamo limitando Galaxy AI ai dispositivi di ultima generazione".

Con ogni probabilità, le nuove funzioni Galaxy AI di Samsung saranno aggiunte ai suddetti telefoni del 2023 - S23, S23 FE, Z Fold 5 e così via - tramite l'aggiornamento One UI 6.1. Sembra invece che i telefoni della linea Galaxy S22 (e precedenti) non riceveranno lo stesso trattamento, pur essendo anch'essi qualificati per l'aggiornamento One UI 6.1.

Chomet è stato attento a usare un linguaggio come "per ora" e "passo dopo passo" quando ha parlato della futura compatibilità con Galaxy AI, ma dato che Samsung considera le sue nuove funzioni come parte della "flagship Galaxy experience", pensiamo che sia improbabile che il Galaxy S22 riceva ulteriori attenzioni più avanti nel tempo - specialmente con un numero ancora maggiore di prodotti Samsung che verranno annunciati nel 2024.