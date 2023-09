iPhone 15, via ai preordini: quale iPhone è meglio scegliere?

I preordini per la serie iPhone 15 sono iniziati, dando la possibilità di assicurarsi uno degli iPhone aggiornati prima della messa in vendita il 22 settembre.

I preordini sono ufficialmente attivi dal 15 settembre alle 14:00 ora italiana e sono accessibili tramite il sito Apple. Se avete un vecchio iPhone da dare in permuta, potreste risparmiare una buona parte del prezzo richiesto.

Preordinare o aspettare?

Ma è meglio preordinare o aspettare l'uscita dei telefoni questa settimana?

Dato che gli iPhone si piazzano regolarmente ai primi posti della nostra classifica dei migliori smartphone, si può essere ragionevolmente sicuri di ottenere un buon modello scegliendo Apple. La domanda è quanto i nuovi iPhone se la caveranno di fronte alla concorrenza di alcuni dei migliori smartphone Android, come il potente Samsung Galaxy S23 Ultra.

Al momento non ci aspettiamo ritardi significativi nella spedizione degli iPhone. Tuttavia, se si effettua un preordine, si potrà almeno essere in vantaggio.

Per quanto riguarda le eventuali differenze, sappiate che iPhone 15 e iPhone 15 Plus sono dotati di un design leggermente modificato, di USB-C, di una fotocamera da 48MP e del chip A16 Bionic che troviamo nell'iPhone 14 Pro. Nel complesso, i miglioramenti apportati ai modelli non Pro sono piuttosto significativi.

iPhone 15 Pro riceve aggiornamenti simili, ma sfoggia anche una struttura in titanio per renderlo più resistente e leggero, e ha un nuovo tasto Azione che sostituisce l'interruttore Suoneria/Silenzioso. Lo stesso vale per iPhone 15 Pro Max, che però guadagna anche una fotocamera con teleobiettivo con zoom ottico 6x.

Meglio scegliere il Pro... e optare per il Max

Per quel che vale, tendiamo a consigliare gli iPhone Pro. Soprattutto perché hanno un display Retina ProMotion meravigliosamente fluido con frequenza di aggiornamento adattiva, che può passare da una frequenza di aggiornamento di 120 Hz a 1 Hz per risparmiare la batteria. E troviamo che le tre fotocamere posteriori siano davvero fantastiche.

Siamo particolarmente attratti dall'iPhone 15 Pro Max perché incuriositi dalla nuova fotocamera con teleobiettivo a periscopio, dotata anche di un'intelligente tecnologia di stabilizzazione dell'immagine, che credo potrebbe consentire di scattare interessanti foto con lo zoom, da primi piani di flora e fauna fino a qualche clip di eventi sportivi o di soggetti in rapido movimento fuori dalla portata della fotocamera principale.

Complessivamente, troviamo che gli iPhone Pro di Apple tendano a dare il meglio di sé più a lungo rispetto ai rivali Android. Quindi l'investimento in un telefono di qualità può ripagare se si considera l'uso a lungo termine.

In definitiva, la scelta del telefono da preordinare dipenderà dalla volontà di sfruttare caratteristiche come un display con una frequenza di aggiornamento più elevata e una fotocamera posteriore aggiuntiva, oppure di accontentarsi di una doppia fotocamera posteriore e di prestazioni solide (ma migliorabili).