iPhone 15 Pro, ecco le 5 funzioni del Tasto Azione che aspettiamo

Una delle voci più diffuse su iPhone 15 è che l'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max saranno dotati di un Tasto Azione, come quello dell'Apple Watch Ultra.

Si prevede che questo pulsante dedicato sostituirà l'interruttore Suoneria/Silenzioso e consentirà di attivare azioni personalizzate - fino a nove, secondo un'indiscrezione. In un mondo in cui è molto diffusa l'eliminazione di opzioni hardware (basti pensare a come i telefoni hanno abbandonato i jack per le cuffie e i portatili sottili le porte USB-A), è interessante l'idea che la prossima generazione di iPhone Pro possa avere un nuovo pulsante fisico.

Ecco le funzionalità che ci piacerebbe vedere dal Tasto Azione dell'iPhone 15 Pro.

Attivazione della fotocamera

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Sicuramente vi è capitato di mettere a punto una bella inquadratura con il vostro iPhone per poi rendervi conto che volevate scattare in ultra-wide o zoomare, ma selezionando l'opzione nell'app della fotocamera si perde l'inquadratura precisa. A volte il tentativo di inquadrare una scena può portare l'iPhone a decidere di modificare il bilanciamento del bianco o i punti di esposizione, rendendo fastidioso il recupero dell'inquadratura precisa precedentemente preparata.

Un Tasto Azione potrebbe risolvere questo problema. Immaginate di poter toccare e tenere premuto il pulsante per ottenere uno zoom costante, o di poterlo toccare due volte per attivare una modalità ultrawide, il tutto senza dover muovere le mani e quindi perdere l'inquadratura. Magari si potrebbe anche utilizzare come un modo elegante per sfogliare i vari filtri dell'app Fotocamera.

Monitoraggio della salute e dell'attività sportiva

(Image credit: TechRadar)

Chi non ha un Apple Watch è costretto ad aprire l'app Salute per controllare quanti passi sono stati fatti durante il giorno e altri parametri.

Sarebbe bello se il Tasto Azione fosse in grado di fornire rapidamente il conteggio dei passi e un'istantanea dell'attività sportiva per ottenere al volo le informazioni con la semplice pressione di un pulsante.

Il pulsante potrebbe anche essere utilizzato per attivare routine di allenamento e altri strumenti di monitoraggio specifici per l'attività sportiva.

Un tasto di controllo per i giochi

(Image credit: Activision)

Sarebbe bello se il Tasto Azione potesse essere usato nei giochi come una sorta di grilletto fisico per sparatutto come Call of Duty, dato che i controlli su touchscreen non sono sempre il massimo.

Il Tasto Azione potrebbe anche essere utilizzato per attivare altri controlli chiave nei giochi, in particolare quelli presenti su Apple Arcade. Immaginiamo che venga utilizzato come pulsante di frenata nei giochi di corse, dove la possibilità di toccare effettivamente un controllo fisico potrebbe comunicare meglio la sensazione di schiacciare i freni quando ci si avvicina a una curva stretta.

Eliminare le notifiche

(Image credit: Future)

Su iOS, gli avvisi ricevuti all'interno di un'app rimangono nel Centro notifiche e possono essere scomodi da eliminare se si è di fretta e magari si sta camminando in una strada affollata. Troppo spesso si finisce per aprire l'app che aveva emesso la notifica piuttosto che eliminarla. Anche in questo caso, il Tasto Azione potrebbe essere utile.

Nella schermata di blocco, una pressione prolungata del pulsante di azione potrebbe essere utilizzata per eliminare tutte le notifiche in un colpo solo. Non solo sarebbe facile e intuitivo, ma anche soddisfacente.

Solo informazioni rilevanti

(Image credit: Apple)

Considerato l'uso dell'apprendimento automatico negli smartphone, sarebbe bello se il Tasto Azione venisse utilizzato per fornire informazioni contestualizzate. Per esempio, quando arriva un avviso di Apple News, basta premere il pulsante per visualizzare la notizia. Oppure, in Safari, potrebbe servire i segnalibri. O magari, nell'app Calendario, potrebbe fornire un'istantanea dell'agenda della settimana o del giorno in una forma che eviti la necessità di scorrere.

Gli iPhone sono già ragionevolmente bravi a presentare le informazioni desiderate grazie alla qualità delle applicazioni native e dell'App Store. Ma il Tasto Azione potrebbe essere la chiave per presentare rapidamente le informazioni desiderate in base all'attività del telefono e dell'app, il tutto con una sola pressione.

iPhone 15: tutto quello che c'è da sapere

Pagine speciali

Confronti