Google Pixel 8 Pro vs Google Pixel 7 Pro confronto

Ora che Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono stati presentati ufficialmente possiamo confrontarli con i modelli della precedente generazione per capire se Google è riuscita a fare il salto di qualità che molti si aspettavano dai nuovi Pixel.

Anche se Pixel 8 Pro è arrivato in redazione da poche ore e non abbiamo ancora avuto tempo di testarlo a fondo, abbiamo già sperimentato molte delle funzioni che lo distinguono dal precedente Google Pixel 7 Pro.

In breve, i principali aggiornamenti includono nuovi sensori per la fotocamera, un display aggiornato, una batteria più grande con una ricarica più rapida, il nuovo chipset Tensor G3 di Google e alcuni importanti aggiornamenti software e basati sull'intelligenza artificiale non disponibili sul Pro dello scorso anno.

(Image credit: Future | Philip Berne)

Innanzitutto, ecco alcune delle principali differenze tra il Pixel 8 Pro e il suo predecessore:

Google Pixel 8 Pro è il Pixel più costoso di sempre L'opzione da 512GB è disponibile in più aree geografiche Pixel 8 Pro è disponibile anche nel formato da 1TB (solo USA) Pixel 8 Pro ha un design con angoli più arrotondati e una cover in vetro smerigliato Il nuovo display "Super Actua" ha una luminosità di picco superiore del 60% (2.400 nits) Pixel 8 Pro ha una fotocamera aggiornata con un sensore ultra-wide da 48MP Pixel 8 Pro integra un termometro Nuova fotocamera frontale da 10,5MP a risoluzione ridotta (da 10,8MP) Chip Google Tensor G3 prodotto a 3 nm (G2 utilizza un nodo da 4 nm), con 9 core (invece che 8) e una velocità di clock superiore RAM LPDDR5X più veloce e più efficiente dal punto di vista energetico Android 14 e 7 anni di aggiornamenti OS + sicurezza, rispetto ai 3 e 5 anni del Pixel 7 Pro Batteria più grande da 5.050 mAh con caricabatterie cablato più veloce da 30 W (27 W su 7 Pro)

Google Pixel 8 Pro vs Google Pixel 7 Pro: Specifiche

(Image credit: Future | Philip Berne)

Anche se le specifiche sulla carta non raccontano mai tutta la verità, diamo un'occhiata alle differenze hardware tra i due Pixel Pro:

Swipe to scroll horizontally Specifiche: Google Pixel 8 Pro Google Pixel 7 Pro Dimensioni: 162.6 x 76.5 x 8.8mm 162.9 x 76.6 x 8.9mm Peso: 213g 212g Display: 6.7-pollici 1344 x 2992 20:9 con frequenza di aggiornamento variabile da 1Hz a 120Hz 'Super Actua' LTPO OLED 6.7-pollici 1440 x 3120 19.5:9 con frequenza di aggiornamento variabile da 10Hz to 120Hz LTPO OLED Processore: Google Tensor G3 Google Tensor G2 RAM: 12GB (LPDDR5X) 12GB (LPDDR5) Archiviazione: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB (UFS 3.1) 128GB, 256GB, 512GB (UFS 3.1) Comparto fotografico: 50MP wide, 48MP ultra-wide, 48MP 5x zoom 50MP wide, 12MP ultra-wide, 48MP 5x zoom Selfie camera: 10.5MP 10.8MP Batteria: 5,050mAh 5,000mAh Ricarica: 30W cablata, 23W wireless (2nd-gen Pixel Stand), 12W wireless (Qi)30W cablata, 23W wireless (2nd-gen Pixel Stand), 12W wireless (Qi) 23W cablata, 23W wireless (2nd-gen Pixel Stand), 12W wireless (Qi) Colori: Obsidian, Porcelain, Bay Obsidian, Snow, Hazel

Google Pixel 8 Pro vs Google Pixel 7 Pro: Prezzo e disponibilità

(Image credit: Future / Philip Berne)

Proprio come il Pixel 6 Pro, il Pixel 7 Pro è arrivato a un prezzo di partenza di 899€ per il modello da 128GB, mentre il 7 Pro da 256GB costava 999€. La versione top di gamma da 512GB non è stata commercializzata in Italia.

Il Pixel 8 Pro parte con lo stesso spazio di archiviazione di 128 GB, ma ora costa 1.099€ diventando così il Pixel più costoso di sempre. Questo nuovo prezzo lo pone sulla stessa fascia di prezzo del principale rivale, l'iPhone 15 Pro, e di poco al di sotto del Samsung Galaxy S23 Ultra. Optando per la versione da 256GB il prezzo sale a 1.199€, mentre la variante più grande da 512GB (disponibile anche in Italia) costa 1.299€.

Swipe to scroll horizontally Google Pixel 8 Pro vs Google Pixel 7 Pro: prezzi lancio Header Cell - Column 0 Google Pixel 8 Pro Google Pixel 7 Pro 128GB 1.099€ 899€ 256GB 1.199€ 999€ 512GB 1.299€ Non disponibile in Italia

Negli Stati Uniti è inoltre possibile acquistare la nuova variante top di gamma con 1 TB di spazio di archiviazione per 1.399 dollari. Non si prevede l'arrivo di questo modello in Italia.

