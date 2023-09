iPhone 15 Pro Max, iniziano i problemi prima dell'uscita ufficiale

Di tutti i modelli di iPhone 15 è proprio l'iPhone 15 Pro Max a riscuotere il maggior successo in questo momento.

Il report che lo afferma proviene da Ming-Chi Kuo, che ha un ottimo curriculum per quanto riguarda le informazioni su Apple, e sostiene che la domanda per l'iPhone 15 Pro Max sia maggiore di quella per l'iPhone 14 Pro Max in questo periodo dell'anno scorso.

Questo dato è ancora più impressionante se si considera che, secondo Kuo, l'iPhone 14 Pro Max è stato anche il modello più preordinato dell'anno scorso, quindi se l'iPhone 15 Pro Max è ancora più popolare deve essere venduto in quantità enormi.

Se siete tra le tante persone che vogliono un iPhone 15 Pro Max, forse dovrete aspettare un po'. Ovviamente, se un numero ingente di acquirenti lo sta preordinando, ciò potrebbe portare a una carenza di scorte anche in un anno tipico, ma questo non è un anno tipico, poiché Kuo sostiene che la produzione di massa di questo telefono è iniziata in ritardo rispetto agli altri modelli e che le "attuali difficoltà di produzione sono più pronunciate rispetto agli altri smartphone della serie".

Nel periodo precedente al lancio dell'iPhone 15 abbiamo sentito numerose voci secondo le quali la produzione dell'iPhone 15 Pro Max stava incontrando dei problemi e che avrebbe potuto subire dei ritardi. Avevamo previsto che probabilmente l'iPhone 15 Pro Max sarebbe stato semplicemente più difficile da reperire al momento del lancio, e questo è esattamente ciò che sembra stia accadendo.

Effettuare un preordine per l'iPhone 15 Pro Max in questo momento indica una stima di consegna di 8-9 settimane in Italia, entro la metà di novembre. Quindi, se non avete ancora effettuato l'ordine, potreste non ricevere questo telefono a breve.

E iPhone 15 Pro?

Acquistare altri modelli di iPhone 15 dovrebbe essere un po' più facile, e Kuo sostiene che iPhone 15 standard e iPhone 15 Plus si stiano dimostrando più o meno popolari come i loro predecessori in questa fase, il che probabilmente rende l'iPhone 15 Plus il meno richiesto dei nuovi modelli.

iPhone 15 Pro sarebbe invece meno popolare del suo predecessore, il che potrebbe essere dovuto al fatto che il modello Pro Max di quest'anno non ha solo uno schermo più grande, ma anche un sistema di fotocamere superiore. Quindi gli acquirenti alla ricerca di uno dei migliori iPhone di fascia alta potrebbero essere più propensi a scegliere questo, anche se il prezzo è più alto.