Come per il Pixel 7 Pro, acquistando i Pixel 8 e Pixel 8 Pro in pre-ordine si ricevono in omaggi i Pixel Buds Pro o si può scegliere uno sconto sul Pixel Watch 2, che da 399€ scende a 170€ se preso in tandem con un Pixel.

Google Pixel 8 Pro vs Google Pixel 7 Pro: Design e display

The Google Pixel 7 Pro (Image credit: Future / Philip Berne)

La serie Pixel 6 ha lanciato un nuovo linguaggio di design con la sua caratteristica barra nera per la fotocamera abbinata a una finitura bicolore. Google ha perfezionato questo look con il Pixel 7 Pro, optando per un retro in vetro monotono e una barra della fotocamera in metallo lucido che ospita la fotocamera principale e quella ultra-wide, segmentata dal teleobiettivo.

Con il Pixel 8 Pro le cose cambiano ulteriormente: troviamo un vetro satinato, gli angoli più arrotondati e i tre sensori della fotocamera posteriore sono ora tutti alloggiati nello stesso ritaglio a forma di pillola sulla barra della fotocamera in metallo lucido. Si tratta di un design più morbido e coeso che apprezziamo molto.

La certificazione IP68 contro la polvere e l'acqua rimane invariata, mentre cambia il formato dello schermo che passa da 19,5:9 a 20:9 snellendo visivamente il dispositivo anche se le dimensioni e il peso sono quasi identici a quelli del Pixel 7 Pro. I bordi dello schermo del 7 Pro sono sottilmente arrotondati, mentre l'8 Pro adotta un display piatto, generalmente considerato più facile da usare a scapito del fascino estetico.



Al di là delle proporzioni, i principali aggiornamenti del display del Pixel 8 Pro consistono in una frequenza di aggiornamento adattiva più ampia da 1Hz a 120Hz (la gamma del Pixel 7 Pro andava da 10Hz a 120Hz) e nuovi valori HDR (2.000 nits rispetto a 1.000) e di luminosità di picco (2.400 nits rispetto a 1.500) più elevati, il che significa che il display OLED "Super Actua" del telefono dovrebbe offrire un angolo di visione migliore e una visibilità all'aperto significativamente più elevata rispetto al 7 Pro.

Google Pixel 8 Pro vs Google Pixel 7 Pro: Fotocamera

Image 1 of 3 (Image credit: Future | Lance Ulanoff) (Image credit: Future | Lance Ulanoff) (Image credit: Future | Lance Ulanoff)

Dal punto di vista hardware, il nuovo sensore Wide da 50 MP del Pixel 8 pro offre ora una sensibilità alla luce superiore del 21%, il che significa prestazioni migliori in condizioni di scarsa illuminazione, compresa una messa a fuoco automatica più rapida con luce scarsa.

L'ultra-wide da 12MP del 7 Pro è stato sostituito da un nuovo sensore da 48MP che vanta un miglioramento del 105% nella quantità di luce assorbita e consente di avvicinarsi ancora di più ai soggetti quando si scatta in modalità Macro. Il teleobiettivo 5x da 48MP, già presente sul 7 Pro, è ora più sensibile alla luce del 56%.

C'è anche la nuova selfie camera da 10,5 MP (il Pixel 7 Pro utilizza una fotocamera frontale da 10,8 MP a fuoco fisso), che ora vanta l'autofocus. Parliamo ora dei miglioramenti software.

Ci sono anche una serie di nuove funzioni supportate dall'intelligenza artificiale che sembrano essere legate al chip Tensor G3, il che significa che non siamo sicuri che Google possa includerle nei futuri Pixel Feature Drops per i modelli più vecchi, come il Pixel 7 Pro. Audio Magic Eraser è in grado di individuare diverse fonti sonore nei video e di eliminare quelle non desiderate. Best Take cattura i volti da una serie di foto a raffica e consente di riunirli in un'immagine finale scegliendo i volti usciti meglio. Magic Editor vi permette di rifrangere completamente un'immagine, di trascinare i soggetti e persino di ridisegnare un cielo blu per farlo assomigliare a un tramonto e simili.



Infine la modalità Pro consente di acquisire immagini a piena risoluzione da 50 MP in formato RAW e di regolare ISO, velocità dell'otturatore e messa a fuoco. Per quanto riguarda le funzionalità video, Video Boost promette di catturare meglio i toni della pelle e di esporre i cieli fino alla risoluzione 4K (i video vengono elaborati fuori dal dispositivo e appaiono nell'app Foto, quando sono pronti), mentre la migliore sensibilità alla luce del sensore principale dell'8 Pro aiuta con la nuova funzione Night Sight Video.



In definitiva, se il Pixel 7 Pro ha trovato posto nella nostra classifica dei migliori smartphone per la fotografia, siamo certi che anche il Pixel 8 Pro riuscirà a posizionarsi tra i modelli presenti nella guida.

Google Pixel 8 Pro vs Google Pixel 7 Pro: prestazioni

(Image credit: Future | Philip Berne)

Con il Pixel 8 Pro siamo giunti alla terza generazione di processori Tensor di Google, che - come sempre - privilegia l'intelligenza artificiale rispetto alla potenza di calcolo. Anche se non abbiamo ancora effettuato un benchmark del Tensor G3 all'interno del Pixel 8 Pro siamo abbastanza certi che non sia in grado di reggere il passo dello Snapdragon 8 Gen 2 (che si trova su OnePlus 11 e Samsung Galaxy S23) o dell'A17 Pro/A16 Bionic degli iPhone 15 in termini di prestazioni pure.



Questo non vuol dire che l'esperienza d'uso sia meno fluida: il Pixel 7 Pro e il suo chip Tensor G2 sono ancora ottimi nell'uso quotidiano a un anno dal lancio. Inoltre le novità software dedicate alla fotocamera del Pixel 8 Pro evidenziano i punti di forza dell'elaborazione del G3 rispetto al suo predecessore.

Entrambi i telefoni sono dotati di 12 GB di RAM, ma l'8 Pro ha una RAM LPDDR5X più veloce e più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alla memoria LPDDR5 del Pixel 7 Pro, mentre lo spazio di archiviazione è ancora UFS 3.1 su tutta la linea.



C'è anche la nuova promessa software della serie Pixel 8, che decima tutto ciò che i Pixel dell'azienda hanno offerto in precedenza e batte persino rivali importanti come Samsung e Apple, garantendo ben sette anni di aggiornamenti del sistema operativo, della sicurezza e del Pixel Feature Drop rispetto ai tre anni di aggiornamenti del sistema operativo e ai cinque anni di aggiornamenti della sicurezza del Pixel 7 Pro.

Google Pixel 8 Pro vs Google Pixel 7 Pro: Batteria

(Image credit: Future | Philip Berne)

Per quanto riguarda la batteria e la ricarica non c'è un salto generazionale simile a quello dell'iPhone 15 (la prima serie di iPhone ad adottare l'USB-C), passando dal Pixel 7 Pro al Pixel 8 Pro. Quindi, finché non avremo messo alla prova l'8 Pro, per ora abbiamo a disposizione solo i dati ufficiali e le nostre esperienze con il 7 Pro.

Rispetto allo scorso anno va rilevato un leggero aumento della velocità di ricarica via cavo. Il Pixel 7 Pro raggiungeva i 27W se connesso via cavo e i 23W di ricarica wireless quando si utilizzava il Pixel Stand di seconda generazione di Google o 12W di ricarica wireless con caricatori standard Qi compatibili. Il Pixel 8 Pro aumenta la velocità di ricarica via cavo a 30W, senza raggiungere il picco del caricatore USB-C Pixel venduto separatamente da Google.



Per quanto riguarda la capienza si passa da una batteria da 5.000 mAh a una da 5.050 mAh, mentre il Tensor G3 è costruito su un nodo da 4 nm più piccolo e più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al die da 5 nm del Tensor G2. Nel complesso, ciò implica che vedremo alcuni miglioramenti - a nostro avviso necessari - in termini di longevità, anche se i vantaggi potrebbero essere bilanciati dalle nuove funzionalità AI del Pixel 8 Pro che richiedono una certa potenza di calcolo.



Sebbene il Pixel 7 Pro riesca ad arrivare facilmente a fine giornata, i dati relativi al tempo di utilizzo dello schermo durante la recensione lo collocano all'estremità inferiore della classifica tra i top di gamma. Incrociamo le dita sperando che l'8 Pro sia un po' più performante in questo campo, come sembra sulla carta.

Google Pixel 8 Pro vs Google Pixel 7 Pro: verdetto

Sebbene il Pixel 7 Pro sia un top di gamma validissimo, con il Pixel 8 Pro Google ha migliorato ogni suo aspetto principale, ad eccezione della batteria (dove i guadagni appaiono trascurabili). Il nuovo modello ha un nuovo chipset, nuovi sensori per la fotocamera, il sistema operativo Android 14 e ben sette anni di aggiornamenti software garantiti, specifiche che lo pongono in netto vantaggio rispetto al modello precedente.

Il grande "contro" è ovviamente il prezzo. La nuova barriera d'ingresso più alta rende il Pixel 8 Pro lo smartphone Google più costoso di sempre. Nel frattempo, il Pixel 7 Pro è sceso nettamente di prezzo e si trova a cifre davvero interessanti. Ciò significa che, a patto che non si intenda tenerlo oltre il ciclo di vita del supporto software, il 7 Pro potrà accompagnarvi per diversi anni a venire offrendo prestazioni di tutto rispetto a un prezzo tutto sommato conveniente, senza contare che potrebbe migliorare ulteriormente con gli occasionali Pixel Feature Drops di Google.